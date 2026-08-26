Чем отличаются пресмыкающиеся от земноводных: простое объяснение для детей

У земноводных детеныш часто совсем не похож на взрослое животное. Головастик лягушки имеет хвост, не имеет ног и живет в воде. У пресмыкающихся детеныш обычно с самого начала похож на уменьшенную копию взрослой особи. Маленькая ящерица уже имеет четыре ноги, хвост и чешуйчатую кожу. Такое различие связано с разным развитием этих двух групп.