РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Что за пидар всю эту галиматью написал. По 10 раз каждый абзац повторять, тупорылый.«Мне сказали, что...
  • ОРЛОВ Святослав
    Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая и определяет развитие событий, прогресса страны,...«Мне сказали, что...
  • Олег
    Надо строго наказывать родителей, за плохое поведение выгонять из школы ученика, не нянчится с ними, обнаглели дети и...Школьница с ножом...

Крамбл кукис (Crumbl Cookies)

Хрустящее, ароматное и очень вкусное. Это простое и быстрое печенье станет отличным дополнением к чашечке чая или кофе.

Ингредиенты

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 90 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Ванилин - по вкусу

Мука пшеничная - 200 г

Кукурузный крахмал - 1 ч.л.

Сода - 0,5 ч.л.

Соль - щепотка

Шоколадные капли (термостабильные) - 50 г

  • 426 кКал
  • 1 ч. 35 мин.
  • Б: 5.59
  • Ж: 21.1
  • У: 54.32

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления печенья «Крамбл кукис» (Crumbl Cookies) по списку.

 

Фото 1

 

 

Возьмите мягкое сливочное масло, сложите в глубокую миску, добавьте сахар, ванилин, соль и хорошо разотрите.

 

Фото 2

 

 

К яично-сахарной смеси добавьте яйцо комнатной температуры, перемешайте.

 

Фото 3

 

 

В отдельной миске смешайте муку, кукурузный крахмал и соду.

 

Фото 4

 

 

Соедините масляную смесь с мукой.

 

Фото 5

 

 

Добавьте шоколадные капли и хорошо перемешайте.

 

Фото 6

 

 

Из полученной массы скатайте небольшие шарики размером примерно с грецкий орех, выложите на пергамент и поставьте в холодильник на 50-60 минут.

 

Фото 7

 

 

Затем достаньте заготовки из холодильника, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут, до золотистого цвета.

 

Фото 8

 

 

Достаньте готовое печенье «Крамбл кукис» (Crumbl Cookies) из духовки и дайте остыть перед подачей. Приятного аппетита!

 

Фото 9

 

 

Крамбл кукис (Crumbl Cookies), рецепт с фото
Фото 10
Ссылка на первоисточник
наверх