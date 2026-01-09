Петь ли детям колыбельные?

Он вырос плохим человеком, видимо, мать не пела ему колыбельную.

Дефицит колыбельных

Давно замечено, что многие люди, когда нервничают, начинают непроизвольно раскачиваться, монотонно стучать пальцами или ногами. Они словно сами укачивают, успокаивают себя.

Также некоторые младенцы убаюкивают себя самостоятельно, раскачиваясь в кроватке или потираясь головой о подушку. Научные исследования подтверждают, что балансирующие, покачивающие воздействия на тело человека помогают расслабиться, успокоиться, снижают уровень стресса. Основанные на ритмичном раскачивании методы телесной психотерапии, например палсинг , весьма эффективны даже при различных невротических расстройствах.

Есть мнение, что дефицит убаюкивания – один из начальных факторов невротизации. У детей, которых не укачивают под ласковое родительское пение, хуже развивается способность адаптироваться к различным психологическим стрессам, ведь колыбельные закладывают у малыша глубинное ощущение нужности и безопасности, формируют у него жизненно необходимую способность к самоуспокоению. Конечно, эмоциональную устойчивость человека определяют не одни только колыбельные, однако именно они являются неким олицетворением родительской привязанности: в минуты предсонной тишины создается особая атмосфера уединения с матерью или отцом, которые, полностью сконцентрировавшись на ребенке, изливают на него свою нежность. Рождающееся в эти минуты у малыша ощущение преобразуется в базовое внутреннее спокойствие и уверенность, помогающие человеку сохранять достаточную психологическую устойчивость на протяжении всей его жизни.

Кстати, медики утверждают, что колыбельные благотворно влияют не только на психологическое благополучие, но и на умственное, и на физическое развитие ребенка, способствуют формированию иммунной и нервной системы и могут служить профилактикой двигательных и речевых расстройств.

Но, увы, день современных родителей порой расписан буквально по минутам. Они пытаются успеть и поработать, и на хобби выделить часок, и друг другу внимание уделить, и погулять, и выполнить дела по дому, да еще и позаниматься с детьми – их надо мыть, кормить, одевать, с ними читать, играть. Пока ребенок еще маленький, взрослые стараются ловить моменты его дневного сна, чтобы успеть постирать-погладить белье или приготовить еду. К вечеру у них одно желание – рухнуть в постель и уснуть или спрятаться в отдельной комнате, чтобы их никто не трогал, почитать, послушать музыку, посидеть в интернете, поиграть в компьютерные игры. Они не находят в себе сил просто побыть с засыпающим ребенком, полностью отвлечься от суеты и убаюкать малыша, напевая ему тихие песни.

К тому же в сугубо материалистические и потому во многом циничные десятилетия конца XX века даже некоторые педагоги ошибочно называли колыбельные пережитком прошлого и утверждали, что укачивать ребенка не стоит, капризы и плач уставшего малыша следует игнорировать, вместо колыбельных его надо приучать к самодисциплине и укладывать спать по режиму:

«Укачивание, убаюкивание ребенка заменяется вырабатывающим ритм жизненных процессов (сон, еда и пр.) распорядком. Колыбельная песня соответственно не поддерживается жизненной необходимостью» (Мельников М.Н. Русский детский фольклор. – М., 1987. – С.38).

К сожалению, многие переняли и до сих пор разделяют это заблуждение, несмотря на то что оно давно опровергнуто многими исследованиями.

В наше время почти половина родителей (по результатам соцопросов) не хотят петь своим детям колыбельные, так как это отнимает много времени, да и вообще «уже не модно». В лучшем случае взамен материнской колыбельной они включают ему музыку. Интересно, что большинство таких современных родителей сами с удовольствием вспоминают, как матери пели им колыбельные.

Механизм воздействия колыбельных

Благотворное воздействие колыбельных многократно подтверждено научными исследованиями, однако за счет чего именно достигается этот положительный эффект, точно не известно.

Выделено несколько факторов, которые оказывают влияние на результативность колыбельных, определяющими среди них являются мелодия и ритм:

Укачивание или ритмичные похлопывания (оказывают балансирующее и успокаивающее воздействие на нервную систему).

