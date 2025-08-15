20 веселых весенних занятий для дошкольников

Наконец дети получили возможность гулять на улице. Вместе с этим пришло время веселых игр и занятий на свежем воздухе. Они придутся по душе не только детям, но и вам.

Рассмотрим несколько простых весенних занятий для дошкольников.

Занятия для детей до 4 лет

1. Отправляйтесь в поход в ближайший парк

Поход – это очень увлекательное занятие для ребенка. Если вы живете в частном доме и у вас нет возможности организовать полноценный поход – устройте его прямо во дворе. Поставьте палатку и рассматривайте ночное небо вместе с ребенком.

2. Играйте с ребенком в прятки

Это отличное занятие, если вы живете в частном доме и у вас есть двор, в котором есть много укромных мест. Если у вас нет места для игры возле дома, вы можете поиграть в прятки в ближайшем парке.

3. Устройте конкурс мыльных пузырей

Маленькие дети очень любят пускать мыльные пузыри. Это может стать отличным развлечением для вас с ребенком. Устройте конкурс: кто выдует самый большой мыльный пузырь.

4. Игры с препятствиями

Это веселое занятие понравится детям, потому что заставляет детей бегать, прыгать и проявлять физическую активность. Сделайте для ребенка во дворе или в парке полосу препятствий. Используйте для этого подручные средства: обручи, бревна и т. д. и предложите пройти все препятствия до конца.

5. Кормите птиц

Возьмите немного пшена или другой крупы и сходите с ребенком в парк, чтобы покормить воробьев или голубей. Если рядом с домом есть пруд, вы можете покормить уток и понаблюдать за ними.

Это отличный способ провести время с вашим малышом.

6. Сделайте уборку во дворе

Если вы живете в частном доме, это отличный способ провести время с детьми. Бонусом для вас будет чистый двор.

Если у вас во дворе растут деревья, вероятно, на земле лежит много опавших листьев, веток и т. д. Вы можете убрать их вместе с ребенком. Дайте ему небольшое ведерко и предложите собрать все ветки и листья.

7. Выращивайте растения

Научите ребенка выращивать растения. Начните с того, что выращивайте растения в вазонах или кусты. Предложите ребенку своими руками посадить семена в вазон, поливать их и наблюдать, как появляются ростки. Если ребенок испачкает руки во время такого занятия – ничего страшного.

8. Катайтесь на велосипедах

Дети очень любят кататься на велосипеде, и весна – прекрасное время для этого. Велопрогулка обогатит организм ребенка витамином D и станет для него хорошим физическим занятием.

9. Устройте пикник

Проведите день с ребенком в парке. Возьмите с собой легкие закуски, одеяло, бадминтон или роликовые коньки и отправляйтесь в ближайший парк.

Занятия для детей 4-5 лет

1. Рисуйте мелом на асфальте

Дети любят рисовать мелом. Выберите день, когда на улице будет хорошая солнечная погода, и сходите с ребенком на прогулку. Позвольте ему проявить фантазию, смешивать цвета и т. д.

2. Запускайте воздушного змея

Весенние дни идеально подходят для того, чтобы проводить время на открытом воздухе. Купите воздушного змея и запускайте его вместе с ребенком во время прогулок.

3. Наполните «волшебную банку»

Во время прогулок с ребенком позвольте ему собирать ягоды, листья, лепестки цветов и т. д. По возвращению домой поместите все собранные сокровища в банку и украсьте блестками.

4. Делайте весенние фотографии со своим ребенком

Если ваш ребенок любит фотографироваться, весна – подходящее время для этого. Выбирайте красивые пейзажи – например, парк или берег озера.

5. Придумывайте игры на открытом воздухе

Для того чтобы проводить больше времени на открытом воздухе, вы можете придумывать интересные игры для ребенка. Для этого можно использовать подручные средства: например, с помощью нескольких пластиковых бутылок и мяча можно сделать боулинг и т. д. Проявите фантазию – и вы сможете превратить обыкновенную лужайку в игровую площадку.

6. Гуляйте по лужам

Вам это может показаться бесполезным занятием, но оно точно понравится ребенку. После дождя обуйте ребенка в резиновые сапоги и позвольте ему побегать по лужам. Он гарантированно получит от этого много удовольствия.

Занятия для детей 6-8 лет

1. Сделайте домик для птиц

Сделайте с ребенком домик для птиц из подручных средств. Например, вы можете использовать пустые картонные коробки из-под сока. Это занятие понравится детям. Затем вы можете повесить домик на дерево, кормить птиц и наблюдать за ними.

2. Постройте шалаш

Вероятно, в детстве вы часто строили шалаши из веток, однако для современных детей это занятие в диковинку. Вспомните детство и постройте вместе с ребенком шалаш во дворе. Это занятие принесет вам множество положительных эмоций. Позвольте ребенку посидеть внутри шалаша, когда он будет готов.

3. Ищите с ребенком следы животных

Совершите с ребенком прогулку по лесу. Перед этим узнайте, какие животные здесь живут, и поищите их следы. Такие прогулки помогут ребенку больше узнавать об окружающей природе.

4. Соберите букет весенних цветов

Весной во время прогулки вы можете найти много красивых цветов и растений. Соберите из цветов и листьев весенний букет.

5. Устройте квест

Квест – это одно из самых увлекательных занятий для детей. Его можно устроить во время прогулки. Перед выходом на улицу составьте и выдайте ребенку список вещей, которые он должен найти во время прогулки (это может быть красная машина, круглый предмет, цветок и т. д.). Такой квест делает интересной любую прогулку и приносит ребенку много веселья.

Надеемся, что рассмотренные выше занятия помогут вам приятно провести время с детьми. Эти занятия не только дадут ребенку много новых знаний, но и помогут вам укрепить эмоциональную связь с ребенком.