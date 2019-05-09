Мы не знаем, насколько осведомлен был в вопросах детской психологии В. В. Маяковский, но известное детское стихотворение отражает психологическую реальность развития ребенка. Родители — именно те люди, которые первыми начинают обозначать малышу нормы и границы дозволенного и запретного, приемлемого и недопустимого.

Поскольку начинаются эти процессы очень рано, когдавпитывает как губка все, что увидел, услышал, пережил, родительское влияние в раннем возрасте невероятно сильно и глубоко оседает в детском опыте.

Наш опыт общения с современными родителями говорит о сформировавшейся, видимо, как следствие глобальных процессов демократизации общества тенденции к свободному воспитанию, которое понимается как минимум границ и запретов, выставляемых ребенку. В действительности дело с границами и запретами обстоит тоньше и глубже, нежели просто наличие единственно верного ответа — все разрешать или все запрещать.

Выставление ребенку границ и норм допустимого поведения необходимо в первую очередь для него самого. Это помогает ребенку структурировать картину мира, ориентироваться в нем, делает окружение более стабильным и предсказуемым, а значит, более безопасным. Первые сигналы о границах допустимого поведения ребенок, естественно, получает от родителей, и повторяем, они необходимы ребенку. Ребенок, которому не известны правила и нормы, теряется от неопределенности, чувствует себя брошенным, не ощущает комфорта и безопасности, ну а далее сам начинает устанавливать грань дозволенного и допустимого.

Чаще всего это приводит к нарушениям социальной приемлемости поведения, сложностям в принятии любых рамок, правил и стандартов. Особенно остро этот вопрос встает в школе, когда чаще всего и начинаются трудности.

Вопрос только в количестве, обоснованности и форме, в которых ребенку обозначаются границы допустимого поведения и выносятся суждения о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Как же ограничивать проявления ребенка, как найти грань между вседозволенностью и творческим поиском, свободой и независимостью? Здесь нужно помнить о следующих важных моментах:

Во-первых, каждый раз взвесить принципиальность и важность того, что именно мы не разрешаем, что запрещаем, на что реагируем отрицательно. Ведь зачастую за нашими запретами стоит просто забота о собственном спокойствии и благополучии, чистоте и порядке, а не истинное желание обеспечить безопасность ребенка или желание воспитать в нем те или иные качества. Конечно, нам спокойнее, если малыш сидит в манеже и не пробует исследовать квартиру, но ведь это необходимый шаг, который очень важен для ребенка 2-3 лет. Мы чувствуем себя комфортно, если наш 13-летний подросток не ходит вечером гулять на улицу, он не свяжется с плохой компанией, мы знаем, что он дома, жив и здоров, но потом не стоит удивляться и переживать, если в 18 лет наш сын почему-то по-прежнему сидит дома и у него нет друзей. Нам нравится, когда у ребенка в комнате порядок, наведения которого мы требуем железной рукой. Но нравится ли этот порядок владельцу комнаты, где он чувствует себя чужим, где на стенах картины, которые ему не нравятся, а фотографии любимых эстрадных певцов мама повесить не разрешает? Нам нравится, когда ребенок не спорит с нами, всегда соглашается с нашим мнением и не высказывает собственного, что могло бы внести диссонанс в наше семейное благополучие. Но тогда следует быть готовым к тому, что, став взрослее, сын также будет соглашаться со всеми, кто выше статусом, не сумеет отстоять собственное мнение и будет прятаться за нашу спину.

Во-вторых, форма, в которой выставляются ограничения и запреты. С самого раннего возраста стоит объяснять и аргументировать ребенку, почему именно это нельзя или чем именно то или иное поведение плохо или вредно. Для малыша это важно, так как служит знаком внимания к нему, для подростка принципиально, потому что предполагает уважение к нему и признание его права выбирать.

В-третьих, обозначая границы, запрещая недозволенное или наказывая за проступок, не забывайте выражать свое отношение к ребенку в целом. Наказан или осужден, может быть, поступок, но не личность в целом. Для малыша это любовь и удивление тому, что такой хороший мальчик поступил так необдуманно, для подростка — уважение к его мнению и предоставление права выбора при описании последствий неразумных шагов. Но никогда запрет не должен основываться на доводе: «Так надо, потому что я так сказал, ты поймешь позже, сейчас делай, как велю».

В-четвертых, последовательность и согласованность указаний и действий взрослых, которые окружают ребенка, — необходимое условие его нормального развития. Вот об этом следует поговорить немного подробнее.

