Куда текут реки? Простое объяснение для детей

Почему река течет?
Главная причина — сила тяжести. Вода стремится перемещаться с более высокой поверхности к более низкой, поэтому реки обычно текут от возвышенностей к равнинам и дальше к своему устью.
Земная поверхность не идеально ровная: где-то находятся горы, холмы и склоны, а где-то низины и впадины. Вода собирается в понижениях рельефа и постепенно прокладывает русло, по которому продолжает двигаться вниз.
Откуда начинается река?
Место, где начинается река, называется истоком. Исток может находиться в горах, на склоне холма, возле родника, в болоте или в месте, где из озера вытекает вода.
Некоторые реки начинаются из нескольких небольших ручьев, которые постепенно соединяются. Другие получают воду главным образом от таяния снега и ледников или от подземных источников.
Может ли река начинаться из озера?
Да. Если из озера вытекает поток воды, он может стать началом реки. Например, из озера Ладожское вытекает река Нева, которая затем несет воду в Финский залив Балтийского моря.
Получается, что река может начинаться не только в горах или роднике. Ее истоком может быть и естественный водоем.
Что такое русло?
Русло постоянно меняется. Вода размывает берега, переносит песок, гальку и частицы почвы, поэтому со временем река может немного изменить направление.
Почему река редко течет прямо?
Если посмотреть на карту, большинство рек напоминают извилистые линии. Вода огибает холмы, скалы и другие препятствия, а на равнинах постепенно размывает одни участки берега и откладывает принесенный грунт в других.
Из-за этого появляются изгибы реки — меандры. Иногда изгиб становится настолько большим, что река прорывает более короткий путь, а старый участок русла превращается в отдельный водоем — старицу.
Что происходит с рекой по пути?
По мере движения река получает дополнительную воду. В нее могут впадать небольшие ручьи и другие реки, которые называют притоками. Некоторые реки в верховьях бывают узкими и мелкими, а ближе к устью становятся широкими и полноводными. Однако так происходит не всегда: количество воды может уменьшаться из-за испарения, засухи, забора воды людьми или просачивания в грунт.
Что такое приток?
Приток — это река или ручей, который впадает в другую реку. Главная река и ее притоки образуют целую речную систему. У большой реки могут быть десятки, сотни и даже тысячи притоков. Каждый из них приносит свою часть воды, поэтому речная система похожа на дерево с множеством ветвей.
Куда впадает река?
Многие крупные реки заканчиваются в море или океане. Например, Амазонка впадает в Атлантический океан, а Нил — в Средиземное море. Но река может впадать и в озеро. Иногда несколько рек заканчиваются в большой внутренней впадине, которая не имеет связи с океаном.
Что такое дельта?
Перед впадением в море или озеро некоторые реки разделяются на множество рукавов. Между ними постепенно накапливаются песок, ил и другие частицы, которые река принесла с собой.
Так образуется дельта реки. Сверху она часто напоминает дерево или треугольник с множеством разветвлений, поэтому такие места хорошо заметны на спутниковых снимках.
Все ли реки доходят до моря?
Некоторые реки не имеют выхода к морю или океану. Они могут впадать в озера, теряться в пустынях, просачиваться в грунт или постепенно испаряться. Такие территории называют бессточными бассейнами. В них вода не уходит по рекам в Мировой океан, а остается внутри определенной области.
Может ли река течь в пустыне?
Да, и некоторые пустынные реки очень крупные. Например, Нил проходит через засушливые районы Северной Африки и несет воду на тысячи километров. В пустынях особенно хорошо видно, насколько важна река для жизни. Вокруг постоянного водотока могут появляться зеленые участки, потому что растения и животные получают доступ к воде.
Может ли река течь вверх?
На первый взгляд иногда кажется, что река течет вверх, особенно если смотреть на нее с необычного ракурса. Но сама вода в обычной реке движется под действием силы тяжести по наклонной поверхности от более высокого уровня к более низкому.
Всегда ли река течет одинаково быстро?
Нет. Скорость воды зависит от уклона русла, его формы, глубины, количества воды и препятствий на пути. В горной реке вода часто движется быстро, потому что русло имеет большой уклон. На равнине уклон обычно меньше, поэтому течение может быть спокойнее, а русло становится шире и извилистее.
Куда уходит вода из реки в конце концов?
Если река впадает в море или океан, вода становится частью Мирового океана. Затем она испаряется с поверхности, поднимается в атмосферу, превращается в облака и возвращается на Землю в виде осадков.
Так работает круговорот воды в природе. Получается, что вода может много раз путешествовать между океаном, атмосферой, реками, озерами, ледниками и подземными водами.
Самая длинная река — это всегда самая большая?
Не обязательно. У реки можно измерять длину, площадь бассейна, средний расход воды и другие характеристики, и по разным показателям лидеры будут отличаться.
Например, Амазонка считается самой полноводной рекой мира. Она переносит к Атлантическому океану огромное количество воды, собирая ее с территории одного из крупнейших речных бассейнов планеты.
Советы родителям
Чтобы объяснить ребенку, почему река течет от истока к устью, можно провести простой опыт. Налейте немного воды на наклонный поднос или противень и слегка измените его положение: вода сама начнет стекать в самую низкую часть.
На прогулке можно найти небольшой ручей и проследить направление его течения. Предложите ребенку определить, где находится верхняя, более высокая часть русла, а где — нижняя, и объяснить, почему вода движется именно туда.
Главное правило легко запомнить: река течет от истока к устью, потому что сила тяжести заставляет воду двигаться с более высокого места к более низкому. Обычно реки несут воду в море или океан, но некоторые впадают в озера или заканчиваются внутри материка.
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