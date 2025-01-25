Салат «Фруктовый рай»

Ингредиенты
Клубника свежая – 100 грамм;
Бананы – 1 шт;
Киви – 1 шт;
Ананасы в сиропе – 100 грамм;
Апельсины – 1 шт;
Йогурт клубничный – 150 грамм;
Миндаль – 30 грамм.
- 77 кКал
- 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Фруктовые салаты созданы для праздника, поэтому и подавать их нужно соответственно.
Для приготовления салата нужно взять свежую клубнику, крупный плод киви «бабочка», банан, апельсин, консервированные ананасы без сиропа, миндаль и клубничный йогурт.
Банан очистить от кожуры, разрезать вдоль пополам, а затем тонко нарезать поперёк.
Плод киви очистить от кожицы и мелко нарезать.
Кольца ананасов вынуть из сиропа и нарезать на кусочки.
Апельсин очистить, разделить на дольки, снять с них белую кожицу и измельчить.
Клубнику тщательно вымыть в проточной воде, обсушить, а затем каждую ягодку разрезать на несколько частей.
Соединить все фрукты.
Смесь перемешать.
Разложить фрукты в бокалы.
Миндаль залить на 10 минут кипятком.
С ядер снять кожицу, слегка подрумянить их в духовке и мелко порубить.
Залить фрукты йогуртом и посыпать миндалём.
Приятного аппетита!