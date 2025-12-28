Как уложить ребенка спать в поезде, самолете и машине

Если младенец засыпает в машине только со слезами, скорее всего, он «перегуливает». Планируя поездку, заложите время на кормление, переодевание, усаживание в машину. Ребенок должен попасть туда уставшим, но не перегулявшим, тогда ему будет значительно проще уснуть. Если у ребенка еще не сформировался четкий режим сна, старайтесь гибко планировать время выезда и учитывать индивидуальные особенности младенца.