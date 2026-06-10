Почему голос меняется с возрастом: простое объяснение для детей

Самые заметные изменения часто происходят во время полового созревания. В этот период тело начинает быстро расти, и гортань тоже увеличивается.

У мальчиков это обычно заметнее, потому что под действием гормонов гортань и голосовые связки меняются сильнее, и голос становится значительно ниже. У девочек голос тоже меняется, но обычно не так резко.