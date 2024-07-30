7 хитростей для общения с дочками и сыновьями

Мальчики, в отличие от девочек, не слишком любят смотреть собеседнику в глаза во время разговора. Они гораздо охотнее общаются, например, сидя на заднем сиденье машины. Если вам нужно просто поговорить с сыном, сделайте это по дороге куда-то, в машине или во время прогулки, или же вечером, перед сном, сидя на его кровати, когда свет в комнате приглушен. Если нужно какое-то серьезное внушение, то тогда стоит побеседовать с ним лицом к лицу.