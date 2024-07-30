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7 хитростей для общения с дочками и сыновьями

Если вы хотите, чтобы дети вас услышали, с мальчиками и девочками нужно общаться по-разному, уверена американский психолог Уэнди Могел.

Научно доказано, что головной мозг у мальчиков развивается иначе, чем у девочек. Одни зоны мозга созревают быстрее, а другие, наоборот, медленнее. Различается также характер активности тех или иных участков, и устройство связей между ними при выполнении разных задач.

Видимо, этими врожденными отличиями объясняется разница в поведении, реакциях, интересах, восприятии окружающего мира, которую можно наблюдать даже у совсем маленьких мальчиков и девочек.

источник: Freepik
Именно в связи с этими глубинными особенностями сыновья и дочери очень по-разному воспринимают то, что и как говорят им родители. Американский психолог Уэнди Могел, отрывок из книги которой «Уроки общения для родителей: что говорить, как говорить и когда слушать» публикует сайт Parents.com, считает: если вы хотите, чтобы ребенок вас понял и открылся для общения, учитывайте гендерные различия. Вот ее основные рекомендации.

1. Говорите с мальчиком медленнее, с девочкой — быстрее

У большинства мальчиков более-менее четкая и понятная речь появляется лишь к четырем с половиной годам. Мальчики в среднем произносят за день меньше слов, чем девочки, и темп их речи более медленный. Они также медленнее воспринимают чужую речь.

Чтобы сын хорошо понимал вас, старайтесь говорить с ним не слишком быстро, употребляя по возможности простые и ясные слова и выражения.

Сложные речевые конструкции могут просто пройти мимо сознания мальчика.

А вот с девочкой не стоит говорить в медленном темпе, она может потерять интерес к тому, что вы ей рассказываете. В то же время темп вашей речи все же должен быть медленнее, чем у дочери.

2. Оставляйте дочкам возможность «сохранить лицо»

У большинства девочек уже к трем годам речь хорошо развита. Но не путайте развитую речь с эмоциональной зрелостью – если ваша трехлетняя дочка отлично говорит, употребляя сложноподчиненные предложения и слова с большим количеством слогов, это вовсе не значит, что она способна управлять собственными чувствами, желаниями и поступками.

Не стоит воспринимать дочкины истерики как попытку манипулировать вами.

Если вам не удается словами добиться от дочери нужного вам поведения, лучше отступить, дав ей возможность «сохранить лицо». Вы всегда сможете, если в этом будет необходимость, вернуться к тому, что стало предметом раздоров, позже, в более спокойной обстановке.

3. Мальчикам придется повторять правила чаще

Мозг мальчиков вырабатывает меньше гормона серотонина, чем мозг девочек, поэтому они более непоседливы и импульсивны. Ваши воспитательные беседы с сыном должны напоминать игру в баскетбол – бросок по кольцу, еще бросок, еще, и вот наконец вы прорвались к кольцу, и мяч попал в цель.

Девочки легче контролируют свое настроение и эмоции.

Но имейте в виду, что при решении с дочкой спорных вопросов – по поводу выполнения правил, питания или уборки комнаты – скорее всего, одной серьезной, логически выстроенной беседой дело тоже не обойдется. Потребуется повторять такие разговоры вновь и вновь.

4. Успокойтесь перед разговором с дочкой

Мозг мальчиков также вырабатывает меньше гормонов окситоцина и вазопрессина. Из-за этого они менее восприимчивы к чужим чувствам, состояниям и настроениям. Вот почему сын часто не обращает внимания на тончайшие изменения в тоне вашего голоса, и ваш сарказм может пройти мимо него.

Девочки, наоборот, чутко реагируют на чужую боль и душевное смятение. Не забывайте, что дочь очень чувствительна к ноткам пренебрежения, насмешки или негодования в вашем голосе. Если вам необходимо сказать ей что-то важное, нужно отвлечь ее от тональности, с которой вы говорите, и при этом успокоиться.

5. Попробуйте говорить с сыном громче

Мальчикам нужно, чтобы голос собеседника звучал на шесть-восемь децибелов громче, чем девочкам. Они также легче переносят фоновый шум.

Имейте в виду, если вы о чем-то уже дважды попросили сына, а реакции с его стороны не последовало, то он может вас просто не слышать. Попробуйте использовать более короткие предложения и говорить громче, но не повышая тон.

Девочки не только хорошо различают менее громкую речь, но и лучше мальчиков чувствуют нюансы интонаций.

Говоря с дочкой, не повышайте громкость, но будьте честны – в отличие от мальчиков, девочки отлично замечают все запинки и паузы. Дочь поймет все ваши слова, но легко распознает попытку шантажа или полуправду.

6. Хотите сделать сыну внушение — смотрите ему в глаза

Мальчики, в отличие от девочек, не слишком любят смотреть собеседнику в глаза во время разговора. Они гораздо охотнее общаются, например, сидя на заднем сиденье машины. Если вам нужно просто поговорить с сыном, сделайте это по дороге куда-то, в машине или во время прогулки, или же вечером, перед сном, сидя на его кровати, когда свет в комнате приглушен. Если нужно какое-то серьезное внушение, то тогда стоит побеседовать с ним лицом к лицу.

7. Чаще спрашивайте мальчиков об их чувствах

Мальчики, особенно в возрасте до трех лет, но бывает, что и в более старшем возрасте, тяжелее, чем девочки, расстаются с мамами и вообще чаще плачут. Разговаривайте с ними об их чувствах, но не напрямую, а, например, читая на ночь книжку и обсуждая то, что случилось с ее персонажами. Можно также расспросить, что им снилось.

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