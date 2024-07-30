7 хитростей для общения с дочками и сыновьями

Если вы хотите, чтобы дети вас услышали, с мальчиками и девочками нужно общаться по-разному, уверена американский психолог Уэнди Могел.
Научно доказано, что головной мозг у мальчиков развивается иначе, чем у девочек. Одни зоны мозга созревают быстрее, а другие, наоборот, медленнее. Различается также характер активности тех или иных участков, и устройство связей между ними при выполнении разных задач.
Видимо, этими врожденными отличиями объясняется разница в поведении, реакциях, интересах, восприятии окружающего мира, которую можно наблюдать даже у совсем маленьких мальчиков и девочек.
1. Говорите с мальчиком медленнее, с девочкой — быстрее
У большинства мальчиков более-менее четкая и понятная речь появляется лишь к четырем с половиной годам. Мальчики в среднем произносят за день меньше слов, чем девочки, и темп их речи более медленный. Они также медленнее воспринимают чужую речь.
Чтобы сын хорошо понимал вас, старайтесь говорить с ним не слишком быстро, употребляя по возможности простые и ясные слова и выражения.
Сложные речевые конструкции могут просто пройти мимо сознания мальчика.
А вот с девочкой не стоит говорить в медленном темпе, она может потерять интерес к тому, что вы ей рассказываете. В то же время темп вашей речи все же должен быть медленнее, чем у дочери.
2. Оставляйте дочкам возможность «сохранить лицо»
У большинства девочек уже к трем годам речь хорошо развита. Но не путайте развитую речь с эмоциональной зрелостью – если ваша трехлетняя дочка отлично говорит, употребляя сложноподчиненные предложения и слова с большим количеством слогов, это вовсе не значит, что она способна управлять собственными чувствами, желаниями и поступками.
Если вам не удается словами добиться от дочери нужного вам поведения, лучше отступить, дав ей возможность «сохранить лицо». Вы всегда сможете, если в этом будет необходимость, вернуться к тому, что стало предметом раздоров, позже, в более спокойной обстановке.
3. Мальчикам придется повторять правила чаще
Мозг мальчиков вырабатывает меньше гормона серотонина, чем мозг девочек, поэтому они более непоседливы и импульсивны. Ваши воспитательные беседы с сыном должны напоминать игру в баскетбол – бросок по кольцу, еще бросок, еще, и вот наконец вы прорвались к кольцу, и мяч попал в цель.
Девочки легче контролируют свое настроение и эмоции.
Но имейте в виду, что при решении с дочкой спорных вопросов – по поводу выполнения правил, питания или уборки комнаты – скорее всего, одной серьезной, логически выстроенной беседой дело тоже не обойдется. Потребуется повторять такие разговоры вновь и вновь.
4. Успокойтесь перед разговором с дочкой
Мозг мальчиков также вырабатывает меньше гормонов окситоцина и вазопрессина. Из-за этого они менее восприимчивы к чужим чувствам, состояниям и настроениям. Вот почему сын часто не обращает внимания на тончайшие изменения в тоне вашего голоса, и ваш сарказм может пройти мимо него.
5. Попробуйте говорить с сыном громче
Мальчикам нужно, чтобы голос собеседника звучал на шесть-восемь децибелов громче, чем девочкам. Они также легче переносят фоновый шум.
Имейте в виду, если вы о чем-то уже дважды попросили сына, а реакции с его стороны не последовало, то он может вас просто не слышать. Попробуйте использовать более короткие предложения и говорить громче, но не повышая тон.
Девочки не только хорошо различают менее громкую речь, но и лучше мальчиков чувствуют нюансы интонаций.
Говоря с дочкой, не повышайте громкость, но будьте честны – в отличие от мальчиков, девочки отлично замечают все запинки и паузы. Дочь поймет все ваши слова, но легко распознает попытку шантажа или полуправду.
6. Хотите сделать сыну внушение — смотрите ему в глаза
Мальчики, в отличие от девочек, не слишком любят смотреть собеседнику в глаза во время разговора. Они гораздо охотнее общаются, например, сидя на заднем сиденье машины. Если вам нужно просто поговорить с сыном, сделайте это по дороге куда-то, в машине или во время прогулки, или же вечером, перед сном, сидя на его кровати, когда свет в комнате приглушен. Если нужно какое-то серьезное внушение, то тогда стоит побеседовать с ним лицом к лицу.
7. Чаще спрашивайте мальчиков об их чувствах
Мальчики, особенно в возрасте до трех лет, но бывает, что и в более старшем возрасте, тяжелее, чем девочки, расстаются с мамами и вообще чаще плачут. Разговаривайте с ними об их чувствах, но не напрямую, а, например, читая на ночь книжку и обсуждая то, что случилось с ее персонажами. Можно также расспросить, что им снилось.
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