Музыкальный размер 4/4. Он максимально близок к ритму биения человеческого сердца в состоянии покоя (68-72 удара в минуту) и синхронизируется с покачиванием колыбели или соответствующими укачивающими и похлопывающими движениями. Даже ударения в тексте колыбельной ставятся в соответствии с четким ритмическим рисунком покачивания.

Остинато – музыкальный прием, многократное повторение определенного музыкального фрагмента.

Монотонность и однообразность мелодии.

Медленный темп.

Высокий тембр (быстрее засыпание).

Особые интонации, ласковое, умилительное обращение к малышу, что-то вроде нежного гуления.

Прикосновения, запах, тембр голоса матери или отца.

Положительные эффекты колыбельных

Успокаивают, снижают уровень стресса

По данным исследований, опубликованным в Американском Педиатрическом журнале, колыбельные песни помогают быстро снизить кровяное давление и уменьшить сердцебиение, вызванные повседневным стрессом, например резким звуком или неожиданным движением. Они помогают заснуть и делают детей более спокойными.

Долгое время считалось, что «расслабляющий» эффект колыбельных связан с тем, что младенец слышит знакомый голос родителей и от этого ощущает себя в безопасности. Однако последние исследования Гарварда (журнал Nature Human Behavior) показали, что младенцы одинаково реагируют на колыбельные на разных языках, даже пропетые незнакомым голосом. То есть успокаивающее воздействие определяется в первую очередь мелодией и ритмом колыбельных.

Есть данные, что колыбельные помогают преодолевать синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и алекситимию даже у взрослых людей, и легко предположить, что они могут служить и для профилактики этих состояний.

Убаюкивание детей развивает у них необходимый во взрослой жизни навык самоуспокоения. Кстати, болгарский ученый П. Рандев утверждает, что и взрослым не стоит пренебрегать колыбельными – они «включают» механизм успокоения, выработанный в детстве, и помогают быстрее расслабиться.

С помощью колыбельной и мама может расслабиться, сбросить с себя усталость, раздражение. Доктор филологических наук, профессор И. С. Карабулатова говорит, что пение и прослушивание колыбельных песен – уникальный способ положительного воздействия на психику матери, он способствует эмоциональной разрядке и помогает женщине осознать собственные переживания.

Колыбельные песни используются и в музыкотерапии при депрессии, печали – к успокоительному влиянию спокойных песен подключается еще и механизм катарсического переживания внутренней боли (сначала нарастание переживаний, потом, через пик эмоций, освобождение от страдания), в итоге нередко после прослушивания колыбельных люди с невротическими расстройствами испытывают облегчение.

Укрепляют механизм засыпания

Механизм засыпания младенцев отличается от того, который формируется по мере созревания мозга и обеспечивает сон взрослым. Считается, что для развития здорового механизма засыпания очень важны некие внутренние и внешние ритмические факторы, обеспечивающие оптимальную работу синхронизирующих систем мозга. Колыбельные как раз способствуют этому процессу, поддерживая естественные биоритмы мозга. Для достаточного воздействия петь колыбельные надо не только во время засыпания, но и еще несколько минут после того, как малыш уснул.

Когда взрослый человек слушает перед сном нежные колыбельные, у него улучшается качество сна и содержание сновидений, его отдых более полноценный, а эмоциональная «перезагрузка», которая обычно происходит во сне, более продуктивна, ведь колыбельные способствуют «утилизации» стресса.

Ученые из Геттингенского университета в Германии изучали влияние различных снотворных средств и колыбельных песен на качество сна. Мелодии оказались намного эффективнее медикаментов: после их прослушивания сон у испытуемых был крепким и глубоким.

Закладывают важные для психического здоровья личностные качества

Если непосредственно успокоение и засыпание не требуют личного присутствия родителей, достаточно поставить запись колыбельной, то некоторые другие эффекты, например укрепление привязанности, чувства собственной нужности, доверия к людям, возможны, только если песни поют сами родители или как минимум присутствуют рядом, покачивают, ритмично похлопывают ребенка.

