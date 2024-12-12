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Цистит у детей: почему возникает и как лечится

Чем младше пациент, тем сложнее диагностировать у него цистит. Рассказываем, какие привычки могут спровоцировать воспаление мочевого пузыря, а также о том, почему девочки болеют циститом чаще, чем мальчики.
Ребенок на приеме у врача
Чем младше пациент, тем сложнее диагностировать у него цистит. источник: https://ru.freepik. com/

Острый цистит у ребенка достаточно успешно лечится противомикробными препаратами. Однако важно, чтобы при этом и диагноз был поставлен правильно. Вместе с экспертом разбираемся, с чем можно спутать цистит и как походы в туалет связаны с воспалением мочевого пузыря.

Виды цистита

Чаще всего возбудителями цистита становятся бактерии (обычно кишечная палочка). Считается, что инфицирование мочевого пузыря происходит либо лимфогенным путем — через общие с толстой кишкой лимфатические сосуды, либо через наружное отверстие мочеиспускательного канала восходящим путем. Выделяют несколько видов цистита.

Первичный Возникает самостоятельно, без предшествующих заболеваний нижних мочевых путей, к которым относятся заболевания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря
Вторичный Развивается на фоне анатомических или функциональных расстройств нижних мочевых путей, онкологических или системных заболеваний, а также мочекаменной болезни
Очаговый (локальный) Процесс возникает на ограниченной площади, т. е. затронутой оказывается только часть мочевого пузыря
Тотальный (диффузный) Воспаление охватывает весь мочевой пузырь
Неосложненный Заболевание развивается самостоятельно без других анатомических и функциональных нарушений со стороны мочеполовой системы
Осложненный Сочетается с другими анатомическими или функциональными расстройствами органов мочевыделительной системы, а также с инфекцией верхних мочевых путей. Возбудителями зачастую оказываются устойчивые к традиционным антибактериальным препаратам штаммы микроорганизмов

Симптомы цистита у детей

Бактериальный цистит у детей — это частный случай инфекций нижних мочевых путей, который в возрасте до двух лет трудно отличить от инфекции верхних мочевых путей или пиелонефрита (1). Пациентам в этом возрасте обычно устанавливают общий диагноз «Инфекция мочевыводящих путей». 

После двух лет предпосылок для диагностики становится больше: ребенок, приученный к горшку, может сам рассказать о симптомах цистита или родители могут заметить проблемы при походе в туалет:
  • частое, болезненное мочеиспускание (вплоть до возникновения «ложных» позывов, когда очень хочется помочиться, а мочиться нечем);
  • жжение или боль при мочеиспускании (иногда — после него);
  • боль над лобком или в нижней части живота; 
  • изменение запаха мочи;
  • мутная моча;
  • кровь в моче;
  • частичное недержание.

Причины, почему ребенок может заболеть циститом

К возбудителям бактериального цистита у детей относятся микроорганизмы, которыми заселена толстая кишка:

  • кишечная палочка — в 90% случаев цистита именно она является возбудителем инфекции;
  • энтерококк, клебсиелла, протей, энтеробактер и другие бактерии.

Факторы риска развития цистита

Некоторые дети более других подвержены циститу. Спровоцировать воспаление могут как анатомические и функциональные особенности, так и несоблюдение гигиены.

Женский пол

У девочек можно выделить анатомические и поведенческие предпосылки развития цистита. К анатомическим относятся короткий мочеиспускательный канал, который предрасполагает к развитию восходящих мочевых инфекций, и расположение рядом влагалища и ануса, которые в норме являются микробными резервуарами.

Поведенческие предпосылки обычно связаны с нежеланием девочек ходить в туалет вне дома. Часто им некомфортно опорожнять мочевой пузырь в общественном туалете, и они долго терпят, поэтому редко мочатся, чем провоцируют проблемы.

Заболевания органов мочевой системы

Функциональные или анатомические расстройства нижних мочевых путей, приводящие к застою мочи в мочевом пузыре, являются фактором риска для возникновения цистита. Также источником инфекции могут быть камни в мочевом пузыре.

