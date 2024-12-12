Цистит у детей: почему возникает и как лечится

Острый цистит у ребенка достаточно успешно лечится противомикробными препаратами. Однако важно, чтобы при этом и диагноз был поставлен правильно. Вместе с экспертом разбираемся, с чем можно спутать цистит и как походы в туалет связаны с воспалением мочевого пузыря.
Виды цистита
Чаще всего возбудителями цистита становятся бактерии (обычно кишечная палочка). Считается, что инфицирование мочевого пузыря происходит либо лимфогенным путем — через общие с толстой кишкой лимфатические сосуды, либо через наружное отверстие мочеиспускательного канала восходящим путем. Выделяют несколько видов цистита.
|Первичный
|Возникает самостоятельно, без предшествующих заболеваний нижних мочевых путей, к которым относятся заболевания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря
|Вторичный
|Развивается на фоне анатомических или функциональных расстройств нижних мочевых путей, онкологических или системных заболеваний, а также мочекаменной болезни
|Очаговый (локальный)
|Процесс возникает на ограниченной площади, т. е. затронутой оказывается только часть мочевого пузыря
|Тотальный (диффузный)
|Воспаление охватывает весь мочевой пузырь
|Неосложненный
|Заболевание развивается самостоятельно без других анатомических и функциональных нарушений со стороны мочеполовой системы
|Осложненный
|Сочетается с другими анатомическими или функциональными расстройствами органов мочевыделительной системы, а также с инфекцией верхних мочевых путей. Возбудителями зачастую оказываются устойчивые к традиционным антибактериальным препаратам штаммы микроорганизмов
Симптомы цистита у детей
Бактериальный цистит у детей — это частный случай инфекций нижних мочевых путей, который в возрасте до двух лет трудно отличить от инфекции верхних мочевых путей или пиелонефрита (1). Пациентам в этом возрасте обычно устанавливают общий диагноз «Инфекция мочевыводящих путей».
- частое, болезненное мочеиспускание (вплоть до возникновения «ложных» позывов, когда очень хочется помочиться, а мочиться нечем);
- жжение или боль при мочеиспускании (иногда — после него);
- боль над лобком или в нижней части живота;
- изменение запаха мочи;
- мутная моча;
- кровь в моче;
- частичное недержание.
Причины, почему ребенок может заболеть циститом
К возбудителям бактериального цистита у детей относятся микроорганизмы, которыми заселена толстая кишка:
- кишечная палочка — в 90% случаев цистита именно она является возбудителем инфекции;
- энтерококк, клебсиелла, протей, энтеробактер и другие бактерии.
Факторы риска развития цистита
Некоторые дети более других подвержены циститу. Спровоцировать воспаление могут как анатомические и функциональные особенности, так и несоблюдение гигиены.
Женский пол
У девочек можно выделить анатомические и поведенческие предпосылки развития цистита. К анатомическим относятся короткий мочеиспускательный канал, который предрасполагает к развитию восходящих мочевых инфекций, и расположение рядом влагалища и ануса, которые в норме являются микробными резервуарами.
Поведенческие предпосылки обычно связаны с нежеланием девочек ходить в туалет вне дома. Часто им некомфортно опорожнять мочевой пузырь в общественном туалете, и они долго терпят, поэтому редко мочатся, чем провоцируют проблемы.
Заболевания органов мочевой системы
Функциональные или анатомические расстройства нижних мочевых путей, приводящие к застою мочи в мочевом пузыре, являются фактором риска для возникновения цистита. Также источником инфекции могут быть камни в мочевом пузыре.
Хронические запоры
При переполнении толстой кишки и застое формирующихся каловых масс создаются благоприятные условия для развития микроорганизмов, которые могут стать возбудителями мочевой инфекции и цистита (2). Почти всегда цистит вызывают бактерии, живущие в толстой кишке.
Сахарный диабет и иммунодефицитные заболевания
При этих заболеваниях организму ребенка сложнее противостоять развитию микробного воспаления в должной мере, поэтому риск возникновения инфекций у этой группы пациентов выше.
Недостаточная гигиена гениталий
Недостаточная гигиена — тоже фактор риска развития цистита. Подмывать детей необходимо регулярно проточной водой комфортной температуры без агрессивных моющих средств. Подмывание у девочек по принципиальным анатомическим соображениям производится спереди назад.
Несвоевременная смена подгузников
Несвоевременная смена подгузников может спровоцировать развитие цистита у грудничков. В испражнениях присутствуют возбудители цистита, а это несет в себе риск их попадания в мочеиспускательный канал и мочевой пузырь.
Диагностика цистита у детей
Чтобы поставить диагноз, врач обязательно должен осмотреть ребенка и уточнить предысторию заболевания, спросить о характере, локализации боли и узнать частоту мочеиспускания. Вместе с тем может потребоваться не только лабораторная, но и инструментальная диагностика (3).
Общий анализ мочи
Его назначают для оценки уровня лейкоцитов, нитритов, лейкоцитарной эстеразы, эритроцитов, белка и бактерий в моче.
Посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам
Этот анализ позволяет определить возбудителя инфекции и чувствительность к антибиотикам для назначения прицельной антибактериальной терапии, от которой в определенной мере будет зависит эффективность лечения.
