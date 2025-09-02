РЕБЁНОК.РУ
Суп с лисичками и беконом на сливках

Грибной суп с обжаренным беконом - это всегда очень вкусно. Добавленные сливки смягчают вкус и придают бульону легкую шелковистость.

Ингредиенты

Лисички отварные - 200 г

Бекон сыро-копченый - 200 г

Картофель - 3 шт.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Вода - 2 л

Сливки 20% - 100 мл

Растительное масло - 20 г

Соль, специи - по вкусу

  • 59 кКал
  • 45 мин.
  • Б: 2.07
  • Ж: 4.6
  • У: 2.39

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Чтобы приготовить суп с лисичками и беконом на сливках, подготовьте необходимые ингредиенты по списку.

Свежие лисички необходимо предварительно отварить в кипящей воде 15-20 минут.

 

Фото 1

 

 

В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Опустите в кипяток картофель, нарезанный кубиками. Оставьте вариться на 15 минут.

 

Фото 2

 

 

В это время очистите морковь и лук. Морковь потрите на терке, а лук мелко нарежьте. Обжарьте овощи 2-3 минуты с добавлением растительного масла.

 

Фото 3

 

 

Затем добавьте в сковороду отварные лисички. Обжаривайте все вместе еще 3-5 минут.

 

Фото 4

 

 

Овощную поджарку с лисичками отправьте в кастрюлю к картофелю.

 

Фото 5

 

 

Теперь нарежьте бекон и обжарьте его 5-7 минут на небольшом огне.

 

Фото 6

 

 

При жарке бекона из него появится много жира. Его не надо отправлять в суп. Слейте жир. А обжаренный бекон отправьте в суп. Влейте сливки.

 

Фото 7

 

 

По вкусу добавьте в суп соль и специи. Прогрейте суп с лисичками и беконом на сливках в течение минуты и снимите с огня.

 

Фото 8

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 9

 

 

 

Фото 10

 

 

Суп с лисичками и беконом на сливках, рецепт с фото
