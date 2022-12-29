Испробовали много рецептов блинов и ищите что-нибудь новенькое? Предлагаю приготовить нежные, мягкие картофельные блины с тонким луковым ароматом. Готовятся они очень быстро, а съедаются еще быстрее. Проверенно неоднократно!
- Общ.\актив. время готовки:1 час 10 минут\45 минут
- Количество порций:4 порции
- Калорийность (100g):171 ккал
Как приготовить картофельные блины
Ингредиенты:
- Картофель – 3 шт.
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Молоко – 250 мл
- Мука пшеничная – 150 г
- Соль – щепотка (-и)
- Сахар – 1 ч.л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Масло растительное – 4 ст.л. + для смазывания сковороды
- Лук зеленый – по вкусу
Приготовление: Шаг 1
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Такие блины можно приготовить также из картофельного пюре, которое осталось от ужина. Все что нужно это хорошо нагреть пюре и соединить его с остальными ингредиентами.
Картофель (примерно 250-300 г в кожуре) почистить, вымыть, нарезать брусочками и отварить в подсоленной воде до готовности.
Воду слить (оставлять картофельный отвар для приготовления пюре не нужно), размять толкушкой картофель и сделать плотное картофельное пюре.
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Шаг 2
Подогреть молоко так, чтобы оно было горячим.
Влить горячее молоко в размятый картофель.
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Шаг 3
Сюда же выдавить чеснок через специальный пресс (чеснокодавилку).
Тщательно перемешать и дать массе пару минут остыть.
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Шаг 4
Добавить в картофельное тесто яйца, соль, сахар и растительное масло. Все активно перемешать лопаткой или ручным венчиком.
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Шаг 5
Хорошо просеять пшеничную муку и частями ввести ее в тесто (я вводила муку в три захода, каждый раз хорошо вымешивая тесто венчиком). Все очень тщательно перемешать.
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Шаг 6
Тесто готово. Проверьте его консистенцию. Тесто должно выйти чуть гуще, чем на обычные блины. Если тесто получилось слишком густое, можно добавить немного теплого молока.
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Шаг 7
Жарить блинчики лучше на небольшой сковородке – так их будет удобнее переворачивать. Также блины хорошо жарятся на специальной блинной сковороде (d около 20 см).
Кулинарной кисточкой смазать сковороду тонким слоем растительного масла (можно также смазать кусочком свиного сала) и распределить картофельное тесто тонким слоем по сковороде. Тесто можно размазать ложкой или вращая круговыми движениями сковороду.
Чтобы сделать картофельные блины еще вкуснее, одну сторону можно посыпать измельченным зеленым луком.
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Шаг 8
Перевернуть блинчик и обжарить его до румяного цвета.
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Шаг 9
Готовые блинчики можно складывать стопкой, треугольниками или сворачивать в трубочку.
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Шаг 10
Мягкие и румяные картофельные блины особенно вкусно кушать в горячем виде со сметанкой. Попробуйте обязательно!
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