Чтобы приготовить суп с лисичками и беконом на сливках, подготовьте необходимые ингредиенты по списку.

Свежие лисички необходимо предварительно отварить в кипящей воде 15-20 минут.

Фото 1

В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Опустите в кипяток картофель, нарезанный кубиками. Оставьте вариться на 15 минут.

Фото 2

В это время очистите морковь и лук. Морковь потрите на терке, а лук мелко нарежьте. Обжарьте овощи 2-3 минуты с добавлением растительного масла.

Фото 3

Затем добавьте в сковороду отварные лисички. Обжаривайте все вместе еще 3-5 минут.

Фото 4

Овощную поджарку с лисичками отправьте в кастрюлю к картофелю.

Фото 5

Теперь нарежьте бекон и обжарьте его 5-7 минут на небольшом огне.

Фото 6

При жарке бекона из него появится много жира. Его не надо отправлять в суп. Слейте жир. А обжаренный бекон отправьте в суп. Влейте сливки.

Фото 7

По вкусу добавьте в суп соль и специи. Прогрейте суп с лисичками и беконом на сливках в течение минуты и снимите с огня.

Фото 8

Приятного аппетита!

Фото 9