5 фраз о еде, которые нельзя говорить детям

Родители и другие взрослые часто не задумываясь отпускают комментарии по поводу внешности ребенка или его привычек, связанных с едой.

Эти, казалось бы, невинные замечания могут иметь негативные последствия: они способны привести к(РПП) — тяжелым психическим заболеваниям, которые с большим трудом поддаются лечению.