Хронические запоры

При переполнении толстой кишки и застое формирующихся каловых масс создаются благоприятные условия для развития микроорганизмов, которые могут стать возбудителями мочевой инфекции и цистита (2). Почти всегда цистит вызывают бактерии, живущие в толстой кишке.

Сахарный диабет и иммунодефицитные заболевания

При этих заболеваниях организму ребенка сложнее противостоять развитию микробного воспаления в должной мере, поэтому риск возникновения инфекций у этой группы пациентов выше.

Мать меняет ребенку подгузник
Несвоевременная смена подгузников может спровоцировать развитие цистита у грудничков.источник: https://ru.freepik.com/

Недостаточная гигиена гениталий

Недостаточная гигиена — тоже фактор риска развития цистита. Подмывать детей необходимо регулярно проточной водой комфортной температуры без агрессивных моющих средств. Подмывание у девочек по принципиальным анатомическим соображениям производится спереди назад.

Несвоевременная смена подгузников

Несвоевременная смена подгузников может спровоцировать развитие цистита у грудничков. В испражнениях присутствуют возбудители цистита, а это несет в себе риск их попадания в мочеиспускательный канал и мочевой пузырь.

Диагностика цистита у детей

Чтобы поставить диагноз, врач обязательно должен осмотреть ребенка и уточнить предысторию заболевания, спросить о характере, локализации боли и узнать частоту мочеиспускания. Вместе с тем может потребоваться не только лабораторная, но и инструментальная диагностика (3).

Общий анализ мочи

Его назначают для оценки уровня лейкоцитов, нитритов, лейкоцитарной эстеразы, эритроцитов, белка и бактерий в моче.

Посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам

Этот анализ позволяет определить возбудителя инфекции и чувствительность к антибиотикам для назначения прицельной антибактериальной терапии, от которой в определенной мере будет зависит эффективность лечения.

Мазок из влагалища

Его назначают при выявлении симптомов вульвовагинита, поскольку при дисбиозе влагалища патогенная микрофлора влагалища может попадать в мочевой пузырь и приводить к развитию цистита.

Ультрасонография (УЗИ) почек и мочевого пузыря

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и почек обычно назначают детям при подозрении на цистит или инфекцию мочевыводящих путей. Это нужно для уточнения анатомии верхних и нижних мочевых путей и оценки содержимого полостей органов мочевыделительной системы.

Цистоскопия (осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря через эндоскоп)

Это наиболее информативный способ диагностики цистита. Проводится в стационаре для уточнения информации о состоянии слизистой и мышечной оболочки мочевого пузыря. Назначается по строгим показаниям, так как чаще всего детям выполняется под наркозом.

Лечение цистита у ребенка

Лечением цистита должен заниматься врач. Если у ребенка есть симптомы цистита, для начала можно обратиться к педиатру. Он может выписать направление на анализы и направить к детскому урологу, который назначит и будет контролировать лечение.

Антибактериальная терапия

Лечение острого бактериального цистита сводится к назначению антибактериальной терапии. Выбор препарата для прицельной терапии зависит от вида возбудителя, чувствительности этого микроорганизма к препаратам, возраста ребенка и течения заболевания. Детям первых лет жизни назначают антибиотики в виде суспензии или внутримышечных инъекций. Обычно это лекарства с цефуроксимом, цефиксимом или триметоприм–сульфаметоксазолом в составе.

Пациентам постарше могут назначить таблетированные формы: фуразидин, фосфомицин, амоксициллин и другие. Длительность антибактериальной терапии определяет врач, она обычно составляет не менее пяти дней. Симптомы, как правило, проходят в первые дни, но целесообразно пройти весь курс терапии для предупреждения развития резистентности к препарату.

НПВС

Нестероидные противовоспалительные средства при цистите могут назначаться для симптоматического лечения. В педиатрии обычно применяются лекарства на основе ибупрофена или парацетамола — они помогают облегчать боль, возникающую при цистите.

