Ингредиенты
Лисички отварные - 200 г
Бекон сыро-копченый - 200 г
Картофель - 3 шт.
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Вода - 2 л
Сливки 20% - 100 мл
Растительное масло - 20 г
Соль, специи - по вкусу
- 59 кКал
- 45 мин.
- Б: 2.07
- Ж: 4.6
- У: 2.39
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Чтобы приготовить суп с лисичками и беконом на сливках, подготовьте необходимые ингредиенты по списку.
В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Опустите в кипяток картофель, нарезанный кубиками. Оставьте вариться на 15 минут.
В это время очистите морковь и лук. Морковь потрите на терке, а лук мелко нарежьте. Обжарьте овощи 2-3 минуты с добавлением растительного масла.
Затем добавьте в сковороду отварные лисички. Обжаривайте все вместе еще 3-5 минут.
Овощную поджарку с лисичками отправьте в кастрюлю к картофелю.
Теперь нарежьте бекон и обжарьте его 5-7 минут на небольшом огне.
При жарке бекона из него появится много жира. Его не надо отправлять в суп. Слейте жир. А обжаренный бекон отправьте в суп. Влейте сливки.
По вкусу добавьте в суп соль и специи. Прогрейте суп с лисичками и беконом на сливках в течение минуты и снимите с огня.
Приятного аппетита!
