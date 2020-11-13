Дистанционка добила образование: Врачи держатся

В приказе, в частности, говорится:

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят исключительно на удалённое обучение; Вузам других регионов рекомендовано организовать удалённое обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором; Вузам рекомендовано предусмотреть меры социальной поддержки студентов.

При этом высшим учебным заведениям настоятельно рекомендуется "обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий". И вот здесь снова, как всегда, есть свои нюансы.

Поскольку и в студенческой, и в преподавательской среде есть чёткая уверенность, что Москвой и Питером дело не ограничится. Да, по факту, уже и не ограничивается, поскольку постепенно и провинциальные высшие учебные заведения "сворачивают" на дистанционку. Теперь этот процесс может принять куда более широкий, если не сказать лавинообразный характер. И это, честно говоря, мало кого радует.

Все учатся дистанционно, "но некоторые равнее других"

Наше "высокое чиновничество", конечно, заявляет, что "дистанционный формат" сейчас ничем не хуже, а в некоторых аспектах даже лучше, чем традиционное обучение в аудиториях.

Но даже на уровне министерства действия противоречат заявлениям. Дело в том, что дистант касается всех направлений и специальностей, кроме… медицинских:

...настоящий приказ не применяется при реализации образовательных программ высшего медицинского образования.

Есть мнение, что чиновники из Минобрнауки подозревают, что будущие врачи, если их учить прогрессивно, по передовым технологиям, дистанционно, врачами в классическом смысле, ну, там, лечить, спасать жизни пациентов и вот это вот всё, в итоге не станут. Не получится у них этому научиться. А тут эпидемия, в условиях которой специалисты нужны, кажется, на годы и годы вперёд. Ну и врачебный труд в медучреждениях студентов-медиков тоже никто не отменял. Хотя, здесь как раз есть свой нюанс – "дистанционному" студенту-медику волонтёрить как раз легче, у него меньше времени будет занимать, собственно, процесс обучения. Однако эти доводы почему-то не работают в логике экономии всего и вся нашими эффективными менеджерами от образования, когда речь идёт про медицину и пандемию коронавируса.

https://vk.com/video-75679763_456257288

В общем, на примере вот этого исключения медиков из общего дистанционного правила понятно настоящее отношение тех, кто переводит студентов на дистант, к этому самому дистанту и к качеству получаемого такими прогрессивными методами образования.

Технологии, которых нет

Второй важный момент – это, конечно, упоминание "дистанционных технологий" в приказе министерства. Чтобы было понятно, помимо, собственно, цифровых площадок, подключения к интернету и прочей технической базы речь идёт и об образовательных технологиях. То есть разного рода учебных планах, которые внезапно нужно переписывать, переформатировать целиком и полностью под дистанционные нужды и форматы. И всё это преподавателю нужно делать, не отрываясь от, собственно, учебного процесса.

Стандарты переделывания учебных курсов, наверное, в природе есть. Говорят, что некоторые их даже видели. Но по факту очень многим сейчас предлагается отчитать свои лекции на камеру и залить эти записи на сайты вузов в соответствующий раздел.

Чтобы было понятно: вот, например, скромный курс всего на три зачётные единицы (не спрашивайте, что это такое, это с трудом понимают, кажется, даже авторы этого термина). Он предполагает чтение лекций, которых должно быть где-то 54 часа. Ну, даже 51 плюс некое "итоговое занятие", которое ни в коем случае нельзя называть зачётом. И вот преподавателю предлагается записать 51 час своих лекций в аудиоформате. Параллельно преподаватель что-то там преподаёт непосредственно. Естественно, что эта работа никак дополнительно не оплачивается. И это только один курс. А даже четверть преподавательской ставки сейчас предполагают два-три (при высоком рейтинге кафедры), а то и больше таких курсов у каждого преподавателя. Три курса – это уже примерно полторы сотни часов такой начитки. И спрашивать, в курсе ли вышестоящее начальство, что в сутках всего 24 часа – бесполезно. Потому, что есть планы, приказы, и вообще у нас тут экстренная ситуация.

https://vk.com/video-75679763_456257404

Вариант с аудио, впрочем, не единственный. Можно переделать свои курсы и письменно, да ещё с "красочными презентациями". И вот доктора наук садятся и рисуют разного рода интересные схемы, презентации, с нуля придумывают какие-то формы аттестации под дистанционный формат… Как вы думаете, многие ли сотрудники вузов в восторге от таких нововведений в своём рабочем процессе?

О качестве забыли все

И это пока речи не идёт о качестве преподавания как таковом. Потому что домашнее обучение, а это оно и есть, отвлекает, не дисциплинирует, сбивает с толку. О том, что для преподавателя часто важен личный контакт с аудиторией, чтобы он чувствовал, понимает ли эта аудитория, что он излагает, или нужно вернуться к теме ещё раз и дополнительно её "разжевать", чтобы люди поняли и усвоили материал – речи не идёт в принципе. Совсем.

Но на психологию педагогики, на пресловутый человеческий фактор эффективные менеджеры не обращают внимания. Ну правильно, "люди – это новая нефть", а какие у нефти могут быть психологические особенности?

И да, уж совсем никто не вспоминает, что вообще-то всей этой бумажной работой должны бы заниматься специальные методисты, получая за это отдельные деньги. Но этих методистов именно с таким профилем работ не видел, кажется, почти никто. Потому что даже без всякой эпидемии, практически с самого начала реформ эту работу как "бесплатный бонус" повесили именно на преподавателей.

В общем, всё то, о чём годами говорили эксперты, а говорили о том, что современная система образования в России технологически и методологически постепенно превращается в какой-то босхианский ад, старательно игнорировалось. И продолжает игнорироваться и сейчас. Только вот, есть мнения, в данном случае последствия к концу нынешнего учебного года могут быть весьма неожиданными – в плане критически резкого сокращения преподавателей, например. Которые внезапно массово начнут увольняться по собственному желанию. Потому что желание становится всё сильнее с каждым днём.