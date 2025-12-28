РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Степанян
    Сергей Кравцов - министр просвещения, это уже нецензурная брань!«Долго еще терпет...
  • Вячеслав Денисов
    Дурак этот Кравцов! После окончания войны в 1945г., СССР за 35 лет сумел стать сильнейшей державой, с которой считалс...«Долго еще терпет...
  • Татьяна Титова
    Присоединяюсь!«Долго еще терпет...

Как уложить ребенка спать в поезде, самолете и машине

О том, как организовать сон ребенка в любых условиях и справиться со сменой часовых поясов, рассказывает мама троих детей, руководитель Центра детского сна и развития BabySleep Елена Мурадова.

Гид по материнству и детству

В машине

Если ваш ребенок засыпает, как только машина начинает двигаться, вам повезло.

Остается создать условия для продолжительного сна: на окна машины прикрепить специальные шторки от солнца и не глушить мотор во время остановок, чтобы шум продолжал убаюкивать малыша.

Если младенец засыпает в машине только со слезами, скорее всего, он «перегуливает». Планируя поездку, заложите время на кормление, переодевание, усаживание в машину. Ребенок должен попасть туда уставшим, но не перегулявшим, тогда ему будет значительно проще уснуть. Если у ребенка еще не сформировался четкий режим сна, старайтесь гибко планировать время выезда и учитывать индивидуальные особенности младенца.

Поездка будет короче часа? Лучше выехать сразу после сна и кормления, когда ребенок в хорошем настроении. Тогда его не придется будить, приехав на место. Поездку на 2-3 часа удобно спланировать в дневной сон. А в длинную дорогу (10-12 часов) лучше выезжать во время укладывания на ночной сон.

Автокресла для самых маленьких: о чем важно помнить

Для новорожденных производятся автокресла специальной формы. Некоторых родителей беспокоит, что они не плоские, хочется что-то подложить под спинку, чтобы выровнять поверхность. Не нужно этого делать.

Форма автокресел специально разработана для малышей, чтобы они располагались в максимально физиологичной и безопасной позе.

В таком кресле ребенок не сидит, как может показаться, а лежит. И в нем безопасно спать.

В самолете

Если есть возможность выбрать день рейса, лучше лететь, когда на нем меньше людей. Это вторники, среды и четверги (за исключением праздничных и предпраздничных дней).

Из-за слишком сильной усталости дети начинают капризничать, это мешает им уснуть. Удобное время для перелета – утро и первая половина дня. Ребенок хорошо выспался ночью и будет спокойнее.

Если полет пересекается со сном, лучше, чтобы время бодрствования пришлось на дорогу в аэропорт, прохождение таможенного контроля и посадку. Тогда ко взлету ребенок уже будет готов уснуть.

Для детей младше года заранее резервируйте место с люлькой в начале салона. Люлька рассчитана на малышей до 11 кг. Это небольшой гамак с лямками для фиксации. Верхняя часть гамака крепится к откидному столику, нижняя оборачивается ремешками вокруг талии мамы.

Если вы кормите малыша грудью, это поможет избежать беспокойства ребенка от закладывания ушей и позволит легче уложить его спать. Если используете пустышку, она тоже поможет.

Детям старше 1,5-2 лет заранее расскажите, как будет проходить поездка, что их ждет. Тогда они будут увереннее и спокойнее, а значит, им будет легче уснуть.

В поезде и на корабле

Путешествие на поезде или корабле достаточно удобно с точки зрения детского сна: никаких заложенных ушей, у вас точно будет место, где ребенок сможет заснуть, а ритмичное покачивание поможет ему в этом.

С маленькими детьми лучше выбирать отдельное купе/каюту, чтобы не помешали соседи. В поезд можно взять специальный манеж, который не позволит ребенку упасть с полки при движении. Подготовьте шапочку, носочки, одежду потеплее или спальный мешок. Из-за кондиционеров и сквозняков во время движения в поезде бывает прохладно.

На новом месте

В незнакомом месте важно создать привычные для ребенка условия для засыпания:

  1. Если он привык спать отдельно, позаботьтесь о том, чтобы в номере была детская кровать по возрасту. Также можно взять с собой манеж, а для детей постарше надувную кровать со спальным мешком-одеялом.
  2. Старайтесь соблюдать привычный для ребенка режим. Перед сном расслабляйте малыша его любимым способом – сказка, массаж, колыбельная. Привычный ритуал будет сигналом для ребенка, что все в порядке, все как прежде.

От обилия впечатлений, долгих прогулок и купаний ребенок может уставать быстрее. Укладывайте его на сон немного раньше обычного, по крайней мере, в первые дни.

Смена часового пояса

Если разница во времени составляет меньше двух часов, сразу начинайте жить по новому времени, ребенок легко адаптируется. Чем больше разница во времени, тем дольше может быть адаптационный период. Но не волнуйтесь: дети приспосабливаются к смене часового пояса легче, чем взрослые.

С первого же дня старайтесь жить по новому режиму. Днем как можно больше времени проводите на улице, а вечером выключайте свет и ложитесь спать, даже если вам этого не очень хочется. Так вы быстрее привыкнете к новому часовому поясу.

Ссылка на первоисточник
наверх