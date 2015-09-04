За что платим школе?

C каждым годом количество платных услуг в школах растет. Но не всегда процедура сбора средств ясна и прозрачна для родителей. Давайте попробуем разобраться в вопросе платного школьного образования в России и расставить все точки над i. Тем более что горячей темой платы за образование уже воспользовались политтехнологи перед выборами в Госдуму в декабре позапрошлого года - и значительно сгустили краски. По соцсетям разлетелось сообщение, что "Единая Россия" инициировала принятие закона о платном образовании. Мол, будет минимум предметов, финансируемый государством, а если родитель захочет обеспечить своему ребенку полноценное образование, то пусть оплачивает из своего кармана.

И действительно, поправки в ФЗ № 83 "Об образовании" были приняты. Но главное в них - не платное образование, а новый статус образовательных государственных (муниципальных) учреждений. Согласитесь, трудно держать в одной узде и лицеи, и гимназии с углубленных изучением предметов, и сельские школы, где учителей-предметников не хватает. Поправки разрешили переход школ в автономные учреждения, дабы предоставить им больше самостоятельности, возможности гибко распоряжаться имеющимися средствами. Допустим, теперь на законных основаниях за внебюджетные средства можно привлекать в школу по договору преподавателей вузов читать лекции. Их и раньше приглашали, но вопрос оплаты оставался как бы в стороне. Допустим, теперь на законных основаниях за внебюджетные средства можно привлекать в школу по договору преподавателей вузов читать лекции. Их и раньше приглашали, но вопрос оплаты оставался как бы в стороне.

. Из федерального бюджета финансируется все, что входит в учебный план и образовательные стандарты, ознакомиться с ними можно При этом гарантированное Конституцией РФ общее среднее образование осталось бесплатнымИз федерального бюджета финансируется все, что входит в учебный план и образовательные стандарты, ознакомиться с ними можно здесь

Перечень и формы платных услуг должны быть закреплены в уставе школы. То есть финансовые отношения со школой вы можете построить в том случае, если хотите договориться об индивидуальном графике или дополнительных занятиях для своего ребенка. Перечень платных образовательных услуг перечислен в статье №45 закона "Об образовании" . Их немного:

- обучение по дополнительным образовательным программам;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

- репетиторство;

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;

- другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (например, олимпиадная подготовка).

Но если речь идет о дополнительных учебных часах по профилю учебного заведения – их тоже оплачивает государство, не родители. То есть, отдавая ребенка, например, в Лицей информационных технологий, родители не должны платить за уроки информатики сверх образовательного стандарта. Знайте об этом, ведь решение о наличии или отсутствии той или иной образовательной услуги, в первую очередь, принимают Родительский комитет и Попечительский совет школы. Данные организации уполномочены вносить и изменения в устав школы.

Вне их компетенции – перевод школы в автономный статус. Это решение принимается учредителем, например, органом управления образования вашего города. Но, опять-таки, при любой форме учреждения (казённой, бюджетной или автономной) обучение в школе в рамках стандарта и принятой на его основе образовательной программы – бесплатное. Платными могут быть только дополнительные образовательные услуги, но оплачиваются они только по желанию родителей, а не в принудительном порядке. Учредителю образовательного учреждения всегда можно пожаловаться на излишние поборы с родителей. А если жалобы на местах не помогли, можно воспользоваться дискуссионной площадкой Министерства образования и науки РФ

Не стоит бояться изменений. Слухи о том, что через год или два в России, как в Европе, обучение в школах будут оплачивать родители - это только слухи. Об этом в 2012 году заявил Дмитрий Медведев на специальном совещании, посвященном совершенствованию правового положения бюджетных учреждений.

"Никакого перехода к платному образованию не предполагается и из закона не вытекает, остаются прежние нормы предоставления образовательных услуг", – сделал вывод Медведев из разъяснений, которые ему дал глава Минобрнауки Андрей Фурсенко. "Мы абсолютно уверенно можем сказать, что объём бюджетных услуг, бесплатного образования населению не уменьшится – ясно, увеличится", – заявил министр.

Платные услуги. Как оформить по закону

Если вы решили отправить ребенка на платные курсы или на продленку в школе, то прежде всего, нужно подписать со школой договор. В обмен на деньги за обучение вам должны выдаваться кассовые чеки, регистрируемые в местной бухгалтерии. Если при приеме в школу вас просят написать расписку, что вы не против оплачивать дополнительные образовательные услуги, отказывайтесь! С каждым родителем подписывается индивидуальный договор, с перечнем дополнительных услуг и указанием их стоимости. Недовольны качеством предоставленной услуги? Будет, с чем обратиться в суд. Или в прокуратуру, там школьные поборы на особом счету.

Различные "подарки" родителей школе также могут быть оформлены по договору. В соответствии со статьёй 7.1 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» условия осуществления добровольцем благотворительной деятельности от своего имени могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, который заключается между добровольцем и благополучателем, и предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем работ и (или) оказание услуг в интересах благополучателя. Условия участия добровольца в благотворительной деятельности юридического лица могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, который заключается между этим юридическим лицом и добровольцем и предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем работ и (или) оказание услуг в рамках благотворительной деятельности этого юридического лица.

