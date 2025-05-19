5 фраз о еде, которые нельзя говорить детям

Родители и другие взрослые часто не задумываясь отпускают комментарии по поводу внешности ребенка или его привычек, связанных с едой.расстройствам пищевого поведения (РПП) — тяжелым психическим заболеваниям, которые с большим трудом поддаются лечению.
Нервная анорексия, булимия, психогенное переедание и другие расстройства связаны с нарушением восприятия своего тела, неправильным отношением к еде, одержимостью своим весом и фигурой.
Специалист по расстройствам пищевого поведения и мама троих детей Линдси Ронга рассказала, каких фраз нужно избегать и чего не стоит делать родителям, чтобы, пусть совершенно ненамеренно, не спровоцировать у ребенка развитие РПП. Линдси сама в течение семи лет боролась с РПП, а теперь помогает справиться с ним другим людям.
1. «Тебе надо похудеть — пора садиться на диету»
Никогда не говорите ребенку, что у него лишний вес, и не сажайте его на диету. Ограничения всегда ведут к перееданию и появлению вредных пищевых привычек.
Когда вы говорите ребенку, что ему чего-то нельзя, он начинает еще больше этого хотеть.
Если вы заметили, что ребенок постоянно стремится съесть что-то вредное, старайтесь, чтобы у него была возможность время от времени это делать. Не нужно превращать чипсы в соблазнительный запретный плод, о котором можно только мечтать.перекусывать фастфудом, ничего страшного не случится.
Также стоит выяснить, почему ребенку так нравится фастфуд. Во многих случаях за пристрастием к определенной пище кроется что-то еще. Речь тут не о еде как таковой, а о чем-то, что приносит временное облегчение. Возможно, ваш ребенок заедает стресс.
2. «Никаких конфет! Забудь об их существовании»
Избегайте экстремальных решений и предоставляйте ребенку свободу выбора. Люди с РПП, которые обращаются к специалистам за помощью, как правило, рассказывают, что в детстве у них либо был безграничный доступ к вредной еде, либо в доме не было ни одной конфеты.
И то, и другое — плохо. Стоит выбрать золотую середину: важно как учить детей правильно питаться и объяснять им, что здоровая еда полезна для тела, так и разрешать им лакомиться сладостями и другими не слишком полезными перекусами — в умеренных количествах, конечно же.
Важно, чтобы у ребенка была возможность самому принимать решение, что и в каких количествах он предпочитает съесть.
Когда у человека есть свобода выбора, он с большей вероятностью будет сам себя ограничивать.
3. «Печенье получишь, только если съешь весь суп»
Никогда не говорите ребенку, что он должен «заслужить» десерт. Когда детям заявляют, что они не получат сладкое, пока не съедят весь суп или не доедят два последних кусочка, они привыкают воспринимать сладкое как цель.
Это наделяет еду большей властью, чем она того заслуживает.
Мало того, когда ребенок должен очистить тарелку ради получения десерта, он учится не доверять сигналам своего тела или просто не обращать на них внимания. Он может почувствовать сытость, но продолжит есть — и потому что этого требует родитель, и потому что в конце он получит сладкое.
4. «Кажется, ты набрал пару лишних килограммов»
Никогда не отпускайте комментарии по поводу тела ребенка. Подобные токсичные фразы становятся источником расстройств пищевого поведения.
Но запрет на комментарии касается также и комплиментов по поводу внешности ребенка.
«У тебя красивые ноги» или «У тебя стройная фигурка» — все это звучит, казалось бы, мило и невинно, но на самом деле это не так. Вы как будто говорите ребенку, что обращаете внимание на характеристики его тела, которые он не в состоянии контролировать и которые могут меняться со временем.
Важно, чтобы ребенку было комфортно в его теле вне зависимости от того, как оно выглядит.
Тогда ему не придется гадать, будет ли мама или папа меньше им гордиться, меньше его любить, если его тело изменится.
В то же время комплименты «Ты такой сильный» или «Ты такая красивая» — превосходны. Потому что подходят ребенку на любой стадии развития и его качества, о которых идет речь, никогда не изменятся в глазах любящего родителя.
5. «Я так поправилась! Не могу смотреть на себя в зеркало»
В присутствии детей никогда не обсуждайте диеты и не высказывайтесь негативно о собственном теле. Дети всегда все повторяют за родителями. Если мама постоянно жалуется, что плохо выглядит на фото, что ей тесны брюки, что ей надо похудеть — нет никаких сомнений в том, что точно так же будут относиться к себе и дети.
Даже если на словах вы будете убеждать детей не брать с вас пример, из этого ничего не выйдет.
Дети обычно игнорируют слова родителей, но примеряют на себя их поведение. Поэтому, если для вас важно сидеть на диете, это станет важным и для них.
Старайтесь всегда говорить хорошо о своем теле, как бы оно ни выглядело, а также следите за своим отношением к еде. Если вы все время беспокоитесь о калориях, о том, что слишком много съели или слишком увлеклись пирожными, то точно такое же отношение к еде выработается и у детей. Вместо того чтобы обсуждать, насколько полезной, неполезной или калорийной была еда, лучше просто сказать: «Это было вкусно» или «Спасибо тому, кто это приготовил».
Детям нужно выработать здоровые отношения с пищей, и, как правило, этому мешает влияние извне — чаще всего исходящее от самых близких людей.
Еда — это такая важная часть жизни. И мы должны изо всех сил стараться, чтобы наши отношения с ней оставались позитивными.
По материалам сайта today.com
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