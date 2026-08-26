Чем отличаются пресмыкающиеся от земноводных: простое объяснение для детей

Кто такие земноводные
Большинство земноводных начинает жизнь в воде. Например, из икры лягушки появляются головастики, которые дышат жабрами и передвигаются с помощью хвоста.
Затем происходит превращение: у головастика появляются ноги, развиваются легкие, хвост постепенно исчезает, и молодая лягушка выходит на сушу.
Кто такие пресмыкающиеся
Пресмыкающиеся, или рептилии, — это отдельная группа позвоночных животных. К ним относятся змеи, ящерицы, черепахи, крокодилы и гаттерия.
Большинство пресмыкающихся живет на суше, хотя некоторые виды проводят много времени в воде. Например, морские черепахи почти всю жизнь проводят в море, но дышат атмосферным воздухом. Их организм лучше приспособлен к жизни в сухой среде, чем организм большинства земноводных.
Почему их называют земноводными
Название буквально связано со словами «земля» и «вода». Оно отражает способность многих представителей этой группы использовать обе среды на разных этапах жизни.
Почему пресмыкающихся так называют
Название связано со способом передвижения многих представителей этой группы. Некоторые из них действительно передвигаются близко к поверхности земли, ползая или «пресмыкаясь».
Но это не означает, что все рептилии только ползают. Ящерицы бегают, черепахи ходят, крокодилы передвигаются по суше, а некоторые змеи способны очень быстро перемещаться. Название сохранилось как исторический термин для всей группы.
Чем покрыта кожа земноводных
Кожа земноводных обычно тонкая и влажная. Через нее может происходить газообмен, то есть организм получает часть необходимого кислорода непосредственно через кожу.
Земноводным важно не пересыхать. Многие из них живут рядом с водоемами или выбирают влажные места. Если лягушка слишком долго находится на сухом солнце, ее кожа может пересохнуть, что представляет серьезную опасность для животного.
Чем покрыта кожа пресмыкающихся
Кожа пресмыкающихся сухая и покрыта роговыми чешуями или щитками. Они защищают тело от потери воды. Именно поэтому ящерица может жить в сухой пустыне, где лягушке было бы трудно выжить. Плотный покров значительно уменьшает испарение воды с поверхности тела.
У змей кожа также покрыта чешуями. Периодически животное сбрасывает старый наружный слой кожи — этот процесс называют линькой.
Почему лягушка не может жить в пустыне
Главная проблема — вода. Кожа лягушки должна оставаться влажной, а в жаркой и сухой пустыне влага быстро испаряется.
Некоторые земноводные все же приспособились к жизни в очень сухих местах. Они прячутся под землей, становятся малоподвижными в засушливый период и используют короткие периоды дождей для размножения. Но в целом земноводные гораздо сильнее зависят от влажной среды, чем большинство пресмыкающихся.
Как дышат земноводные
Способ дыхания меняется в течение жизни. Головастики обычно дышат жабрами, как многие водные животные.
После превращения взрослые земноводные используют легкие и кожу. Кожа при этом должна оставаться влажной, иначе газообмен через нее становится невозможным.
Некоторые саламандры вообще обходятся без легких и получают кислород главным образом через кожу и слизистую оболочку рта.
Как дышат пресмыкающиеся
Пресмыкающиеся дышат легкими. Их кожа не предназначена для дыхания и покрыта плотным защитным слоем.
Это позволяет рептилиям меньше зависеть от воды и жить в сухих местах. Ящерица может часами находиться на горячем камне, не теряя влагу так быстро, как земноводное с тонкой кожей.
Даже морские черепахи, которые проводят большую часть жизни в воде, должны регулярно всплывать, чтобы вдохнуть воздух.
Где размножаются земноводные
У большинства земноводных размножение связано с водой. Лягушки и жабы откладывают икру в пруды, озера, лужи или другие подходящие водоемы.
Из икры появляются личинки, которые некоторое время живут в воде. Поэтому для многих видов наличие водоема необходимо для продолжения жизни.
Есть земноводные, которые размножаются необычным способом и могут обходиться без открытого водоема, но это скорее исключение.
Как размножаются пресмыкающиеся
Большинство пресмыкающихся размножается на суше. Оплодотворение у них внутреннее, а яйца имеют защитные оболочки, которые помогают сохранять влагу.
У многих видов самка откладывает яйца в почву, песок, растительную подстилку или другое укрытие. Из яйца появляется маленькая рептилия, похожая на взрослое животное. У нее не бывает стадии головастика и резкого превращения, как у лягушки.
Правда ли, что все пресмыкающиеся откладывают яйца
У некоторых рептилий детеныши развиваются внутри тела матери и рождаются живыми. Такое размножение встречается, например, у некоторых змей и ящериц. Есть виды, у которых яйца развиваются внутри тела самки, а наружу появляются уже сформировавшиеся детеныши.
Чем отличаются детеныши
У земноводных детеныш часто совсем не похож на взрослое животное. Головастик лягушки имеет хвост, не имеет ног и живет в воде. У пресмыкающихся детеныш обычно с самого начала похож на уменьшенную копию взрослой особи. Маленькая ящерица уже имеет четыре ноги, хвост и чешуйчатую кожу. Такое различие связано с разным развитием этих двух групп.
