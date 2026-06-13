Чиабатта с сыром на мангале

Чиабатту с сыром на мангале я готовила из ржаной чиабатты, можно взять пшеничную.

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В мягкое масло измельчить чеснок и петрушку, посолить, поперчить и перемешать.

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Чиабатту разрезать на две части.

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Смазать ароматным маслом.

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На нижнюю часть натереть щедро сыр, чем больше, тем вкуснее.

Фото 5

Накрыть верхушкой.

Фото 6

Зажать чиабатту в решетку и поставить на мангал с "седыми" углями.

Фото 7

Запекать чиабатту с сыром на мангале 3-4 минуты, периодически переворачивая, чтобы хлеб не засох, а сыр расплавился.

Фото 8

Подавать горячей.

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Приятного аппетита.

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