Во время колыбельных дети максимально ощущают родительскую привязанность и в глубинах их психики закладывается необходимое для психологического благополучия базовое чувство безопасности, обретается уверенность в собственной значимости и доверие к жизни.

Для того чтобы человек умел доверять людям, необходимо родителям, в первую очередь матери, так организовать жизнь своего ребенка, чтобы у него сформировалось ощущение последовательности, преемственности и узнаваемости переживаний. Колыбельные очень эффективно помогают достичь этой цели. Примерно с года жизни колыбельные воспринимаются как ритуал, и даруемое ими ощущение организованности времени и пространства способствует чувству безопасности и уверенности. А еще ритуал колыбельных предвосхищает навыки самодисциплины.

Способствуют самоидентификации и формированию привязанности с близким взрослым

В колыбельных песнях ребенка часто называют по имени: «Придет котик ночевать, нашу Машеньку качать». Получается песня-история про самого ребенка, и это помогает ему чувствовать себя живым («я есть») и осуществлять самоидентификацию, то есть упорядочивать свое «я»: кто я, какой я, с кем я.

Трудно переоценить эмоциональную связь, которая возникает между взрослым и ребенком в момент пения колыбельной, когда малыш уже начинает осознавать себя и обращенную к нему речь мамы или папы, и их отношение. В эти минуты ребенок остро ощущает особую близость с родителями, свою значимость для них и наполняется спокойной уверенностью и «чувством жизни».

«Мамины песни» связывают ребенка с мамой или папой (тем, кто поет колыбельные), эта связь сохраняется и в старшем возрасте. Сформированное колыбельными чувство привязанности основательно, оно не теряется даже во время разлуки, о связи с заботливыми близкими людьми напоминают и звучание колыбельных, и воспоминания о них.

В Америке неоднократно проводили исследования фостерного (приемного) родительства, которые показали, что, если приёмные родители и опекуны поют своим подопечным колыбельные, это помогает восстановить у тех утраченное чувство привязанности и общее доверие к окружающему миру. И раз уж колыбельные полезны при подобных, достаточно формальных, отношениях, тем более они способствуют формированию привязанности и доверия при полноценном усыновлении и в родных семьях.

Улучшают работу мозга

Немецкие исследования показывают, что пение колыбельных младенцам способствует более обширному и разнообразному взаимодействию между левым и правым полушариями их головного мозга. Механизм этого воздействия на младенцев, еще не понимающих речь, пока не изучен.

Когда же восприятие ребенком колыбельных становится более осмысленным, развивающий эффект этих песен усиливается.

«Колыбельные через развитие речи способствуют развитию мозга. А что такое развитие мозга? Не что иное, как формирование связей между нейронами. Если мозг не развивать, все нейроны останутся несвязанными, и в этом случае высок риск развития психопатологий» (заведующий кафедрой психологии Новосибирского государственного педагогического университета, доктор биологических наук Виталий Леутин).

По некоторым данным, дети «на колыбельных» быстрее начинают говорить. Отчасти это объясняют тем, что многие малыши отвечают на колыбельные гулением, различными звуками, развивающими гортань и голосовые связки, всё это подготавливает речевой аппарат к говорению. А тексты песен помогают формировать словарный запас и усваивать речь.

При прослушивании колыбельных ребенок быстрее различает и запоминает интонационную окраску речи, обогащается его эмоциональный опыт и совершенствуется его память. Сказочные сюжеты колыбельных развивают воображение и фантазию.

Многие специалисты уверены, что слушание колыбельных в детстве повышает интеллектуальный потенциал человека, а от интеллекта во многом зависят и уровень образования, и социальный статус человека.

Укрепляют иммунную систему и положительно влияют на здоровье

Положительное влияние колыбельных на становление иммунной системы ребёнка не раз подтверждалось исследованиями.

Например, с декабря 2002 года на базе детской поликлиники областной клинической больницы № 2 г. Тюмени была открыта «Школа материнства и отцовства», в которой медики учили родителей петь колыбельные детям и отслеживали динамику заболеваемости детей первого года жизни до эксперимента и в ходе него. Сразу же была отмечена положительная динамика. За год существенно снизилось количество заболеваний у детей первого года жизни: пневмонией почти на 5%, диареей – на 3%, а анемией почти на 30%.

