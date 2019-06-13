РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...
  • Федор Родников
    Евреи мечтают,что после прихода Мошиаха каждый из них получит по 11 рабов и во владение весь мир без всяких гоев,мусу...Русскую девочку н...

«То вступи в „Белую Русь“, то сходи на хоккей». Учителя — об увольнении из школы

 

Екатерина Смолик / Сандра Бушик / Всеволод Зарубин / TUT.BY

Каждый из вас наверняка слышал, что учитель — это не профессия, а призвание. Но значит ли это, что любовь к детям и талант учить их перекрывают все трудности работы в школе? Обязательно ли проводить уроки у доски или учитель и за пределами класса остается учителем?

Мы пригласили в студию педагогов, которые уволились из школы, и узнали, что им больше всего не нравилось в работе, чем они занимаются сейчас и что может сделать профессию учителя престижной? Вы удивитесь, но учителя уходят не только (и не столько) из-за низкой зарплаты.

 
Ссылка на первоисточник
наверх