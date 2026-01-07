Вирус Коксаки: симптомы заболевания, лечение, осложнения

Вирус Коксаки происходит из рода Энтеровирусов. В Американском городе Коксаки (штат Нью-Йорк) в далеком 1948 году исследователем Даллдорфом впервые был выявлен этот нашумевший вирус, который по рассказам так надоел отдыхающим в Турции-2017. «Насолил» коксакивирус и тем, кто об отдыхе на морях в этом году и не помышлял.

Какие существуют типы вирусов Коксаки. Что они могут вызывать?

Коксакивирусы разделены на две группы:

A (CVA)

B (CVB)

Исследователи наблюдали влияние этого вируса на только что появившихся на свет мышей. Вирус Коксаки A приводил к травме мышц, параличу и смерти грызунов. Вирус Коксаки типа B — к повреждению органов, менее тяжелым последствиям. Науке известно более 24 различных серотипов вируса.

Вирусы типа А являются источником герпангины: болезненные пузырьки во рту, горле, в области рук, на ногах или же во всех этих областях. Эта болезнь имеет очень запоминающееся название: «руки, ноги, рот» (англ. HFMD — это общее название этой вирусной инфекции). Вирусом Коксаки A16 (CVA16) вызывается большинство случаев заболеваний с такой локализацией сыпи в США. Чаще всего это происходит у деток (в возрасте 10 лет и младше), но и взрослые вполне могут заболеть. Вирусом типа А также вызывается воспаление век и белой области глаз (конъюнктивит). Вирус Коксаки A6 (CVA6) становился причиной герпангины у младенцев.

Вирус Коксаки В4

Вирусы типа B являются причиной эпидемии плевродинии (лихорадка, легкая абдоминальная боль с головной болью, которая длится от двух до двенадцати дней и проходит).

Эпидемическая плевродиния также называется болезнью Борнхольма. Известны целых шесть серотипов вируса Коксаки B (1-6). Интересно, что вирус Коксаки B4 даже рассматривается некоторыми учеными в качестве возможной причины диабета.

И тип А, и тип вирусов В может стать причиной менингита, миокардита и перикардита, но, чтобы предупредить панику, сразу скажем — такие вещи происходят редко. В этом отношении заболевание вирусом Коксаки похоже на ветрянку.

Является ли инфекция вирусом Коксаки заразной?

Вирус Коксаки очень заразен. Эти вирусы передаются наиболее часто фекально-оральным путем и респираторным.

Как долго больные вирусом Коксаки являются заразными?

Больной наиболее заразен в течение первой недели, начиная от появления первых симптомов. Однако же жизнеспособные коксаки-вирусы были обнаружены на сроке трех недель от начала заболевания в респираторных трактах, а в фекалиях присутствовали даже до восьми недель, но за это время вирусы становились менее заразными. Таким образом, человек остается заразным вирусом Коксаки несколько недель после выздоровления, хотя и не настолько сильно, как вначале заболевания.

Каков инкубационный период для вируса Коксаки?

Инкубационный период у Коксаки-инфекции относительно короткий; он длится от одного до семи дней.

Каковы симптомы и признаки коксакивирусной инфекции?

Лихорадка при заражении вирусом Коксаки может быть совершенно разной. Некоторые больные имеют температуру 40, ничем не сбиваемую. Другие вполне обходятся некритичной 38-градусной лихорадкой. Температура держится у каждого пациента по-разному, но в среднем 1-3 дня. Сыпь при Коксаки-инфекции очень характерная, похожа порой на ветряночные пузырьки с жидкостью. Появляется примерно через день-два после «подскока» температуры.

У многих больных наблюдается ангина с сильным болевым синдромом. Питание в это время очень затруднено, особенно у деток. Каждый глоток приходится делать через боль. Впрочем, у некоторых больных присутствуют только точки в ротовой полости и покраснение, боль их минует.

Вирус-Коксаки у многих больных вызывает сильнейшую слабость, которая, по их словами, и при гриппе они не испытывали. Осложняется ситуация высыпаниями на ступнях, которые вызывают боль при передвижении.

Сыпь может быть распространена не только на ладонях-ступнях и вокруг рта, но также на ягодицах, локтях, гениталиях. В первые дни высыпания сильно чешутся. У некоторых больных вирусом Коксаки развивается конъюнктивит. Все эти яркие симптомы вируса Коксаки обычно присутствуют 7-10 дней, и далее организм, как правило, полностью восстанавливается.

Редко Коксаки-инфекция может вызывать временное повреждение ногтей и боль в груди или брюшной мышце. Еще более редко заболевание может приводить к вирусному менингиту (головная боль, жесткая шея), миокардиту (воспаление сердечной мышцы), перикардиту или энцефалиту (воспаление головного мозга).

Как заражаются вирусом Коксаки?

