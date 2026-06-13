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Чиабатта с сыром на мангале

Хрустящая чиабатта с сырной начинкой внутри, приготовленная на открытом огне, будет суперским дополнением к любому блюду. Ее также можно есть просто, без всего, запивая вкусным напитком).

Ингредиенты

Чиабатта - 1 шт.

Сыр - 60 г или больше

Петрушка - 5 г

Чеснок - 2 зубчика

Масло сливочное - 20 г

Соль и перец - по вкусу

  • 309 кКал
  • 0 ч.
    30 мин.
  • Б: 10.47
  • Ж: 14.29
  • У: 33.69

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Чиабатту с сыром на мангале я готовила из ржаной чиабатты, можно взять пшеничную.

 

Фото 1

 

 

В мягкое масло измельчить чеснок и петрушку, посолить, поперчить и перемешать.

 

Фото 2

 

 

Чиабатту разрезать на две части.

 

Фото 3

 

 

Смазать ароматным маслом.

 

Фото 4

 

 

На нижнюю часть натереть щедро сыр, чем больше, тем вкуснее.

 

Фото 5

 

 

Накрыть верхушкой.

 

Фото 6

 

 

Зажать чиабатту в решетку и поставить на мангал с "седыми" углями.

 

Фото 7

 

 

Запекать чиабатту с сыром на мангале 3-4 минуты, периодически переворачивая, чтобы хлеб не засох, а сыр расплавился.

 

Фото 8

 

 

Подавать горячей.

 

Фото 9

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 10

 

 

 

Фото 11

 

 

 

Чиабатта с сыром на мангале, рецепт с фото
Фото 12
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