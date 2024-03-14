5 фраз, которые нельзя говорить ребенку при разводе

Не нужно лгать, это чревато разочарованием и потерей доверия. Спокойно (насколько это возможно) объясните ребенку: «Папа и мама теперь будут жить отдельно, но по-прежнему любят тебя. Изменились обстоятельства, но не изменилась родительская любовь. Более того, в любое время ты можешь позвонить и поговорить с папой, договориться приехать к нему в гости, погулять с ним в выходные в парке».