Салат «Фруктовый рай»

Фруктовые салаты созданы для праздника, поэтому и подавать их нужно соответственно.

Лучше всего смотрятся они в объёмных прозрачных фужерах, которые обязательно надо украсить изящным ободком. Сначала края фужера опускают на определённую глубину в яичный белок, а затем сразу же погружают в сахарный песок. Фужеры слегка встряхивают, чтобы удалить лишний сахар, после чего сушат. Приготовьте такой салат и получите райское наслаждение!

Для приготовления салата нужно взять свежую клубнику, крупный плод киви «бабочка», банан, апельсин, консервированные ананасы без сиропа, миндаль и клубничный йогурт.

Фото 1

Банан очистить от кожуры, разрезать вдоль пополам, а затем тонко нарезать поперёк.

Фото 2

Плод киви очистить от кожицы и мелко нарезать.

Фото 3

Кольца ананасов вынуть из сиропа и нарезать на кусочки.

Фото 4

Апельсин очистить, разделить на дольки, снять с них белую кожицу и измельчить.

Фото 5

Клубнику тщательно вымыть в проточной воде, обсушить, а затем каждую ягодку разрезать на несколько частей.

Фото 6

Соединить все фрукты.

Фото 7

Смесь перемешать.

Фото 8

Разложить фрукты в бокалы.

Фото 9

Миндаль залить на 10 минут кипятком.

Фото 10

С ядер снять кожицу, слегка подрумянить их в духовке и мелко порубить.

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Залить фрукты йогуртом и посыпать миндалём.

Фото 12

Приятного аппетита!