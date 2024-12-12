Цистит у детей: почему возникает и как лечится

— Чаще всего урологи имеют дело с бактериальным циститом, а грибковый и вирусный встречаются гораздо реже. Последние как правило возникают у детей с тяжелым поражением иммунной системы, — комментирует ассистент кафедры детской хирургии РНИМУ, врач уролог–андролог Российской детской клинической больницы Юрий Солонцов. — У девочек цистит из-за анатомо–физиологических особенностей возникает чаще, чем у мальчиков, и чаще переходит в хроническую форму. Хронический цистит у девочек бывает чрезвычайно устойчив к проводимой терапии. Порой на лечение уходят месяцы и даже годы. По этой причине актуально своевременное обращение за квалифицированной врачебной помощью.