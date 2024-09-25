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Тыквенные панкейки на кефире

Хотите приготовить что-то новенькое на завтрак для своих родных или удивить подруг во время Масленицы? Тогда я настоятельно рекомендую приготовить вместе со мной именно эти панкейки. Какие они вкусные и нежные, невозможно передать словами! Благодаря тыкве они приобретают очень красивый цвет и божественный аромат, а взбитые белки положительно влияют на их структуру. Подавать панкейки с тыквой на кефире нужно в тёплом виде со сладкими соусами, сметаной, чаем, молоком и т.п.

Ингредиенты

Кефир 1% - 200 мл

Сахар - 2 ст.л.

Тыква - 150 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Растительное масло - 2 ст.л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Мука пшеничная - 110 г

У меня вышло 10 панкейков.
  • 182 кКал
  • 40 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовьте необходимые ингредиенты для выпечки тыквенных панкейков на кефире. Все продукты должны быть комнатной температуры.

 

Фото 1

 

 

Первым делом подготовьте тыквенное пюре. Для этого тыкву почистите, промойте и нарежьте средними кубиками. Выложите в специальную посуду, которая пригодна для микроволновки, накройте крышкой и отправьте в СВЧ печь на 5-7 минут, мощность - 800 Ватт. Мягкие тыквенные кусочки переложите в чашу и измельчите с помощью погружного блендера. Также можно тыкву запечь в духовке, мультиварке, на паровой бане и т.п. Главное, чтобы она стала мягкой. Время приготовления будет зависеть от сорта тыквы и размера нарезки. Тыквенное пюре отставьте в сторону, чтобы остывало.

 

Фото 2

 

 

А пока займитесь непосредственно тестом. В глубокой миске соедините кефир, сахарный песок, рафинированное растительное масло без запаха и яичные желтки.

 

Фото 3

 

 

Перемешайте венчиком до однородного состояния.

 

Фото 4

 

 

Отдельно взбейте белки в крепкую пену.

 

Фото 5

 

 

В кефирно-желтковую массу добавьте остывшее тыквенное пюре и перемешайте.

 

Фото 6

 

 

Затем введите просеянную пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем. Снова перемешайте.

 

Фото 7

 

 

В получившееся тесто добавьте взбитые белки.

 

Фото 8

 

 

Теперь снова перемешайте, но очень аккуратно, чтобы соединить белки с тестом, но при этом сохранить их воздушность.

 

Фото 9

 

 

Сухую сковороду раскалите на огне. Затем сделайте умеренный нагрев и вылейте по центру две столовые ложки теста, сформировав круглую заготовку.

 

Фото 10

 

 

Подождите, пока на поверхности появятся пузырьки, этот процесс займёт около 2-3 минут, переверните панкейк на другую сторону и выпекайте ещё в течение минуты, до золотистого цвета.

 

Фото 11

 

 

Тыквенные панкейки на кефире готовы. Сложите их аккуратной горкой и подавайте на стол в тёплом виде.

 

Фото 12

 

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