При этом необходимо отметить, что некоммерческие организации должны самостоятельно выстраивать взаимоотношения с родителями образовательных учреждений, пожелавшими принимать участие в деятельности такой организации посредством договоров, заявлений, оформления членских билетов и др.

В соответствии с инструктивным письмом Минобразования РФ от 15.12.1998 № 57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений» внесение денежных средств (пожертвований) физическими и (или) юридическими лицами, в том числе родителями (законными представителями) обучающихся, осуществляется только на добровольной основе целевым назначением на расчетный счет образовательного учреждения. Решение о внесении средств и их количестве принимается самими жертвователями (родителями (законными представителями) обучающихся, организациями различных форм собственности (в том числе, некоммерческие организации, созданные в целях оказания помощи образовательным учреждениям) единолично или посредством проведения общих собраний. Родители (законные представители) обучающихся имеют право отказаться от уплаты денежных средств или уплачивать их в меньшем размере по своему усмотрению.

О поборах в школе

Когда деньги собираются "в черную" без договоров и чеков, и никто не знает, на что они уходят, в этом случае родители начинают говорить о поборах. Чтобы их избежать, родители должны быть готовы к постоянному контролю действий школы. Активность родителей – одна из сторон реформы образования: сами выбираем школу для ребенка, сами определяем количество и степень углубленности предметов и обязательно – контролируем результат.

Общественный контроль – одна из причин "народной нелюбви" поправок об автономии образовательных учреждений. Почему принято, чтобы учителя собирали родительские собрания? Ведь это родители должны решить, что нужно классу. И исполнение любых обязанностей основано на контроле, на родительском контроле. Для изменений в школе необходимо действовать от имени Родительского комитета и Попечительского совета школы.

При пассивности родителей крайней в истории со сбором средств "на нужды школы" становится классный руководитель. На сибирском форуме нашла иллюстрацию к этому тезису: "На школу у нас класс тоже не платил, так директор "поедом ел" нашу учительницу - вроде как плохо работает с родителями. И она платила из своего кармана и нам об этом говорила на собрании. И что – родители, конечно, собирали деньги, но уже для нее. А вообще на собрание уже ходить, думаю, нет смысла - разговоры только про деньги, про учебу минимум - вроде как и неважны занятия теперь для школы".

Ремонт в школе



Читаем Представление Генпрокуратуры РФ от 28.04.2006 №21-22-06 "Об устранении нарушений законодательства, гарантирующего право на получение основного общего образования" . К этим нарушениям относится решение родительского собрания о сборе средств и строительных материалов для ремонта школы. Такие решения родительских собраний считаются грубейшим нарушением законодательства РФ об образовании. Генеральная прокуратура регулярно выступает за прекращение практики поборов с родителей.

Антирейтинг: за что платят родители?

Просмотрев российские школьные форумы, приходишь к выводу, что хотя образование у нас и бесплатное, платить родителям все равно придется. Больше всего "страдают" родители первоклассников. Они ведь еще не знакомы со школьной бухгалтерией. Им выставляется целый перечень того, за что надо заплатить: вступительный взнос в фонд школы, форма, комплект учебников, взнос в фонд класса. Плюс родители первоклашек много чего покупают "в класс" - новые парты, настенные пособия, медийную аппаратуру. А потом, когда дети идут на вторую степень обучения и покидают класс, что они, новые парты с собой заберут?

Второе место в рейтинге школьных "поборов" занимают оплата охраны в школе и уборщицы. Понятно, что это весьма скромные взимания, от 30 до 100 рублей, но самые распространенные. Между тем, если школа не может оплачивать их из собственных средств – это проблемы школы, а не родителей.

Далее по популярности следует доплата за школьные обеды. С этим трудно не согласиться. Все мы переживаем за здоровье своих детей и понимаем, что наука на голодный желудок не идет. Если в школе насыщенная программа, должен быть и школьный обед, и школьный завтрак.

На четвертом месте уже упомянутые школьные ремонты и покупка медийной аппаратуры: компьютеры, интерактивные доски, плазменные панели (конечно же, не директору в кабинет, а чтобы фильмы про животных на уроках Окружающего мира смотреть). Прокомментируем это так: если родительский комитет постановил, что школьная столовая будет отремонтирована за внебюджетные деньги, зато сделают все, как надо, - так тому и быть. Но вообще обновлять во всех смыслах школу – не задача родителей. На то есть нацпроект "Образование", по которому в школу должны поступить все современные средства ведения урока (проекторы, компьютеры, интерактивные доски и т.п). В его рамках существуют программы "Школьное окно", "Школьная кровля", подразумевающие проведение капремонтов в школах. На каждый регион РФ из этой программы выделяются немалые средства. Директор школы, как грамотный менеджер, должен эти средства завести в свою школу, а не собирать их с родителей.

Замыкают антирейтинг позиции "на нужды школы", "на нужды класса", "на подарки учительнице и одноклассникам". Формулировки очень расплывчатые и разлет взносов здесь очень разный: от 200 рублей до десятков тысяч рублей в год в зависимости от школы.