Тыквенные панкейки на кефире

Подготовьте необходимые ингредиенты для выпечки тыквенных панкейков на кефире. Все продукты должны быть комнатной температуры.

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Первым делом подготовьте тыквенное пюре. Для этого тыкву почистите, промойте и нарежьте средними кубиками. Выложите в специальную посуду, которая пригодна для микроволновки, накройте крышкой и отправьте в СВЧ печь на 5-7 минут, мощность - 800 Ватт. Мягкие тыквенные кусочки переложите в чашу и измельчите с помощью погружного блендера. Также можно тыкву запечь в духовке, мультиварке, на паровой бане и т.п. Главное, чтобы она стала мягкой. Время приготовления будет зависеть от сорта тыквы и размера нарезки. Тыквенное пюре отставьте в сторону, чтобы остывало.

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А пока займитесь непосредственно тестом. В глубокой миске соедините кефир, сахарный песок, рафинированное растительное масло без запаха и яичные желтки.

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Перемешайте венчиком до однородного состояния.

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Отдельно взбейте белки в крепкую пену.

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В кефирно-желтковую массу добавьте остывшее тыквенное пюре и перемешайте.

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Затем введите просеянную пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем. Снова перемешайте.

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В получившееся тесто добавьте взбитые белки.

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Теперь снова перемешайте, но очень аккуратно, чтобы соединить белки с тестом, но при этом сохранить их воздушность.

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Сухую сковороду раскалите на огне. Затем сделайте умеренный нагрев и вылейте по центру две столовые ложки теста, сформировав круглую заготовку.

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Подождите, пока на поверхности появятся пузырьки, этот процесс займёт около 2-3 минут, переверните панкейк на другую сторону и выпекайте ещё в течение минуты, до золотистого цвета.

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Тыквенные панкейки на кефире готовы. Сложите их аккуратной горкой и подавайте на стол в тёплом виде.