«То вступи в „Белую Русь“, то сходи на хоккей». Учителя — об увольнении из школы
Екатерина Смолик / Сандра Бушик / Всеволод Зарубин / TUT.BY
Каждый из вас наверняка слышал, что учитель — это не профессия, а призвание. Но значит ли это, что любовь к детям и талант учить их перекрывают все трудности работы в школе? Обязательно ли проводить уроки у доски или учитель и за пределами класса остается учителем?
Мы пригласили в студию педагогов, которые уволились из школы, и узнали, что им больше всего не нравилось в работе, чем они занимаются сейчас и что может сделать профессию учителя престижной? Вы удивитесь, но учителя уходят не только (и не столько) из-за низкой зарплаты.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии