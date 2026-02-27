Ингредиенты
Процесс приготовления
Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления печенья «Крамбл кукис» (Crumbl Cookies) по списку.
Возьмите мягкое сливочное масло, сложите в глубокую миску, добавьте сахар, ванилин, соль и хорошо разотрите.
К яично-сахарной смеси добавьте яйцо комнатной температуры, перемешайте.
В отдельной миске смешайте муку, кукурузный крахмал и соду.
Соедините масляную смесь с мукой.
Добавьте шоколадные капли и хорошо перемешайте.
Из полученной массы скатайте небольшие шарики размером примерно с грецкий орех, выложите на пергамент и поставьте в холодильник на 50-60 минут.
Затем достаньте заготовки из холодильника, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут, до золотистого цвета.
Достаньте готовое печенье «Крамбл кукис» (Crumbl Cookies) из духовки и дайте остыть перед подачей. Приятного аппетита!
