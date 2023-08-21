ОПЕКА ОТОБРАЛА У СЕМЬИ ДОЧЬ И ПОСЕЛИЛА С ЦЫГАНАМИ: МАМА И ПАПА УЖЕ ГОД БЬЮТСЯ В ЗАКРЫТУЮ ДВЕРЬ

Источник сообщает о вопиющей истории русской семьи из Омска. У родителей забрали девятилетнюю дочь и отдали цыганам. Уже год мама, папа и родные девочки бьются в закрытые двери.

По данным источников, дикая ситуация сложилась в семье ветерана чеченской войны, который награждён орденом Мужества. И мать и отец официально трудоустроены, у них есть трёхкомнатная квартира, семья не состояла на учёте ни в каких органах. Их дочь ходила в художественную школу.

Год назад в семье произошёл конфликт - родители поссорились, после чего мама уехала из дома, а папа выпил. Девочка ушла ночевать к соседке и о том, где находится, никому не сказала. Соседка на второй день не смогла связаться с мамой и отдала ребёнка органам опеки.

Ребёнка поместили в приют "Гармония", родителям не отдавали. До последнего вся семья рассчитывала, что органы опеки разберутся и отдадут девочку. Но нет,

- пишет канал "Семья Права!".

Сообщается, что омская опека вышла с иском в суд, причём сразу о лишении родительских прав. В иске было указано, что, мол, родители злоупотребляют алкоголем, хотя, как оказалось, мама не пьёт алкоголь вообще, а папа, если иногда и выпьет, то это не мешает ему официально работать, а на учёте никто из них не состоит.

Суд оснований для лишения родительских прав не нашёл, но ограничил в них. Ограничение семья оспаривала, но апелляционное рассмотрение, увы, оставило это решение в силе.

У девочки кроме родителей есть бабушки, тётя и старший брат. После суда тётя обратилась в опеку и заявила о желании забрать ребёнка. Однако, к сожалению, сделала это устно. Её отправили учиться в Школу приёмных родителей и собирать пачку справок, чем она и занялась. В итоге в опеке по прошествии времени ей заявили, что она к ним не обращалась (нет бумаги - нет обращения).

Примерно через месяц девочка связалась с мамой и сообщила, что её уже отдают в приёмную семью в другой город. Какой, она не знала. Оказалось, девочку отдали в цыганскую семью на Алтай, в город Рубцовск.

По данным омской правозащитницы Алеси Григорьевой, новая семья ребёнка неполная, детей воспитывает одна женщина. У опекуна уже есть пятеро детей, четверо из которых приёмные. Женщина оформлена как самозанятая, у неё есть долги, которыми занимаются судебные приставы, кроме того, она постоянно меняет место жительства.

Опекунша сразу заявила, что против общения девочки с родителями и родными. После поступления жалоб на это и беседы с опекой она согласилась.

Ну как согласилась, как обычно: "Мы будем в отъезде, когда приедем, не знаю" и т.д. Своего телефона у ребёнка нет, общение происходит в основном путём переписки в "Ватсапе" с телефона опекуна. Причём, судя по особенностям построения текста, вообще нет уверенности, всегда ли с родными общается сам ребёнок. Грамотность и опекуна, и ребёнка в переписке крайне низкая. О художественной школе и речи не идёт, вместо английского ребёнок учит цыганский, зато сообщает родным, что учится петь и танцевать. Спустя год опекуна и её родственников девочка называет своей мамой и семьёй...

- пишут авторы канала.

Родители продолжают борьбу и пишут обращение к уполномоченному по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в надежде, что эта страшная история закончится возвращением дочери в родную семью.

https://tsargrad.tv/news/opeka-otobrala-u-semi-doch-i-poseli...