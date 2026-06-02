Сколько длится ЕГЭ по каждому предмету в 2026 году

Что влияет на продолжительность ЕГЭ
Длительность каждого экзаменационного испытания зависит не только от выбранного предмета. Формат заданий, наличие устной части и даже технические особенности тоже играют свою роль.
Время экзамена устанавливается официально — приказом Минпросвещения и Рособрнадзора (1). А ФИПИ учитывает сложность предмета, количество заданий и их тип: тестовые, с развернутым ответом, задания на аудирование или устную речь. Например, профильная математика требует больше времени из-за сложных заданий, а литература — из-за объемного сочинения. На языковых экзаменах письменная и устная части проводятся в разные дни. К примеру, устная часть по английскому языку длится всего 17 минут, в то время как для китайского — 14 минут.
Длительность ЕГЭ по разным предметам
В зависимости от предмета, экзамен может длиться от двух до четырех часов. Давайте рассмотрим временные рамки каждого испытания (2).
Сколько длится ЕГЭ по русскому языку
Сколько длится ЕГЭ по математике
Этот экзамен тоже является обязательным для всех выпускников. Для тех из них, кто не планирует поступать в высшие учебные заведения, достаточно базового уровня, для всех остальных нужно сдавать и базовый, и профильный. Они различаются по времени проведения:
- базовый уровень идет 3 часа и включает в себя 21 задание;
- профильный — занимает 3 часа 55 минут и состоит из 19 заданий, часть которых требует более развернутых решений.
Сколько длится ЕГЭ по обществознанию
Для этого гуманитарного предмета предусмотрено 3 часа 30 минут. Испытание включает 25 заданий, среди которых есть 16 небольших, и 9 — требующих развернутого ответа.
Сколько длится ЕГЭ по информатике
ЕГЭ по информатике занимает 3 часа 55 минут и включает 27 заданий. Проводится на компьютере: используется специальная программа, а ответы сразу вносятся в электронный бланк. В структуре — задачи на анализ информации, программирование, работа с таблицами и алгоритмами.
Сколько длится ЕГЭ по физике
Сдача длится 3 часа 55 минут и включает сразу 26 заданий, среди которых как задачи с расчетами, так и задания, требующие письменных объяснений. Не является обязательным.
Сколько длится ЕГЭ по биологии
Это тоже продолжительное испытание — 3 часа 55 минут. Участники должны справиться с 28 заданиями разного уровня сложности, и некоторые из них требуют подробных объяснений.
Сколько длится ЕГЭ по истории
Его выбирают те, кто собирается поступать в гуманитарный вуз. Идет 3 часа 30 минут и имеет в своей структуре — 21 задание с краткими и развернутыми ответами.
Сколько длится ЕГЭ по литературе
Этот экзамен сдают выпускники, планирующие стать журналистами, лингвистами, искусствоведами. Продолжительность — 3 часа 55 минут. Заданий меньше, чем в других предметах (всего 11), но они требуют глубокого анализа текстов и написания сочинения.
Сколько длится ЕГЭ по химии
На экзамен выделяется 3 часа 30 минут. Он состоит из 34 заданий, среди которых есть и те, что требуют развернутых ответов и детального объяснения, что позволяет продемонстрировать глубину понимания материала.
Сколько длится ЕГЭ по иностранным языкам: английскому, испанскому, немецкому, французскому
В «языковых» экзаменах основная часть занимает 3 часа 10 минут. В нее входят: тесты, письменные задания, работу с текстами и аудирование. Еще есть устная часть, которая проводится отдельно и длится 17 минут, что позволяет оценить разговорные навыки выпускников.
Сколько длится ЕГЭ по китайскому языку
В ЕГЭ по китайскому языку есть своя специфика: основная часть идет 3 часа и включает 29 заданий по аудированию, чтению, грамматике, письму и иероглифике. Устная сдается в другой день и длится всего 14 минут. За это время нужно прочитать текст вслух, ответить на вопросы, провести условный диалог и рассказать монолог по заданной теме.
Сколько длится ЕГЭ по географии
Этот экзамен длится ровно 3 часа. Всего 34 вопроса — от анализа карт до развернутых описаний географических процессов. Основное внимание — на умении работать с географической информацией.
Когда время истекает, организаторы просят сдать бланки. Продлить экзамен нельзя, даже если вы не успели закончить. Поэтому важно заранее распределить минуты между заданиями, чтобы не терять баллы на финише.
Таблица длительности ЕГЭ по предметам в 2026 году
Для вашего удобства мы собрали все данные по таймингу экзаменов в таблицу. Теперь можно спланировать подготовку с учетом временных рамок.
|Предмет
|Длительность
|Примечания
|Русский язык
|3 ч. 30 мин.
|Сочинение входит в общее время
|Математика (профиль)
|3 ч. 55 мин.
|19 заданий
|Математика (база)
|3 ч.
|Только краткие ответы
|Физика
|3 ч. 55 мин.
|Нужны развернутые решения
|Биология
|3 ч. 55 мин.
|Есть задания с подробным объяснением
|Литература
|3 ч. 55 мин.
|Большое сочинение
|Информатика
|3 ч. 55 мин.
|Проходит в специальной компьютерной программе
|История
|3 ч. 30 мин.
|Есть эссе
|Обществознание
|3 ч. 30 мин.
|Есть мини-сочинение
|Химия
|3 ч. 30 мин.
|34 задания
|География
|3 ч.
|Нужно уметь работать с географической информацией
|Иностранные языки (англ., нем., франц., испан.)
|3 ч. 10 мин.
|Письменная часть
|17 мин.
|Устная часть
|Иностранные языки (китайский)
|3 ч.
|Письменная часть
|14 мин.
|Устная часть
Ответы на часто задаваемые вопросы
У выпускников нередко возникают практические вопросы о времени проведения ЕГЭ. Разбираем самые частые ситуации.
Можно ли закончить экзамен раньше времени?
Да, если вы справились со всеми заданиями, можно сдать работу и уйти до окончания экзамена. Обычно это возможно после того, как прошел минимум 1 час с начала экзамена. Но вернуться уже нельзя — даже если вы вспомнили о чем-то важном.
Как учитывается время на инструктаж?
Время на инструктаж (заполнение бланков, объяснение правил) не входит в основное время экзамена: оно проводится до официального старта (всегда в 10:00 по местному времени). Секундомеры запускают только после слов «можно начинать выполнять задания».
Дают ли дополнительные минуты, если задание сложнее?
Нет, дополнительное время не предоставляется. Длительность экзамена фиксирована для всех вариантов заданий. Сложность учтена при составлении регламента и уже заложена в общее время.
Можно ли брать перерывы?
Выйти из аудитории можно только с разрешения организатора и в сопровождении. Время экзамена при этом не останавливается. Перерывы на отдых или перекус не предусмотрены, но по медицинским показаниям могут быть сделаны исключения. Рекомендуем заранее продумать, как не терять драгоценные минуты.
Можно ли пользоваться черновиками и дополнительными материалами?
Да, черновики выдаются, но они не проверяются. Дополнительные материалы (например, калькулятор или линейка) разрешены только по отдельным предметам и строго определенного типа. Список таких материалов публикуется заранее.
Если у выпускника ОВЗ — положено ли больше времени?
Да, выпускникам с ОВЗ положено дополнительное время. Его длительность зависит от заключения ПМПК и условий проведения экзамена.
