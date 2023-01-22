Почему могут возникать темные круги под глазами у детей: педиатр назвала основные причины

Появление темных кругов под глазами детей беспокоит родителей, так как у взрослых они обычно возникают при серьезных проблемах.

Многие родители, обнаруживая под глазами ребенка темные круги, сильно беспокоятся, проводя аналогии со взрослыми. Так, нередко у взрослого человека выраженные темные круги могут быть признаком сердечных или почечных патологий, интоксикации или анемии, они возникают при высокой температуре, инфекциях или на фоне аллергии. Но насколько подобное явление опасно у детей? Когда это просто особенности кожи, а в каких случаях нужна помощь врача?

От самого очевидного до серьезного

Темные круги под глазами у детей встречаются не так часто, как у взрослых. Но если они формируются, это не всегда должно быть причиной для беспокойства. Образование темных кругов под глазами ребенка может быть результатом переутомления или дефицита сна, и важно пересмотреть режим. Но если темные круги присутствуют почти всегда, на их наличие обращают внимание окружающие – это повод для визита к врачу и осмотра. В некоторых случаях это может быть достаточно серьезная причина, требующая лечения.

Стоит обратиться к педиатру, если на фоне бледности лица и темных кругов под глазами повышена температура тела. Важно исключить любые вирусные или микробные инфекции, интоксикации. Кроме того, это нужно при сочетании темных кругов с плохим аппетитом и избирательностью в еде. Важна запись к педиатру, если на фоне темных кругов веки кажутся отечными, есть расстройства мочеиспускания, капризы на горшке, покраснение гениталий. Плюс, поводом для консультации должно стать наличие темных кругов под глазами на фоне сухости кожи, растрескивания губ, диареи и недомогания – это могут быть признаки обезвоживания.

В крайне редких случаях темные круги вокруг глаз могут означать опухоль нервной системы. Это состояние называется нейробластомой. Если кожа ребенка выглядит слишком темной, нужен осмотр врача.

Что такое вообще темные круги

Темные круги под глазами детей – это сероватые, коричневатые, зелено-желтые или синеватые «тени», пятна вокруг глаз, преимущественно под нижним веком. Они могут быть особенностями ребенка, либо сигналом о наличии каких-либо патологий, обменных нарушений, инфекций или одним из проявлений аллергии. Но темные круги под глазами детей редко являются признаком критических состояний.

Важно не путать темные круги и симптом «очков», возникающий после травмы головы с переломами костей, или удара в область переносицы, лба или надбровья. Это образование гематом, кровоподтеков в области орбит обоих глаз, зачастую сопровождающееся отеком. При нем затрагивается как верхнее, так и нижнее веко, по мере рассасывания кровоподтека происходит изменение цвета кожи.

Темные круги – это временное или относительно постоянное изменение окраски в зоне нижних век, при этом кожа не повреждена, имеет обычную окраску, а цвет в целом связан с изменениями в подлежащих тканях. На фоне этого явления дети могут вполне хорошо себя чувствовать, не предъявляют жалоб на болезненность со стороны глаз.

Особенности кожи как причина

Кожа вокруг век и подлежащие под нею ткани называются периорбитальной областью. В некоторых случаях кожа имеет темную окраску, что вызвано более активной, чем обычно, выработкой меланина, это явление называется «периорбитальной гиперпигментацией». Явление может иметь наследственную природу, возникает после перенесенных воспалительных поражений глаз (блефариты, конъюнктивиты) или как одно из проявлений аллергии.

Если влияет наследственность, никаких действий предпринимать не нужно – цвет кожи не изменится, а при длительном пребывании на солнце круги могут стать еще более пигментированными, поэтому дети должны использовать головные уборы с козырькам и солнцезащитные очки. При наличии темных кругов на фоне аллергии или патологий необходимо лечение основного заболевания, по мере устранения раздражителей пигментация пропадает через 2-3 недели, кожа восстанавливает естественный цвет.

Тонкая и чувствительная кожа под глазами более проницаема, поэтому кровеносные сосуды выглядеть темнее. Это может быть самой распространенной причиной. У некоторых детей кожа может быть сравнительно тоньше, чем у других, что делает темные круги более заметными.

Аллергия, воспалительные процессы, утомление как причины

Появление темных кругов под глазами может означать, что дети очень сильно устают, не высыпаются, страдают от гипоксии из-за нарушения носового дыхания, либо подвергаются воздействию аллергенов или внешних раздражителей.

Усталость у ребенка может быть одной из распространенных причин темных кругов, что особенно типично для школьников и подростков. Цвет лица усталого ребенка может быть бледным, что приводит к более выраженному появлению кровеносных сосудов под кожей периорбитальной области.

В редких случаях другие причины, такие как аллергия, экзема, бактериальное воспаление в придаточных пазухах, респираторная инфекция или обезвоживание могут быть причиной темных голубоватых кругов под глазами у детей.

Темные круги, вызванные аллергией, могут возникать на фоне респираторной ее формы, и часто называют «аллергическими синяками». Застой слизи в носу, затруднение дыхания, если причиной становится аллергия, затрудняет дыхание, провоцируя гипоксию тканей, из-за чего круги становятся отчетливее. Плюс, заложенность носа приводит к нарушению дренажа вен, их полнокровию и снижению кровотока, в результате чего образуется отек вен под глазами. Это делает темные круги более заметными.

Как убрать темные круги у ребенка?

Прежде всего, родители должны убедиться, что ребенок достаточно спит, хорошо ест, активен и имеет здоровое увеличение веса. Если причиной является аллергия важно разобщать ребенка с возможными раздражителями, такими как пыльца, пыль и плесень. Важно почаще умывать глаза малыша чистой проточной водой, чтобы устранить потенциальные аллергены и раздражающие частицы. Нужно часто стричь ногти, чтобы избежать ссадин и царапин кожи вокруг глаз при наличии зуда или раздражения. Важно проконсультироваться с врачом и лечить основные заболевания, тогда круги под глазами быстро исчезнут.