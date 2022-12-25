Ребенок в теле. Почему дети набирают вес и как помочь им похудеть

Ожирение у детей грозит приобрести размах эпидемии. В связи с этим помолодели и возрастные болезни. Как помочь ребенку похудеть, aif.ru рассказала врач-диетолог, научный сотрудник отделения персонализированной диетотерапии Клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залётова.

Давным-давно, когда гаджетов и фастфуда в помине не было, как и интернета и детских телеканалов, где круглосуточно крутятся мультики, дети целыми днями пропадали во дворе. Бегали, прыгали, лазили, дрались, наконец. Поэтому, как правило, проблем с лишним весом у школьников не было. Сейчас — другое дело.

Сколько детей имеют лишний вес?

Лишний вес сегодня наблюдается у 10-30% учеников начальной школы и у каждого четвертого подростка. Правда, многие родители этой проблемы не замечают. Родительская любовь застилает глаза. Мамы частенько говорят, что у ребенка просто «крупная кость» или что он в папу такой крупный. Но, к сожалению, из склонного к полноте малыша, как правило, вырастает толстый подросток, а затем и тучный взрослый.

Полнота не только не красит, но и несет вред физическому и психическому здоровью ребенка. На фоне ожирения у школьника могут развиться метаболический синдром: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, проблемы с почками и даже ранний атеросклероз. Лишний вес — огромная нагрузка на суставы и позвоночник. Отсюда — остеохондроз, артроз и прочие «возрастные» заболевания у невзрослых пациентов. К тому же зачастую толстым детям достается от сверстников, а это закладывает комплексы на всю жизнь. Так что на ожирение точно не стоит закрывать глаза.

Каковы причины ожирения?

Наверняка вы замечали, что в семье, где родители полные, обычно растут и дети с лишним весом. Это наблюдение привело к распространенному мифу о том, что полнота — явление генетическое. Но это заблуждение. Конечно, тип телосложения (та самая крупная кость) и особенности фигуры часто наследуются, но сам лишний вес — нет. Тем не менее ребенка, вес которого значительно превышает 15% сверх возрастной нормы, обязательно надо показать эндокринологу, а возможно, еще и психологу.

Многое из того, что приводит к ожирению у ребенка, идет именно из семьи:

1. Вредные пищевые привычки. Если мама и папа едят много сладкого и жирного, не брезгуют фастфудом и полуфабрикатами, обожают плотно поесть на ночь (а то и ночью) и не прочь перекусить перед телевизором, то не стоит удивляться, что так же будет поступать и их ребенок.

2. Устаревшие методы воспитания. Никогда не наказывайте ребенка лишением обеда или ужина и не давайте сладостей за хорошее поведение. Лучше придумайте какие-то иные способы наказания и поощрения. Перестаньте ругать ребенка за оставленную на тарелке пищу. Ведь доедать через силу, когда аппетит уже удовлетворен, — лишь формировать расстройства пищевого поведения. Если ребенок не хочет есть — пусть выходит из-за стола, но до следующего приема пищи постарайтесь его не кормить — пусть проголодается.

3. Пассивный образ жизни. Если родители предпочитают отдыхать на диване с гаджетом в руках — так же будут делать и дети. А это прямой путь к ожирению. 85% полных детей любят полежать и не посещают спортивные секции.

4. Повышенная тревожность. Нередко перекармливают детей те мамы, которым малыши достались очень тяжело (например, родились недоношенными, с гипотрофией (недостаточным весом) или перенесли какие-то серьезные заболевания). Возрастные и одинокие мамочки тоже нередко пытаются засунуть в детей максимум всего полезного и порой перегибают палку.

5. Нехватка знаний. Иногда родители просто не знают или не хотят знать, как правильно кормить детей. Мол, «все полезно, что в рот полезло». А иногда просто не умеют выражать свою любовь к ребенку иначе, чем через еду. И наивысшим проявлением чувств считают обязанность как можно сытнее накормить чадо. Тут, конечно, пальма первенства за бабушками.

Как помочь похудеть ребенку?

Если ребенок на 15% превысил возрастную норму веса, срочно начинайте корректировать и питание, и образ жизни, ведь потом это будет сделать гораздо тяжелее.

1. Сбалансируйте рацион. Важен правильный баланс всех ингредиентов: белков, жиров, углеводов. Но, прежде всего, растущему организму необходим белок — поэтому о вегетарианстве речи не идет. Также детям нужно много кальция — для костей. Но вместо жирного молока покупайте то, в котором понижено содержание жира, мясо и сосиски замените постной индейкой и рыбой, а вместо булочек давайте цельнозерновые каши и хлеб с отрубями.

