Как воспитывать подростка, не отбирая у него телефон: 5 правил

Поскольку смартфоны — важная часть жизни детей, многие родители практикуют чрезвычайно простой способ наказания: чуть что идет не так, они отбирают у ребенка телефон. Но, по мнению специалистов, такая стратегия не только не эффективна, но и вредна, так как одинакова для всех проступков. Да еще и основана на доминировании и шантаже. Вот что они рекомендуют делать вместо этого.