Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления печенья «Крамбл кукис» (Crumbl Cookies) по списку.

Фото 1

Возьмите мягкое сливочное масло, сложите в глубокую миску, добавьте сахар, ванилин, соль и хорошо разотрите.

Фото 2

К яично-сахарной смеси добавьте яйцо комнатной температуры, перемешайте.

Фото 3

В отдельной миске смешайте муку, кукурузный крахмал и соду.

Фото 4

Соедините масляную смесь с мукой.

Фото 5

Добавьте шоколадные капли и хорошо перемешайте.

Фото 6

Из полученной массы скатайте небольшие шарики размером примерно с грецкий орех, выложите на пергамент и поставьте в холодильник на 50-60 минут.

Фото 7

Затем достаньте заготовки из холодильника, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут, до золотистого цвета.

Фото 8

Достаньте готовое печенье «Крамбл кукис» (Crumbl Cookies) из духовки и дайте остыть перед подачей. Приятного аппетита!

Фото 9