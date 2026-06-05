4 вопроса, которые нужно задавать ребенку каждый день

Ученые подсчитали, что в среднем мы уделяем общению с детьми всего 12,5 минут в день.

Из этого времени 8,5 минут родители отводят на различногонаставления, замечания и споры. На доверительное дружеское неформальное общение остается всего лишь 4 минуты в день!