Почти хрустальные. Причины остеопороза у детей и подростков

Оказывается, остеопорозом страдают не только взрослые, но и дети. Врачи называют эту болезнь «безмолвной эпидемией». Она снижает крепость костей и ведёт к переломам на ровном месте.

Как от неё защититься?

Наш эксперт — врач-травматолог-ортопед, заведующий отделением артрогрипоза НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера, кандидат медицинских наук Дмитрий Буклаев.

То, что у людей в возрасте кости теряют кальций и могут буквально рассыпаться, известно многим. Остеопороз — одна из ключевых проблем геронтологии. Но, оказывается, в последние годы этот диагноз всё чаще появляется и в педиатрии.

Превысить генетически заложенный предел прочности костной ткани невозможно, у каждого из нас он свой, а вот недобрать — легко. Неполноценное питание, дефицит витаминов и низкая физическая активность в детском и подростковом возрасте могут привести к тому, что к 25 годам костный баланс окажется если не на нуле, то значительно ниже, чем ему было назначено природой.

Золотой запас прочности

Костная ткань в нашем организме – как железобетонная конструкция у здания. Но если роль арматуры выполняет органический матрикс (белки, коллаген), то «бетоном» служит минеральный компонент – гидроксиапатит кальция. При остеопорозе снижается именно минеральная плотность костей. То есть основа скелета может быть «железной», а вот из-за проблем с «бетоном» кость становится пористой, хрупкой, в результате чего катастрофически повышается риск переломов.

Восстанавливать плотность костей непросто, поэтому лучше заранее накопить пиковый уровень костной массы. А это возможно только до 25 лет.

После достижения пика кост­ной массы начинается фаза плато, при которой «статус-кво» остаётся неизменным. А затем с каждым годом по­степенно происходит снижение плотности кости. Поэтому профилактику возрастного остеопороза надо начинать как можно раньше.

Действуйте!

Чтобы сформировать у ребёнка здоровый скелет, важно с рождения обеспечить ему:

правильное питание – сбалансированный рацион, богатый кальцием и белком (большое значение имеет грудное вскармливание);

– сбалансированный рацион, богатый кальцием и белком (большое значение имеет грудное вскармливание); качественную нутритивную поддерж­ку – важно следить за достаточным уровнем витамина D, необходимого для усвоения кальция;

– важно следить за достаточным уровнем витамина D, необходимого для усвоения кальция; регулярную физическую активность – для крепкого скелета прежде всего нужны адекватные осевые нагрузки (бег, прыжки, ходьба) по 3–4 раза в неделю не менее 30 минут в день;

– для крепкого скелета прежде всего нужны адекватные осевые нагрузки (бег, прыжки, ходьба) по 3–4 раза в неделю не менее 30 минут в день; ежедневное пребывание на свежем воздухе в дневные часы – особенно полезно бывать на солнце по 20 минут в день;

– особенно полезно бывать на солнце по 20 минут в день; нормальный вес – как избыточная, так и недостаточная масса тела – фактор риска остеопороза.

Откуда проблемы

В отличие от взрослых, у которых этот диагноз чаще всего связан с возрастными и гормональными изменениями, у ребёнка снижение минеральной плотности кости – это всегда сигнал о наличии сопутствующего основного заболевания. Детский остеопороз не возникает изолированно, а является следствием других патологий.

Тяжёлые неврологические заболевания (ДЦП, миопатии). Отсутствие полноценной вертикальной нагрузки у неходячих детей ведёт к ослаблению костей и к возникновению патологиче­ских переломов.

Соматические заболевания. Патологии ЖКТ (например, целиакия, то есть невозможность усвоения глютена), заболевания почек, печени, а также эндокринные нарушения, в частности сахарный диабет, приводят к нарушениям метаболизма и минерального обмена.

Врождённые заболевания соединительной ткани. Наиболее известный пример – несовершенный остеогенез («болезнь хрустального человека»). Дети и взрослые с такой патологией ломают кости буквально на каждом шагу, что рано или поздно заставляет их сесть в инвалидную коляску.

Длительный приём некоторых медикаментов (например, кортикостероидов).

Опасный возраст

Впрочем, остеопороз может возникнуть и у здоровых детей. Наиболее опасный период – подростковый. Когда ребёнок начинает активно расти (обычно это происходит в 11–14 лет), у него может возникнуть временная хрупкость костей. В это время линейный рост костей нередко опережает их минерализацию, что приводит к развитию транзиторного, или подро­сткового, остеопороза. Как только период бурного роста закончится, пройдёт и остеопороз, кости окрепнут. Но в моменте родителям следует обращать пристальное внимание на некоторые тревожные симптомы у детей и подростков, требующие консультации специалиста. К ним относятся:

повторяющиеся переломы при незначительных травмах;

деформация нижних конечностей (Х-образная или О-образная кривизна ног);

формирование фиксированного кифоза («круглая спина»), что может свидетельствовать о деформации тел позвонков.

При появлении таких признаков необходимо обратиться к ортопеду или к эндокринологу. Данное состояние, как правило, не требует агрессивной медикаментозной терапии, а нуждается лишь в коррекции рациона и физической активности, в назначении препаратов витамина D и его активных метаболитов.

Лекарства – не всё

Золотой стандарт диагностики остео­пороза – рентгеновская денситометрия. Она позволяет с высокой точ­ностью измерить минеральную плотность кост­ной ткани в различных участ­ках скелета. Если это исследование выявило проблемы, лечение необходимо.

На сегодняшний день полностью восстановить утраченную костную ткань, к сожалению, невозможно. Но замедлить прогрессирование остео­пороза и улучшить плотность костей медикаментозным способом вполне реально. Основные препараты для лечения – бисфосфонаты – не формируют новую кость, а лишь замедляют её разрушение, уплотняя и стабилизируя костную структуру. Приём этих медикаментов позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов, предотвратить переломы и купировать болевой синдром.

Однако ключевым компонентом лечения и профилактики остеопороза остаётся адекватная физическая нагрузка, без которой эффективность медикаментозного лечения резко снижается. Поэтому, если у ребёнка возникли проблемы с минеральной плотностью костей, это не значит, что его надо оберегать от движения. Наоборот. Но важно, чтобы двигательная активность проходила под контролем опытного инструктора ЛФК. Чрезмерные нагрузки при таком диагнозе крайне опасны.

Продукты для крепости костей должны быть богаты:

кальцием: сыр, йогурт, творог, миндаль, молоко (не слишком жирные, но и не обезжиренные, иначе кальций не будет усваиваться); в подростковом возрасте потребность в кальции максимальна – 1300 мг в день;

белками: мясо, рыба, яйца, бобовые; витамином D: яйца, лосось, сардины, сельдь, молоко, грибы;

витамином К: крестоцветные овощи, петрушка, чернослив, авокадо;

цинком и магнием: грибы, море­продукты, миндаль, листовые овощи.