Инфекция, как правило, распространяется фекально-орально. Иногда вирус распространяется капельками, вытесненными инфицированными людьми. Предметы, такие как посуда, пеленки, игрушки, которыми играет больной малыш, могут также передавать вирус другим лицам. Люди любого возраста могут заразиться вирусом Коксаки, однако большинство пациентов с инфекцией — маленькие дети. Беременные женщины могут передать вирус Коксаки своим новорожденным. Поэтому во время беременности женщины должны сообщить гинекологу о появлении симптомов инфекции, особенно если приближается срок родов.

Какие специалисты лечат вирус Коксаки?

При появлении симптомов инфекции обращаются к педиатру, терапевту и/или инфекционисту, если лечащий врач посчитал это необходимым.

Обычно инфекцию Коксаки диагностируют по их клиническому проявлению — по симптомам. Болезненные пузырьки — обычно на руках, ногах и во рту (около рта) в сочетании с лихорадкой — эти симптомы считаются основанием для диагностики инфекции коксакивируса. Анализы на вирус Коксаки дороги, результаты приходят ориентировочно через 10 дней, за это время пациент успевает выздороветь и приступить к обычной деятельности.

Есть ли какое-либо лечение для коксакивирусов?

Специального лечения от вируса Коксаки не существует. Симптомы проходят «сами собой» примерно через 2-10 дней, и это без специфической противовирусной терапии. В то же время, симптоматическое лечение все же нужно. Средства, чтобы снизить температуру, унять зуд — антигистаминные, боль в горле — спреи, леденцы и пр. В то же время в нашей стране назначается противовирусная терапия, чтобы скорей снять интоксикацию. Чаще всего, это интерфероны либо гомеопатические средства, призванные бороться с вирусной инфекцией.

В некоторых случаях вирус Коксаки путают по клиническим проявлениям с герпесом либо бактериальной ангиной и назначают соответственно противогерпетический ацикловир и антибиотики. Нужно знать, что ацикловир совершенно не помогает при энтеровирусе Коксаки, а вот повредить организму может, т.к. является гепатотоксичным. Антибиотики не воздействуют на вирусы, поэтому прием их не только бесполезен, но может усугубить течение заболевания.

Рекомендуется предотвращать обезвоживание употреблением жидкости, однако соки, морсы, а также кислые продукты, могут раздражать язвочки во рту. На помощь придет прохладное молоко, которое поможет успокоить эту боль и смягчит горло. Полезно пить ромашковый прохладный чай, а также заваривать ромашку в молоке.

Относительно редкие осложнения коксакивирусных инфекций (например, сердечная или головная инфекция) требуют специального индивидуального лечения, которое назначает инфекционист и зачастую в условиях стационара.

Можно ли предотвратить коксакививирусные инфекции?

Предотвращение коксакивирусных инфекций настолько сложно в период распространения, что порой проще переболеть. Однако профилактика все-таки возможна. Соблюдение строжайших гигиенических мер с детьми практически нереально, но хорошие методы — мытье рук после смены подгузника или прикосновения к зараженной коже — могут помочь снизить передачу вируса Коксаки другим домочадцам. Можно попытаться регулярно чистить вещи, с которыми сталкиваются дети — в особенности игрушки, пустышки и любые предметы, которые могут контактировать со слюной. Это также может снизить вирусную передачу. Мытье рук, в общем-то, как и при гриппе является наипростейшей и лучшей профилактической методой.

В настоящее время не разработано вакцины от вируса Коксаки.

Беременным женщинам нужно проявить бдительность особенную и избегать контакта с детьми (или взрослыми) с Коксаки-инфекцией. Некоторые исследования показывают, что вирус может неблагоприятно действовать на малыша.

Выздоровевший человек имеет иммунитет к конкретному типу вируса Коксаки, однако это не защищает его от заражения другими типами. Например, человек может стать иммунным к коксакивирусу типа B4, но все-таки он будет восприимчивым ко всем другим типам коксакивирусов (например, CVA16). Кроме этого, есть и другие вирусы, такие как энтеровирус 71 и кишечные вирусы человека (ECHO), которые все так же могут вызывать симптомы рука-нога-рот. Некоторые люди ввиду этого могут иметь множественные инфекции с симптомами сыпи в этих областях. В то же время, известно, что повторяющиеся инфекции происходят редко.

Каков прогноз заражения коксакивирусом?

Общий прогноз был превосходен до недавнего времени. Большинство детишек выздоравливали полностью, не нуждались в госпитализации. В штате Алабама (США) в 2011-2012 гг 12% больных детей потребовалась госпитализация для оказания помощи при заражении вирусом Коксаки. Поэтому прогноз сложно предсказать, поскольку он меняется.

В нашей стране мы сталкиваемся со странной картиной. Врачи лечат энтеровирусную инфекцию, все симптомы вируса Коксаки на лицо, однако больных выписывают с простым диагнозом ОРВИ. Хоть острые респираторные вирусные инфекции и вызываются порой энтеровирусами, заражение именно Коксаки не указывается. Это связано с бумажной волокитой при обнаружении такого заражения, дороговизной анализов, склонностью пациентов к излишней панике, а также страхом врачей привлечь проверяющие службы. Насколько такая ситуация нормальна, вопрос, пожалуй, риторический.