В 2008 году турецкие учёные доказали, что младенцы, которым поют колыбельные песни, обычно более выносливы и менее подвержены вирусным заболеваниям.

Исследование в 2011 году (журнал «Искусство Арт-терапии») показало, что дети, которым пели колыбельные песни в больнице, быстрее выздоравливали и возвращались домой.

В мае 2013 года Израильский Медицинский центр в Нью-Йорке опубликовал в Американском Педиатрическом журнале результаты своего исследования: колыбельные песни, исполненные вживую, положительно влияют на дыхательную функцию и стабилизирует сердечную деятельность недоношенных младенцев; колыбельная музыка улучшает сосательный рефлекс новорожденных, способствует хорошему пищеварению и более спокойному сну малышей.

Во многих неонатальных центрах мира колыбельные используются для выхаживания недоношенных младенцев.

«Два раза в день по 5 минут в нашем отделе звучат колыбельные песни. Мы также поощряем родителей петь своим детям, пока они носят их на себе. Биение сердца, человеческое тепло, запах, звучание голоса, спокойная мелодия – всё это даёт малышам ощущение безопасности и оказывает положительное воздействие на общее состояние таких детей» (Шандор Тар – неонатолог, профессор, заведующий Отдела неонатологии и педиатрии Детского отделения Центральной областной больницы в венгерском г. Дьюла).

Специалисты рекомендуют петь колыбельные всем детям, но особенно важно не пренебрегать живым пением колыбельных детям с заболеваниями головного мозга, с нарушением ритма дыхания и сердечного ритма, моторики кишечника, а также рожденным раньше срока и с малым весом. Колыбельные способствуют профилактике двигательных и речевых расстройств: тиков, заикания, нарушений координации.

Обезболивают

Исторический факт: колыбельные песни пелись не только детям. Одним из поводов спеть колыбельную были ранения на поле боя: воины сами себе и друг другу пели знакомые им с детства колыбельные, чтобы продержаться до прихода помощи.

Современные исследования показывают, что колыбельные не только успокаивают, но и уменьшают боль. Немецкие медики утверждают, что если перед хирургической операцией пациенту дать прослушать колыбельные, то необходимая доза анестезии снизится в два раза.

Причем, если продолжить анализировать песни, бытующие среди воинов разных лет, можно предположить, что колыбельные облегчают не только телесную, но и эмоциональную боль, уменьшают страхи. Недаром многие военные песни, хоть их и относят порой к иным жанрам, полностью или отдельными своими куплетами слишком уж похожи на колыбельные, и их охотно поют не только солдаты на привалах, но и родители своим детям вместо обычных колыбельных. На форумах в качестве колыбельных упоминают чаще всего казачьи песни: «Черный ворон», «Любо, братцы, любо», «Ой, то не вечер», «По Дону гуляет», а также песни времен Великой Отечественной войны – «Эх, дороги», «Темная ночь».

Облегчают беременность и послеродовое восстановление

Еще в начале XX века знаменитый русский ученый В. М. Бехтерев, организовавший Комитет по изучению воспитательного и лечебного действия музыки, утверждал, что пение колыбельных во время беременности полезно для здоровья будущей матери и нормального формирования детского организма, а также для развития интеллектуальных, эмоциональных, творческих и музыкальных способностей ребенка. Родившей женщине колыбельные помогают снять напряжение, придают бодрости, способствуют восстановлению.

Современные исследования подтверждают мнение Бехтерева о пользе колыбельных для детей и их мам как в период беременности, так и после родов. Поэтому специалисты советуют начинать петь малышу, когда он находится еще в материнской утробе.

Научно доказано, что пение колыбельных во время беременности существенно облегчает протекание беременности: уменьшает проявления токсикоза, нормализует пульс и давление. К тому же это является хорошим дыхательным тренингом: увеличивает газообмен и емкость легких, укрепляет дыхательную мускулатуру, расширяет подвижность диафрагмы.

Когда беременная женщина поет колыбельную, плод получает больше кислорода, его сердцебиение нормализуется, а колебания околоплодных вод «массируют» малыша, помогая ему быстрее развиваться.

