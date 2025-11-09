РЕБЁНОК.РУ
«Взрыв» в желудке. Кола с конфетой спровоцировали обострение язвы у ребенка

Посмотр видео привел подростка в операционную и чуть не стоил жизни.
Посмотр видео привел подростка в операционную и чуть не стоил жизни. istockphoto.com

В видео, которое разошлось по Telegram-каналам, девушка в медицинском халате рассказала страшный случай из своей практики. 

Посмотрев видео нового тренда, когда дети один за другим выпивали колу и заедали ее ментосом, подросток решил повторить опыт.

Это привело его в операционную и чуть не стоило жизни. 

Уже не первый год врачи предупреждают, что соединение этих двух продуктов приводит к небольшому взрыву. Это и произошло в желудке ребенка. После чего он мгновенно оказался между жизнью и смертью. 

Мальчик взвыл от боли. Из его рта и носа пошла пена, его вырвало. А медики, приехав, как рассказывается в видео, диагностировали доскоообразный синдром, указывающий на катастрофу в брюшной полости. Его отвезли в больницу и там сразу сделали операцию, во время которой была отрезана часть желудка. Оказалось, у мальчика была язва. И это спровоцировало несчастье. 

«Многие продукты, в том числе острые, соленые, могу спровоцировать проблемы при обострении любых заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии обострения — гастрите, язве и других», — рассказала aif.ru нутрициолог Юлия Попова.

