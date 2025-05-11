Как защитить ребенка от отравления

Каждый день десятки малышей попадают в больницу по причине того, что они проглотили что-то ядовитое.

Знаете ли вы о том, что:

Предохраняющие элементы на бутылочках или упаковках лекарств не могут гарантировать недосягаемость их содержимого для детей. Новости СМИ2

Проглатывание обычных лекарств, таких как обезболивающие, которые хранятся в вашей сумке или тумбочке, является наиболее распространенной причиной отравления детей.

Капсулы с моющими средствами и концентрированные чистящие жидкости под кухонной раковиной также могут нанести вред детям – они могут вызвать как отравление, так и ожог глаз (если прыснут в лицо ребенку). Капсулы с моющими средствами обычно хранятся в упаковках, не имеющих предохраняющих элементов.

Как уберечь детей от отравления: советы о безопасности

В возрасте около 6-ти месяцев младенцы начинают тянуть в рот все, что попадается им под руку, что означает, что они подвержены риску проглотить что-то вредное. Вы можете сделать так, чтобы опасные предметы не попались им под руку или не оказались в поле их зрения.

Лучше всего держать лекарства запертыми на ключ или на высокой полке, куда ваш ребенок не сможет добраться. Дверцы шкафов, расположенных недостаточно высоко, обязательно закрывайте на защелку, а те, где хранятся лекарства, – лучше на ключ. При этом убедитесь, что все бутылочки с лекарствами имеют крышки, которые надежно закрываются.

Не оставляйте обезболивающее лекарство в сумке, к которой ребенок может получить доступ, или на вашей прикроватной тумбочке и столике.

Перед тем как ребенок начнет ползать и самостоятельно передвигаться, переместите чистящие средства из туалета или из-под кухонной раковины в высокий шкаф, так, чтобы он не смог их достать. Не забудьте также спрятать в надежное место яд для борьбы с насекомыми и грызунами.

Помните, что капсулы с жидкими моющими средствами также могут представлять опасность: если дети их сожмут или раскусят, жидкость может разбрызгаться и причинить им вред. Храните их в безопасном месте подальше от детей.

Малыши до 3-х лет

Малыши, которые еще только начинают ходить, изучают и копируют все, что делаете вы. Это означает, что они подвержены риску отравления, больше чем любая другая возрастная группа. Поэтому старайтесь придерживаться рекомендаций о безопасности, приведенных выше, а также не принимать лекарства в присутствии детей. Также будет полезным хранить лекарства в той комнате, где чаще всего бывают люди, чтобы, если ваше ребенок все же доберется до запрещенных предметов, его мог остановить кто-либо из взрослых или старших братьев или сестер.

Избегайте делать вид, что лекарства вашего ребенка имеют сладкий вкус и могут быть вкусными, даже если его трудно заставить их принять. Это может запутать вашего малыша и привести к тому, что он захочет больше лекарств.

Если вы навещаете родственников или друзей, найдите несколько минут, чтобы осмотреться, нет ли лекарств на бабушкиной тумбочке или моющих средств в зоне досягаемости детей.

Даже небольшое количество алкоголя может быть вредным для малышей, поэтому следите, чтобы они не добрались до алкогольных напитков, и сразу же убирайте любые остатки выпивки со стола после празднеств.

Будьте также осторожными с ароматическими маслами, духами и сигаретами, так как все они могут быть опасными для маленьких детей.

Дети от 3 до 5-ти лет

Дети в возрасте от 3 до 5-ти лет могут уже знать кое-что о том, что они могут безопасно есть, а что нет, однако они все еще подвержены риску случайного отравления. У них гораздо больше шансов самостоятельно открыть коробочки от лекарств, преодолев защиту предохраняющих элементов.

Ребенок может легко принять красочные лекарства за конфеты. Поэтому храните их запертыми на ключ в безопасном месте и в оригинальных бутылках.

То же самое проделайте с моющими, чистящими средствами, красками и другими химикатами.

Различные растения в саду и на природе также могут представлять опасность. Научите ребенка не есть все подряд из того, что он там находит. Ядовитые ягоды дети могут легко принять за те, которые видят на праздничном пироге.

Угарный газ

Угарный газ невидим, не имеет запаха и вкуса, но если ваши печи или другие приборы сжигания топлива дают его утечку, он может убить ребенка в считанные секунды.

Убедитесь, что в доме установлена и исправно работает звуковая сигнализация о предупреждении появления окиси углерода. В идеале в каждом помещении с прибором сжигания топлива должна быть установлена такая сигнализация.