Примерно на 18–19-й неделе беременности у плода формируется слуховой аппарат, позволяя общаться с малышом при помощи звуков. Вокруг ребенка в животе матери всегда раздается непрерывный гул, внешние звуки доносятся до него очень приглушенными, и самым близким источником членораздельных звуков является материнский голос, добирающийся до слуха ребенка по телу самой мамы (это один из доводов пения колыбельных самой беременной женщиной, в период вынашивания ребенка пение нельзя равноценно заменить аудиозаписями).

Кстати, ученые заметили, что если во время беременности и в первый год жизни мама часто пела ребенку какую-то успокаивающую колыбельную, то эта мелодия и позже будет помогать ребенку успокоиться.

Исполнение колыбельных песен способствует более быстрому восстановлению сил у родившей женщины.

Специалисты Российской академии медицинских наук установили, что у кормящих мам, которые поют своим детям колыбельные песни, улучшается лактация (выделение материнского молока), а в дальнейшем устанавливаются более близкие в духовном плане отношения со своими детьми.

Способствуют культурно-эстетическому и духовному развитию

«Песня матери, — писал поэт Расул Гамзатов, — главная песня в мире; начало всех человеческих песен».

Колыбельные формируют первые впечатления малыша. Поначалу ребенок воспринимает только мелодию, ритм, тембр голоса, интонации поющего. Нежность, ласка, внимание к ребенку при пении колыбельных пробуждают и в нем самом ответную нежность и доброту, которые постепенно начинают разрастаться и распространяться на других людей.

Затем ребенок начинает осознавать обращенные к нему слова. Колыбельные бывают разные. Современные, особенно авторские, тексты рассказывают о достаточно понятных ребенку вещах («Спят усталые игрушки», «Спи, моя радость, усни»). А фольклорные колыбельные часто содержат непонятные слова («гули», «ракитовый кусток», «люлечка», «почивай»). Эта непонятность завораживает и пробуждает у ребенка желание узнать, о чем же поют мама или папа – так с раннего детства укрепляется познавательный интерес. Вдобавок погружение в мир устаревших слов и народных мотивов позволяет, пока еще на очень простом и скорее интуитивном уровне, соприкоснуться с миром «старины глубокой», формируя в сознании ребенка связь с культурным наследием наших предков и позволяя ощутить связь поколений.

Особенность фольклора в том, что он способствует непроизвольному научению – когда никто никого специально ничему не учит, но при этом мы сами незаметно учимся. Поэтому обязательно стоит включать в репертуар фольклорные колыбельные.

Прослушивание колыбельных формирует еще и интерес к музыке. Подпевать колыбельной малыши зачастую начинают, даже еще не умея разговаривать, а после быстро выучивают тексты всех песен, что им поют родители, поют сами, потом ищут новые песни. Так что через колыбельные можно оказывать влияние и на эстетическое развитие ребенка.

Интересен тот факт, что дети хотят много раз, иногда много раз подряд, слушать одну и ту же историю, одну и ту же песню. Им не надоедает – так устроена психика маленьких детей. Во время многократного погружения в колыбельную историю дети постепенно всё глубже понимают её значение, из раза в раз переживают сопутствующие этой истории эмоции. Они обучаются, как сейчас принято говорить, экологичному переживанию собственных осознаний и чувств. Этот интеллектуально-эмоциональный опыт сохраняется на всю жизнь и служит основой для дальнейшего расширения кругозора и становления картины мира.

Вдобавок многие колыбельные учат детей нравственным нормам и позитивному поведению – жалости (к птичке в сети), желанию трудиться и ответственности («Тяте с мамой помогай»), вере в лучшее. В отдельных текстах, например «Колыбельная» А. Блока, подспудно говорится о Боге, и ребенок, слушающий подобные колыбельные, с малых лет осознает Его присутствие в нашей жизни.

Колыбельная – не заговор

Отметим тот момент, который иногда смущает христиан, не желающих задать своим детям неверный вектор духовного развития.