Мазок из влагалища
Его назначают при выявлении симптомов вульвовагинита, поскольку при дисбиозе влагалища патогенная микрофлора влагалища может попадать в мочевой пузырь и приводить к развитию цистита.
Ультрасонография (УЗИ) почек и мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и почек обычно назначают детям при подозрении на цистит или инфекцию мочевыводящих путей. Это нужно для уточнения анатомии верхних и нижних мочевых путей и оценки содержимого полостей органов мочевыделительной системы.
Цистоскопия (осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря через эндоскоп)
Это наиболее информативный способ диагностики цистита. Проводится в стационаре для уточнения информации о состоянии слизистой и мышечной оболочки мочевого пузыря. Назначается по строгим показаниям, так как чаще всего детям выполняется под наркозом.
Лечение цистита у ребенка
Лечением цистита должен заниматься врач. Если у ребенка есть симптомы цистита, для начала можно обратиться к педиатру. Он может выписать направление на анализы и направить к детскому урологу, который назначит и будет контролировать лечение.
Антибактериальная терапия
Лечение острого бактериального цистита сводится к назначению антибактериальной терапии. Выбор препарата для прицельной терапии зависит от вида возбудителя, чувствительности этого микроорганизма к препаратам, возраста ребенка и течения заболевания. Детям первых лет жизни назначают антибиотики в виде суспензии или внутримышечных инъекций. Обычно это лекарства с цефуроксимом, цефиксимом или триметоприм–сульфаметоксазолом в составе.
Пациентам постарше могут назначить таблетированные формы: фуразидин, фосфомицин, амоксициллин и другие. Длительность антибактериальной терапии определяет врач, она обычно составляет не менее пяти дней. Симптомы, как правило, проходят в первые дни, но целесообразно пройти весь курс терапии для предупреждения развития резистентности к препарату.
НПВС
Нестероидные противовоспалительные средства при цистите могут назначаться для симптоматического лечения. В педиатрии обычно применяются лекарства на основе ибупрофена или парацетамола — они помогают облегчать боль, возникающую при цистите.
Антисептики
Применяются для инстилляций (капельного введения раствора) мочевого пузыря. При проведении инстилляций необходимо ввести антисептик в просвет мочевого пузыря, поэтому метод преимущественно применяется у девочек.
Возможные осложнения из-за цистита
Без должного лечения цистит может привести к осложнениям. Особенно это актуально для детей младшего возраста. Инфекция может затронуть другие органы мочевой системы и стать причиной развития хронических болезней или других патологий.
- переход острого цистита в хронический;
- уретрит (поражение мочеиспускательного канала);
- пиелонефрит (воспаление почек);
- мочекаменная болезнь;
- рефлюкс–нефропатия (обратный заброс мочи из мочевого пузыря в мочеточники и почки).
Профилактика цистита у детей
Острый цистит может переходить в хроническую или рецидивирующую форму, когда он повторяется три раза в год или дважды за полгода. Чтобы этого не допустить, нужно придерживаться следующих правил:
- подмывать ребенка каждый день;
- своевременно менять подгузники и подмывать младенца после каждой дефекации;
- ежедневно менять нижнее белье;
- соблюдать водно–питьевой баланс;
- регулярно и своевременно опорожнять мочевой пузырь;
- лечить и профилактировать запоры;
- санировать хронические очаги инфекций.
Отзыв эксперта
— Чаще всего урологи имеют дело с бактериальным циститом, а грибковый и вирусный встречаются гораздо реже. Последние как правило возникают у детей с тяжелым поражением иммунной системы, — комментирует ассистент кафедры детской хирургии РНИМУ, врач уролог–андролог Российской детской клинической больницы Юрий Солонцов. — У девочек цистит из-за анатомо–физиологических особенностей возникает чаще, чем у мальчиков, и чаще переходит в хроническую форму. Хронический цистит у девочек бывает чрезвычайно устойчив к проводимой терапии. Порой на лечение уходят месяцы и даже годы. По этой причине актуально своевременное обращение за квалифицированной врачебной помощью.
Представляется, что ведущий фактор профилактики возникновения цистита и у мальчиков, и у девочек — регулярное, своевременное и эффективное опорожнение мочевого пузыря, т. е. соблюдение мер, предупреждающих возникновение застоя мочи в мочевом пузыре. Родителям важно сформировать у ребенка правильную привычку или шаблон поведения: если возник позыв на мочеиспускание, не надо терять времени и терпеть, а нужно найти условия для опорожнения мочевого пузыря.
Что нужно запомнить о цистите у детей
Собрали главные факты о цистите у детей:
- детям до двух лет обычно ставят диагноз «инфекция мочевыводящих путей», а не «цистит» из-за особенностей диагностики;
- цистит вызывают бактерии, в частности кишечная палочка (в 90% случаев);
- эпизоды цистита чаще трех раз в год говорят о рецидивирующей форме заболевания;
- если цистит не лечить или заниматься самолечением, могут развиться осложнения, в том числе со стороны других органов и систем;
- цистит лечится антибиотиками, а дозировку и длительность приема назначает врач;
- важно регулярно менять белье и соблюдать гигиену;
- терпеть и откладывать походы в туалет — вредная привычка, которая может спровоцировать цистит.
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Эксперт: Юрий Солонцов — ассистент кафедры детской хирургии РНИМУ, детский уролог–андролог Российской детской клинической больницы.
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