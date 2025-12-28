Экранное время. Врач Тараско рассказала, что из-за гаджетов дети толстеют

Главное — подходить к процессу осознанно и не позволять экранному времени вытеснить реальную жизнь.

Гаджеты и лишний вес ребенка — сегодня эта тема занимает умы врачей. Ведь по этой версии дети из-за смартфонов и планшетов буквально становятся больными метаболически.

О том, правда ли техника влияет на набор килограммов детьми, aif.ru рассказала

— Есть несколько важных аспектов, связанных с гаджетами, которые могут негативно отражаться и на весе, и на здоровье ребенка.

Но давайте сразу отмечу, гаджеты не корень всего зла, а новая реальность. Как со всем новым, нам нужно научиться с ней взаимодействовать, знать или разработать правила безопасности и использовать себе во благо!

Гаджеты и телевизор во время еды отвлекает нас от главного — фокусировки на еде и своих ощущениях. Мы легко можем переесть, а если это происходит постоянно, то избыток калорий превращаются в лишний вес и ожирение. Но хуже всего, что мы утрачиваем природное тонкое чувство голода и насыщения.

Кроме того, за просмотром экрана телефона, мы, как правило, едим быстро. А значит ухудшаем переваривание пищи и, опять же, перебираем с калориями! Здоровый человек, который ест медленно, снижает свое среднее суточное потребление калорий, реже переедает.

Если есть медленнее, значительно ниже вероятность иметь высокий индекс массы тела (ИМТ), большой обхват талии, а также ожирение.

Не приучайте детей есть под мультики. Не разрешайте им играть на планшете во время еды.

У всех детей без патологии эндокринной системы от природы очень сильно развито чувство голода. Включая телевизор, отвлекая и уговаривая, вы заглушаете природное чуткое чувство насыщения и впоследствии ребенок перестанет понимать: «Я сыт или еще голоден?»

По данным исследований

Научные работы доказали:

малоежки перед телевизором съедают еще меньше;

любители поесть едят еще больше;

дети, которые едят перед экраном, с большей вероятностью будут иметь лишний вес или ожирение во взрослом возрасте.

Способы замедлиться во время приема пищи:

Отложите гаджеты, концентрируйтесь на еде.

2Используйте вилку и нож, режьте все на маленькие кусочки.

Попробуйте есть не ведущей рукой.

Делайте не менее 15-20 жеваний прежде, чем проглотить еду, почувствуйте разницу вкуса!

Используйте палочки.

Если вы едите очень быстро — выберите самого медлительного человека в компании, кладите в рот кусочки тогда же, когда и он.

Делайте несколько вдохов и выдохов прежде, чем класть в рот следующий кусочек.

Проводя больше времени в гаджетах, дети меньше двигаются. По рекомендации ВОЗ ребенок должен заниматься физической активностью средней и высокой интенсивности не менее 60 минут в день. А лучше несколько часов. Гулять, заниматься спортом, кататься на велосипеде. Даже во время ролевой игра в «дочки-матери» тратится больше калорий, чем сидя на диване с гаджетом. Физическая активность уменьшает инсулинорезистентность, улучшает кровоснабжение, гармонизирует рост и развитие детей, а значит является лучшей профилактикой (и лечением) избыточного веса и ожирения.

Что еще важно?

У детей до 12-14 лет (и позже) еще формируется префронтальная кора, отвечающая за принятие волевых решений и распознавание причинно-следственных связей. Это значит, детям бесполезно объяснять вред гаджетов и просить о самостоятельном выключении планшета. Поэтому ребенку нужно в этом помочь: использовать будильник, экранное время и внешние приложения.

Если ребенок проводит много времени за экраном гаджета перед сном, то это нарушает выработку мелатонина — гормона сна и циркадных биоритмов. В свою очередь, ухудшается сон и нарушается гормональный баланс. На следующий день организм испытывает стресс: повышается синтез кортизола, а значит будет хотеться больше сладкого — быстрых углеводов, как следствие, при регулярном недосыпе появится лишний вес.

Кроме того, дети проводят много времени в соцсетях, которые пестрят разными трендами о диетах и о том, как должны выглядеть современные «красивые» люди. Так девушка-подросток с нормальным весом видит своего кумира — популярную молодежную певицу с анорексией (дефицитом массы тела) и начинает практиковать разные ограничительные диеты и голодания. В результате отката она набирает еще больший вес, и у нее развивается расстройство пищевого поведения.

Подводя итог: нужно учить пользоваться гаджетами детей, вместе обсуждать увиденное в социальных сетях, ограничивать время, проведенное за экраном. Вместо компьютерных игр и соцсетей развивать здоровые привычки в питании и образе жизни ребенка и всей семьи: практиковать совместные обеды и прогулки, привлекать детей к закупке продуктов и приготовлению пищи, поощрять физическую активность, следить за режимом. Кстати, гаджеты могут помочь в этих целях. Можно использовать различные полезные приложения, например, фиксирующие физическую активность или формирующие полезные привычки. Главное — подходить к процессу осознанно и не позволять экранному времени вытеснить реальную жизнь.