Есть авторы текстов о колыбельных, которые утверждают, что колыбельные песни – это своеобразные языческие ритуалы, вариация заговоров, которые мамы пели над детьми, чтобы отогнать от них смерть и болезни (во многом этому способствует существование «смертных колыбельных», в которых поется о смерти самого малыша и даже призывается эта смерть якобы для обмана старухи с косой).

Однако лингвисты на основе серьезного анализа корпуса текстов колыбельных утверждают, что колыбельные – это самостоятельный жанр, а вовсе не развившийся из заговора (Головин В. В., диссертация «Русская колыбельная песня: Фольклорная и литературная традиции»). В том числе специалистами по этимологии давно опровергнута популярная в XIX веке гипотеза о происхождении слова «люли» от имени славянской богини Лады-Лели. «Люли-люли» – это всего-навсего звукоподражательное слово, обозначающее движение туда-сюда (как и «бай-бай»), связанное происхождением со словами «колыхать», «качать».

Изначальная цель колыбельных именно убаюкивание малыша. Само название подтверждает мнение ученых: слово «колыбельная» произошло от глагола «колыбать» — колыхать, колебать, качать, зыбать. Когда наши предки заметили, что при монотонном покачивании малыш быстро успокаивается и засыпает, они придумали специальную кроватку для укачивания — колыбельку (зыбку, люльку), а песни, под которые малыш засыпал, назвали колыбельными.

Безусловно, колыбельные часто отражают состояние сознания в том обществе, где был придуман текст песни. Язычники, верящие в то, что силы природы могут защитить ребенка, в колыбельной могут обращаться к духам за этой защитой. Колыбельные могут отражать различные крестьянские суеверия.

Но это не делает сами колыбельные языческим и оккультным жанром. Это можно сравнить с речью в целом: если человек обращается к духам, он читает заговор, если он обращается к Богу, он молится. То есть речь сама по себе нейтральна, смыслом её наполняет сам человек.

Так и с колыбельными: смысл в песню вкладывает поющий её человек. Если он верит в магию и в то, что колыбельная песня является особым оберегом, то его колыбельную можно считать языческим ритуалом. Если же человек благоразумен и относится к колыбельной утилитарно, как к средству успокоения и убаюкивания малыша, к тому же благотворно влияющему на его психическое и физическое здоровье, то никакого оккультизма в пении колыбельных нет.

Колыбельные для взрослых

Мы уже упоминали, что колыбельные, хотя и создавались для убаюкивания младенцев, весьма полезны и взрослым людям.

В классической музыке есть прекрасные образцы «взрослых» колыбельных. Первая из известных – «Колыбельная Арнальты» из оперы Клаудио Монтеверди «Коронация Поппеи» (1642 г.). Арнальта, служанка императрицы Поппеи, поёт колыбельную своей давно уже взрослой госпоже. В опере Римского-Корсакова «Садко» морская царевна поет своему любимому прекрасную «Колыбельную Волховы». У Стравинского Жар-птица своей колыбельной околдовывает жителей Кащеева царства.

Влияние колыбельных на взрослых такое же, как и на детей, хотя, возможно, оно менее выраженное: колыбельные успокаивают, снижают уровень стресса и боли, улучшают сон и работу мозга, укрепляют иммунную систему.

Специалисты считают, что одна из важнейших причин того, что современные родители не готовы петь своим детям колыбельные, не просто в падении моды на подобные песни. Дело в том, что многие родители сами очень невротичны, у них «избыточный внутренний шум», который не позволяет им погрузиться в плавное, спокойное, созерцательное исполнение колыбельных. Для того чтобы суметь успокаивать колыбельными свое дитя, маме и папе сначала надо самим утихомириться, на своем опыте научиться воспринимать колыбельные как убаюкивающее средство. Считается, что лучше всего в этом помогают старинные колыбельные.

Как петь колыбельные?

Колыбельная обычно не только песня, а целый набор воздействий: интонации, нежность, прикосновения, покачивания. Иногда родители используют только убаюкивающее покачивание. Это тоже хорошо, но гораздо лучше, когда оно сочетается с пением колыбельных, ведь такой комплекс влияет сразу и расслабляет, и успокаивает, и укрепляет, и развивает малышей.