2. Сократите размер порции и калорийность. Некоторые продукты придется максимально сократить. Прежде всего, это пища с высоким содержанием жира и сахара: фастфуд, полуфабрикаты, фабричные соки и сладкие напитки, выпечка, белый хлеб. Также детям не нужны острые, копченые и маринованные блюда, майонез.

3. Кормите по времени. Обычно в переедании виноваты неучтенные перекусы. Если ребенок будет знать, в какие часы у него завтрак, обед, ланч, полдник и ужин, и ему, и вам будет проще контролировать съеденное. Но не меняйте стереотип питания резко, иначе это будет стрессом. Постепенно увеличивайте промежуток между едой, но учтите, что питание должно быть 4-5-разовым.

4. Не лишайте сладкого. Но вместо вредного десерта дайте полезный: фрукты, ягоды, желейный мармелад без сахарной обсыпки, натуральную пастилу.

5. Приучайте пить чистую воду и чай. Оптимальное потребление жидкости — не менее 1 мл на 1 ккал или 25 мл на 1 кг массы тела. Постепенно увеличивайте количество несладкой жидкости до нормы, это обеспечит нормальное функционирование обмена веществ. Кстати, зеленый чай (без сахара) помогает ускорить метаболизм, но больше одной-двух чашек в день его лучше не пить.

6. Ешьте всей семьей. Замечено, что там, где практикуются семейные обеды и ужины, дети едят более правильно. Ведь когда ребенок поглощает пищу в одиночестве, он от скуки глотает ее слишком быстро. Привычка принимать пищу только на кухне или в столовой, а не перед телевизором и компьютером очень дисциплинирует и приучает к правильному пищевому поведению.

7. Сервируйте блюда красиво, чтобы ребенок привык есть не торопясь и испытывал удовольствие не только от вкуса, но и от вида еды. Заведите правило даже дома есть ножом и вилкой — тогда ребенок и в гостях не ударит в грязь лицом, и научится есть медленнее, что полезно для пищеварения. К тому же так он лучше почувствует сытость, которая наступает не сразу.

8. Следите за режимом дня. Важно, чтобы ребенок рано ложился и высыпался. Во время сна с полуночи и до 3 часов утра в организме вырабатывается гормон роста, который активизирует процесс сжигания жиров. И это, пожалуй, самый простой и приятный способ терять лишний вес.

9. Добавьте активности и ограничьте время с гаджетами одним-двумя часами в день. Иначе гиподинамии не избежать. Чем именно заниматься — пусть ребенок решает сам. Если вид спорта выбрали ему родители, а самому ребенку этим заниматься не нравится, толку не будет. Также не помешает закрепить за чадом домашние обязанности: протирать пыль или мыть пол — тоже трата энергии.

10. Не ругайте за неудачи и срывы, а поддерживайте. Не гонитесь за результатами. Оптимальные темпы потери веса — не более 200-450 граммов в неделю. Избегайте взвешивать ребенка ежедневно, хватит и раза в неделю и даже реже. Лучше не заостряйте внимание ребенка на потере веса, а мотивируйте вести здоровый образ жизни и заботиться о себе (в частности, правильно питаться и заниматься спортом). Малышам все изменения преподносите весело, в игровой форме. Например, делайте зарядку с игрушками.

11. Подавайте пример. Добиться результата будет легче, если вся семья поддержит худеющего и перейдет на правильное питание и активный образ жизни. Ведь заставлять ребенка жевать капустный лист и бегать кроссы, при этом уминая гамбургер и лежа на диване, не только неэтично, но и бессмысленно. Так ребенок лишь научится изворотливости, но не похудеет, а впоследствии у него еще и разовьется расстройство пищевого поведения. Если спорт вашей семье не по силам и не по вкусу, можно просто больше вместе гулять пешком.

Кстати

Ребенку ограничивать себя в пище тяжело, поэтому научите его нескольким способам, как уменьшить чувство голода. Например, можно медленно выпить немного чистой негазированной воды или зеленого чая с ложечкой меда. Или стакан 1%-ного кефира. Если ребенок не любит кефир, пусть съест грейпфрут, гранат или свежую морковку. Только не торопясь. Грейпфрут — по дольке, гранат — по зернышку.