Ингредиенты
Кефир 1% - 200 мл
Сахар - 2 ст.л.
Тыква - 150 г
Яйцо куриное - 2 шт.
Растительное масло - 2 ст.л.
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Мука пшеничная - 110 г
- 182 кКал
- 40 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовьте необходимые ингредиенты для выпечки тыквенных панкейков на кефире. Все продукты должны быть комнатной температуры.
Первым делом подготовьте тыквенное пюре. Для этого тыкву почистите, промойте и нарежьте средними кубиками. Выложите в специальную посуду, которая пригодна для микроволновки, накройте крышкой и отправьте в СВЧ печь на 5-7 минут, мощность - 800 Ватт. Мягкие тыквенные кусочки переложите в чашу и измельчите с помощью погружного блендера. Также можно тыкву запечь в духовке, мультиварке, на паровой бане и т.п. Главное, чтобы она стала мягкой. Время приготовления будет зависеть от сорта тыквы и размера нарезки. Тыквенное пюре отставьте в сторону, чтобы остывало.
А пока займитесь непосредственно тестом. В глубокой миске соедините кефир, сахарный песок, рафинированное растительное масло без запаха и яичные желтки.
Перемешайте венчиком до однородного состояния.
Отдельно взбейте белки в крепкую пену.
В кефирно-желтковую массу добавьте остывшее тыквенное пюре и перемешайте.
Затем введите просеянную пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем. Снова перемешайте.
В получившееся тесто добавьте взбитые белки.
Теперь снова перемешайте, но очень аккуратно, чтобы соединить белки с тестом, но при этом сохранить их воздушность.
Сухую сковороду раскалите на огне. Затем сделайте умеренный нагрев и вылейте по центру две столовые ложки теста, сформировав круглую заготовку.
Подождите, пока на поверхности появятся пузырьки, этот процесс займёт около 2-3 минут, переверните панкейк на другую сторону и выпекайте ещё в течение минуты, до золотистого цвета.
Тыквенные панкейки на кефире готовы. Сложите их аккуратной горкой и подавайте на стол в тёплом виде.