Педиатр Алексей Бессмертный: «Садовский ребенок может болеть 15 раз в год — и это нормально»

Безопасно ли использовать в группе ультрафиолетовую лампу для дезинфекции? В каких случаях дневной сон может быть вреден? На самые острые вопросы про детский сад отвечает педиатр, аллерголог-иммунолог, Алексей Бессмертный.
Пошли в сад и сразу заболели — почему так?
Как правило, это неизбежно. У домашнего ребенка довольно узкий круг общения — обычно это родители и ближайшие родственники. Да, периодически они приносят ему инфекции и ребенок заболевает, но по факту это происходит крайне редко.
И вот осенью, в самое начало «простудного сезона», ребенка ведут в детский сад. Там его будут окружать уже не три-пять взрослых человек, а 20-30 ребят и еще сколько-то воспитателей. Дети плохо соблюдают правила гигиены, и у них достаточно близкий контакт в играх — а значит, они легко обмениваются своими инфекциями. И ребенок заболевает — просто потому что его иммунитет до этого никогда не сталкивался с таким количеством бактерий и вирусов.
Сколько перенесенных ОРВИ в год считается нормой?
Бесконечные садовские болезни — нормальный этап становления нашей иммунной системы. Так человек знакомится с теми инфекциями, которые будут в дальнейшем встречаться ему в жизни. Безусловно, это довольно агрессивное знакомство, но, как правило, не опасное. Посещающий сад ребенок может болеть 12-15 раз в год, и это абсолютно нормально.
Это временная ситуация, рассматривайте ее как тренировку иммунитета.
Только при условии, что эти болезни не вызывают серьезных осложнений: воспаления легких, бронхитов, отитов, гайморитов и так далее. Важно, чтобы это были преимущественно обычные простуды, а не инфекции, требующие частого приема антибиотиков.
Какого ребенка можно назвать часто болеющим?
В современной медицине такого диагноза официально не существует, понятие «часто болеющий ребенок» было принято в СССР. Я бы таких пациентов не называл отдельным термином, но просто был бы более насторожен в отношении них.
Возможно, ребенок еще морально и физически не готов к коллективу, и ему просто нужно чуть подрасти. Тут надо наблюдать: если и без сада он будет болеть точно так же, то стоит задуматься, нет ли здесь какого-то сопутствующего заболевания, типа увеличения аденоидов, аллергии, гастроэзофагеального рефлюкса или, не дай бог, иммунодефицита. А может быть, у ребенка недостаток железа или витамина D, что тоже предрасполагает к более частым инфекциям.
Если в группе жарко, это хорошо или плохо?
К сожалению, бытовые условия среднего детского сада скорее располагают к болезням, чем предотвращают их. Чаще всего нас ждут большие группы по 30 человек и при этом редкое проветривание, высокая температура и сухой воздух. Мало в каких садах поддерживают необходимую влажность и оптимальную для детей температуру — 20-22 градуса.
Чаще всего в группе, наоборот, стоит ужасная жара и духота — это плохо для детского здоровья и при этом способствует распространению инфекций. Плюс перегрев в раздевалке, когда одни дети уже оделись и стоят потеют, ждут остальных, а после этого выходят на мороз и, естественно, заболевают.
А если купить увлажнитель воздуха и ультрафиолетовую лампу?
Поставить в группу увлажнитель воздуха — отличная идея, особенно для зимы, когда включают центральное отопление и в группах становится не только жарко, но и сухо.
Детям особенно важен правильный уровень влажности — это обеспечивает комфорт и защиту от вирусов и аллергии.
Про ультрафиолетовые бактерицидные облучатели нужно понимать следующее: они убивают всю флору, в том числе симбиотическую, то есть ту, с которой дети должны контактировать для становления иммунитета. Использование подобных приборов, скорее, обосновано во время вспышек инфекционных заболеваний или эпидемии, а для ежедневного использования в группе они все же не подходят. Гораздо безопасней и эффективней просто регулярно проветривать помещение и проводить в нем влажную уборку.
Можно ли ходить в сад с насморком?
Сопливые дети — это проблема только для российских садов. В большинстве стран мира родители водят сопливых детей в сад, и никто на них пальцем не показывает. Конечно, сопли бывают разные: если у ребенка разгар заболевания с температурой и другими «прелестями», то логично оставить его дома, а если это трехнедельный насморк, то такой ребенок опасен не более, чем все остальные.
Не нужно высиживать дома до полного исчезновения соплей или кашля. В нашем климате вы можете с успехом ждать этого целый месяц или даже весь холодный сезон, потому что дети садовского возраста могут ходить с соплями с октября по апрель.
Более того, не стоит забывать, что даже здоровый ребенок может кашлять до 30 раз в день. Также у детей бывает аллергический или вазомоторный ринит, или они просто могут длительно шмыгать носом после очередной перенесенной инфекции. Это все не заразно, с такими проблемами вполне можно ходить в сад.
Как влияет дневной сон в саду на здоровье?
С одной стороны, отдых для дошкольника важен и нужен, он хорошо влияет на эмоциональное и физическое здоровье детей. Но, с другой стороны, как мы помним, в садах редко соблюдаются санитарно-гигиенические условия — чаще всего там слишком жарко, слишком сухо и душно. И спать в таких условиях совсем не полезно, учитывая, что в спальне много детей, а значит, — и потенциальных источников инфекций.
Плюс не стоит забывать, что если ребенок аллергик, то он может среагировать на перьевые подушки или наполнители одеяла. В этом случае родителям стоит настоять на собственных постельных принадлежностях.
В частных садах дети меньше болеют?
Мой опыт говорит о том, что и в государственных, и в частных садах дети болеют одинаково. Более того, болеют даже дети, которые ходят в группы из пяти-шести человек. То есть глобальной разницы нет. Но надо понимать, что важнее не форма собственности, а условия в каждом конкретном садике.
Есть прекрасные государственные сады, со всеми условиями и хорошим персоналом, где проветривают и увлажняют помещения и не стрессуют детей. При этом есть частные сады, где не следят за детьми и не создают никаких условий для здоровья и развития. И наоборот. Задача родителя выбрать сад не только по бюджету и месторасположению, но заранее узнать о конкретном садике как можно больше.
Если ребенок не ходил в сад, не будет ли он больше болеть в школе?
Единой позиции по этому вопросу нет. Но большинство врачей считает, что ребенок так или иначе должен проконтактировать со всеми детскими инфекциями, приобрести к ним иммунитет, а от наиболее тяжелых нужно сделать прививки. То есть если ребенок вообще не будет ходить в сад, то скорее всего, поступив в школу, он все равно начнет болеть. Возможно, не так часто и не так тяжело, потому что он уже в принципе более крепок и даже вне сада чем-то периодически болел. Поэтому нет смысла избегать детских коллективов, чтобы не болеть, но есть смысл все же выбирать эти коллективы, исходя из здравого смысла и своих возможностей
Не стоит отдавать ребенка в сад только потому, что ему нужно «познакомиться» с инфекциями до школы. Сад — это во многом вынужденная мера. Туда стоит отдавать, когда ребенку не хватает общения или когда родителям нужно работать.
В остальных случаях вполне можно обойтись кружками и секциями по интересам. Там ребенок тоже будет встречаться с инфекциями, но несопоставимо реже. Кроме того, ребенок должен быть своевременно привит согласно календарю вакцинации. Я же рекомендую сделать дополнительно вакцинацию от менингококковой инфекции, ветряной оспы, гепатита А и ежегодно прививать ребенка от гриппа — тогда проблем и болезней в любом возрасте будет меньше.
