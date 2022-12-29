Картофельные блины

Такие блины можно приготовить также из картофельного пюре, которое осталось от ужина. Все что нужно это хорошо нагреть пюре и соединить его с остальными ингредиентами.

Картофель (примерно 250-300 г в кожуре) почистить, вымыть, нарезать брусочками и отварить в подсоленной воде до готовности.

Воду слить (оставлять картофельный отвар для приготовления пюре не нужно), размять толкушкой картофель и сделать плотное картофельное пюре.