Чиабатта с сыром на мангале

Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Чиабатту с сыром на мангале я готовила из ржаной чиабатты, можно взять пшеничную.
В мягкое масло измельчить чеснок и петрушку, посолить, поперчить и перемешать.
Чиабатту разрезать на две части.
Смазать ароматным маслом.
На нижнюю часть натереть щедро сыр, чем больше, тем вкуснее.
Накрыть верхушкой.
Зажать чиабатту в решетку и поставить на мангал с "седыми" углями.
Запекать чиабатту с сыром на мангале 3-4 минуты, периодически переворачивая, чтобы хлеб не засох, а сыр расплавился.
Подавать горячей.
Приятного аппетита.
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