При убаюкивании ребенка важно соблюдать несколько принципов: ритмичность, монотонность, достаточно тихий, ласковый голос, подстраивающийся под состояние малыша (чем крепче ребенок засыпает, тем тише пение), однообразное покачивание или легкое похлопывание. Самые простые колыбельные содержат минимум звуков и простую мелодию на три гласных («баю-бай»), или даже просто звуковой напев: «Аа-а, аа-а», «Мм-м».

Специалисты говорят, что малышу, по крайней мере совсем маленькому, лучше всего петь фольклорные песни – их мелодия проста, их тексты схожи с детским языком, их ритм выверен столетиями укачивания детей. Народные колыбельные полезны и для развития более старших ребят. Некоторые исследования показывают, что и на взрослых людей эти песни оказывают больший расслабляющий и успокаивающий эффект, чем современные авторские колыбельные. Оптимально сочетать самые разные колыбельные. Нередко малыши дают понять родителям, какая мелодия им нравится, по мере своих возможностей «подпевая» им, а когда немного подрастут, уже начинают просить понравившуюся песню, например, «спой про кота».

Для детей первого года жизни продолжительность каждой мелодии должна составлять около 10 минут. Это не значит, что нужно найти какую-то длинную песню из 40 куплетов, просто надо один и тот же мотив петь по кругу, и не важно, повторяются ли в колыбельные слова, да и есть ли эти слова вообще (напоминаем про эффективные простые колыбельные по типу «Аа-а»). А если речь идет о детях, уже понимающих устную речь, им довольно важно и интересно много раз слушать одну и ту же песню-. Так что не надо переживать, что приходится петь одно и то же.

Очень важно не петь детям страшные колыбельные, особенно если они уже понимают речь. Нередко взрослые люди с дрожью вспоминают, как бабушки (чаще именно бабушки военных и послевоенных лет) пели им песни с каким-то жутким содержанием: про войну и ранения, гибель людей, или какие-то мистические пугающие истории. Ближе к подростковому возрасту дети способны благополучно усваивать «страшилки», подобные истории даже помогают им «утилизировать кортизол», то есть экологично переживать стресс, но для малышей пугающие песни могут оказаться травмирующими и на всю жизнь оставить тяжелый след в их психике.

Важно ли петь колыбельные самой маме (самому папе) или достаточно аудиозаписи?

Если говорить только об облегчении засыпания, колыбельная может звучать и из телевизора, важно лишь наладить достаточно тихий и равномерный звук. И время от времени вполне можно «перепоручить» задачу убаюкивания технике.

Но, увы, убедившись, что под записи песен дети прекрасно засыпают, некоторые родители вообще отказываются петь колыбельные сами, особенно если считают, что у них нет слуха и певческих способностей. Однако колыбельная – это не только быстрое убаюкивание. Это своеобразный ритуал, включающий в себя, помимо пения и покачивания, которое тоже может осуществляться автоматическими люльками, еще и особое общение родителей с ребенком. Ребенку не важно, есть ли у мамы слух, красивый ли у нее голос. Ему необходимо присутствие близко-близко, тело к телу, мамы или папы, другого любящего взрослого, их обращенный к нему голос, интонации, тепло, запах.

Французские ученые в результате недавних исследований пришли к выводу, что для развития детей пение матери так же важно, как грудное вскармливание. Материнское молоко можно заменить искусственными молочными смесями, колыбельную — музыкой с диска. Вроде бы то же самое, но разница очевидна, любой специалист скажет, что, несмотря на все достижения науки, никакая искусственная смесь не заменит грудное молоко. В обоих случаях ребенок вполне может благополучно расти и развиваться, и некоторые мамы, дети которых здоровы и привязаны к родителям, уверены, что искусственное вскармливание ничуть не хуже и даже удобнее. Однако научные исследования категоричны – грудное вскармливание полезнее, чем искусственное. И не только, пока ребенок маленький: способ вскармливания потенциально определяет качество жизни на многие годы вперед. Духовная связь с матерью и иммунная система быстрее и качественнее формируются у детей на грудном вскармливании. Если какие-то дети на искусственном вскармливании выросли совершенно здоровыми и уравновешенными, слава Богу! Но не стоит на этом основании думать, что все разговоры о преимуществе грудного вскармливания – миф. Медицинская статистика касается не отдельных случаев, а ситуации в целом по обществу, и она, как говорится, неумолима. У «искусственников» значительно чаще возникают патологические процессы в младенчестве и в более старшем, в том числе взрослом, возрасте – о последнем часто забывают мамы, отстаивающие равнозначность грудного и искусственного вскармливания (есть данные по желудочно-кишечным инфекциям, среднему отиту, избыточному весу, высокому кровяному давлению, астме, экземе, болезни Крона, атопии, диабету, лейкемии).