Антисептики

Применяются для инстилляций (капельного введения раствора) мочевого пузыря. При проведении инстилляций необходимо ввести антисептик в просвет мочевого пузыря, поэтому метод преимущественно применяется у девочек.

Возможные осложнения из-за цистита

Без должного лечения цистит может привести к осложнениям. Особенно это актуально для детей младшего возраста. Инфекция может затронуть другие органы мочевой системы и стать причиной развития хронических болезней или других патологий.

  • переход острого цистита в хронический;
  • уретрит (поражение мочеиспускательного канала);
  • пиелонефрит (воспаление почек);
  • мочекаменная болезнь;
  • рефлюкс–нефропатия (обратный заброс мочи из мочевого пузыря в мочеточники и почки).
Маленькая девочка пьет из бутылочки
Одной из мер профилактики цистита у детей является соблюдение питьевого баланса. источник: https://ru.freepik.com/

Профилактика цистита у детей

Острый цистит может переходить в хроническую или рецидивирующую форму, когда он повторяется три раза в год или дважды за полгода. Чтобы этого не допустить, нужно придерживаться следующих правил:

  • подмывать ребенка каждый день;
  • своевременно менять подгузники и подмывать младенца после каждой дефекации;
  • ежедневно менять нижнее белье;
  • соблюдать водно–питьевой баланс;
  • регулярно и своевременно опорожнять мочевой пузырь;
  • лечить и профилактировать запоры;
  • санировать хронические очаги инфекций.

Отзыв эксперта

— Чаще всего урологи имеют дело с бактериальным циститом, а грибковый и вирусный встречаются гораздо реже. Последние как правило возникают у детей с тяжелым поражением иммунной системы, — комментирует ассистент кафедры детской хирургии РНИМУ, врач уролог–андролог Российской детской клинической больницы Юрий Солонцов. —  У девочек цистит из-за анатомо–физиологических особенностей возникает чаще, чем у мальчиков, и чаще переходит в хроническую форму. Хронический цистит у девочек бывает чрезвычайно устойчив к проводимой терапии. Порой на лечение уходят месяцы и даже годы. По этой причине актуально своевременное обращение за квалифицированной врачебной помощью.

Представляется, что ведущий фактор профилактики возникновения цистита и у мальчиков, и у девочек — регулярное, своевременное и эффективное опорожнение мочевого пузыря, т. е. соблюдение мер, предупреждающих возникновение застоя мочи в мочевом пузыре. Родителям важно сформировать у ребенка правильную привычку или шаблон поведения: если возник позыв на мочеиспускание, не надо терять времени и терпеть, а нужно найти условия для опорожнения мочевого пузыря.

Что нужно запомнить о цистите у детей

Собрали главные факты о цистите у детей:

  • детям до двух лет обычно ставят диагноз «инфекция мочевыводящих путей», а не «цистит» из-за особенностей диагностики;
  • цистит вызывают бактерии, в частности кишечная палочка (в 90% случаев);
  • эпизоды цистита чаще трех раз в год говорят о рецидивирующей форме заболевания;
  • если цистит не лечить или заниматься самолечением, могут развиться осложнения, в том числе со стороны других органов и систем;
  • цистит лечится антибиотиками, а дозировку и длительность приема назначает врач;
  • важно регулярно менять белье и соблюдать гигиену;
  • терпеть и откладывать походы в туалет — вредная привычка, которая может спровоцировать цистит.

Список источников:

1. Subcommittee on Urinary Tract Infection, Steering Committee on Quality Improvement and Management; Roberts KB. Urinary tract infection: clinical practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. Pediatrics. 2011.

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3. Клинические рекомендации Минздрава РФ «Инфекции мочевыводящих путей у детей».

Эксперт: Юрий Солонцов — ассистент кафедры детской хирургии РНИМУ, детский уролог–андролог Российской детской клинической больницы.

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