Кто откладывает икру
Икра характерна прежде всего для земноводных и некоторых других водных животных. У лягушек яйца окружены прозрачным желеобразным веществом и находятся в воде.
У пресмыкающихся яйца имеют более плотную защитную оболочку. Они могут быть мягкими и кожистыми или более твердыми, в зависимости от вида. Вот почему слово «икра» обычно используют для земноводных, а для рептилий говорят именно «яйца».
Кто холоднокровный
И земноводные, и пресмыкающиеся относятся к экзотермным животным. Это означает, что их температура тела сильно зависит от температуры окружающей среды.
Когда ящерице холодно, она может забраться на теплый камень и погреться на солнце. Лягушка тоже использует внешнее тепло, но из-за особенностей кожи и образа жизни ее возможности другие.
Термин «холоднокровные» используют в быту, но он не означает, что кровь этих животных действительно всегда холодная.
Почему ящерица лежит на солнце
Ящерица не просто отдыхает. Солнечное тепло помогает ей повысить температуру тела и стать активнее.
После прогревания она быстрее двигается, охотится и переваривает пищу. Когда становится слишком жарко, ящерица, наоборот, ищет тень или укрытие. Так рептилия регулирует температуру своего тела с помощью окружающей среды.
Почему лягушка любит воду
Вода нужна лягушке не только для размножения. Она помогает сохранять влажность кожи и защищаться от пересыхания.
Многие лягушки хорошо плавают и используют водоем как укрытие от хищников. При опасности они могут быстро прыгнуть в воду и спрятаться.
Но существуют и древесные лягушки, которые большую часть жизни проводят на растениях и лишь периодически спускаются к воде.
Умеют ли пресмыкающиеся плавать
Многие рептилии прекрасно плавают. Крокодилы проводят много времени в воде, морские черепахи почти всю жизнь находятся в море, а некоторые змеи охотятся в реках, озерах и океане. Сам факт жизни в воде еще не превращает животное в земноводное. Главное — его строение, происхождение и способ размножения.
Почему крокодил не земноводное
Крокодил большую часть времени может проводить в воде, но он относится к пресмыкающимся. Его кожа покрыта плотными роговыми щитками, он дышит легкими, а детеныш развивается внутри яйца без стадии головастика.
Крокодил также имеет внутреннее оплодотворение и хорошо приспособлен к жизни на суше. Поэтому вода для него — часть среды обитания, а не обязательное условие для прохождения первых стадий жизни.
Почему черепаха тоже пресмыкающееся
Черепаха может выглядеть совсем не похожей на ящерицу или змею, но они относятся к одной группе. Ее тело покрыто панцирем, который состоит из костных элементов и роговых щитков.
Черепаха дышит легкими и не проходит через стадию головастика. Даже морская черепаха остается пресмыкающимся, несмотря на то что почти всю жизнь проводит в океане.
Кто появился раньше
И земноводные, и пресмыкающиеся имеют очень древнюю историю. Первые земноводные появились раньше первых настоящих рептилий.
Древние позвоночные постепенно осваивали сушу, но жизнь на земле требовала новых приспособлений. У предков пресмыкающихся появились особенности, которые позволили размножаться вдали от воды и лучше сохранять влагу. Это стало важным этапом в освоении наземной среды.
Какое животное лучше приспособлено к суше
В целом пресмыкающиеся лучше приспособлены к сухой наземной среде. Их кожа защищает от потери воды, а размножение не обязательно связано с водоемом.
Земноводные сохраняют более тесную связь с водой. Даже виды, которые проводят много времени на суше, обычно нуждаются во влажной среде или воде хотя бы на определенном этапе жизненного цикла.
Но у обеих групп есть исключения и очень разные способы приспособления к окружающей среде.
Как быстро отличить земноводное от пресмыкающегося
Сначала посмотрите на кожу. Влажная мягкая кожа чаще указывает на земноводное, а сухая кожа с чешуями или щитками — на пресмыкающееся.
Затем стоит вспомнить о развитии. Если животное начинает жизнь в воде в виде личинки, как лягушка, это земноводное. Если из яйца или при рождении появляется маленькая копия взрослого животного, это характерно для пресмыкающихся.
Но лучше всего ориентироваться сразу на несколько признаков, потому что в природе встречаются необычные виды.
Советы родителям
Отвечая ребенку на этот вопрос, удобно начать с простой пары: лягушка и ящерица. Лягушка — земноводное: ее кожа влажная, а детство она проводит в воде в виде головастика. Ящерица — пресмыкающееся: ее кожа покрыта чешуями, она дышит легкими и с самого рождения похожа на маленькую взрослую ящерицу.
Можно предложить ребенку найти другие примеры. К земноводным относятся лягушки, жабы, тритоны и саламандры, а к пресмыкающимся — змеи, ящерицы, черепахи и крокодилы.
Особенно интересно разобрать исключение: крокодил может почти всю жизнь проводить в воде, но все равно остается пресмыкающимся. А значит, место обитания само по себе не определяет принадлежность животного к группе.
Главная мысль проста: земноводные сильнее связаны с водой, имеют влажную кожу и часто проходят стадию головастика. Пресмыкающиеся покрыты сухими роговыми чешуями или щитками, дышат легкими и гораздо лучше приспособлены к размножению и жизни на суше.
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