Так же и с колыбельными – человек вполне хорошо может жить, ни разу в жизни не услышав материнского или отцовского пения, или слушая мелодии в записи. Но его способность к самоуспокоению и самоутешению менее эффективна по сравнению с адаптивными навыками детей, воспитанных на родительских колыбельных. Это сказывается на умении благополучно переживать стресс, а попутно на работе нервной, кровеносной и иммунной систем.

При этом важно понимать, что преимущество колыбельных (как и грудного вскармливания) не означает в данном случае обязательности и неизбежности плохих последствий. Ситуации бывают разные, и так же, как мамам приходится отказываться от естественного кормления, у них может не быть и возможности петь колыбельные. Так что важно понимать, по какой причине совершался выбор не делать того, что полезно для ребенка: из-за болезни матери, её отсутствия и прочих уважительных причин или по причине нежелания, лени, неудобства для родителей. Уважительные причины так называются не случайно – они позволяют человеку не делать чего-то без мучительного чувства нереализованной ответственности и вины. А вот если ребенка лишают колыбельных из-за родительской неразумности и эгоизма, это уже совсем другая история.

Колыбельные – проявление родительской любви

Ребенок, которому не пели в детстве колыбельные, лишен чего-то очень важного и доброго. В каком-то смысле он обокраден родителями, недодавшими ему свое внимание и нежность во время предсонной расслабленности, когда детская психика особо чувствительна к родительской любви, когда в глубинах бессознательного закладывается базовое доверие к миру, а на его основе доверие к людям и доверие к Богу.

Психологи давно заметили, что люди, которые не имели уникальной, формируемой колыбельными, связи с родителями, больше подвержены невротизации, они хуже справляются со стрессами, у них сложнее развивается эмоциональных интеллект и навыки эмоциональной саморегуляции. И особенно остро ощущается нехватка именно материнской колыбельной: во-первых, именно связь с матерью особенно важна для младенцев, а во-вторых, зачастую, если мама не поет ребенку колыбельные, их не поет больше никто.

В восьмидесятые годы прошлого века по мотивам рассказа А. П. Свидницкого (1834—1871) был снят замечательный мультфильм, иллюстрирующий некоторые проблемы «недобаюканных» детей, он так и называется «Недобаюканная». В финале звучит прекрасная фраза: «А у нас много еще недобаюканных, только сами не признаются, друзья не догадываются, а мамам безразлично». Вот оно, точное слово – безразлично! Мамы, которые не поют своим детям колыбельных, проявляют некоторое безразличие к психологическому развитию и эмоциональному благополучию своего дитя.

Безусловно, отсутствие колыбельных в детстве не смертельно, а у взрослых людей есть еще и различные возможности, при желании, в значительной степени психологически компенсировать неспетые родителями песни (в телесно-ориентированной психотерапии появилось даже особое направление работы – «добаюкивание»). Однако успех терапии не гарантирован, а профилактика всегда лучше лечения.

Поэтому рекомендуем родителям не лишать своих детей положительного влияния колыбельных. Найдите в себе силы, время, смелость и готовность отказаться от своего нежелания петь ребенку песни, если не ради его здоровья и эмоционального благополучия, то ради его больших шансов на психологическую успешность. Нехватка колыбельных не обязательно навредит ребенку, а вот их регулярное пение подарит ему гораздо большие возможности душевного благополучия.

Наталья Ярасова, сотрудник Миссионерского отдела Тульской епархии