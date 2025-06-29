Сладкий убийца. Названа ошибка в питании подростков, разрушающая сердце

Эксперты отметили, что миллионы, на первый взгляд, здоровых подростков серьезно рискуют получить диагноз «сердечная недостаточность». И причина этого — в неправильном питании.

В рамках исследования специалистов из Университета Восточной Финляндии отметили, что у подростков, у которых отмечается повышенный уровень сахара крови, выше риск развития увеличения сердца — гипертрофии желудочков.

Из-за этого ухудшается возможность перекачивать кровь — это риск остановки сердца. Причем риску подвергаются визуально здоровые дети. У молодых людей со стойким уровнем сахара в крови натощак 5,6 ммоль/л или выше (что все еще ниже порогового значения для диабета) риск развития гипертрофии левого желудочка на 46 % выше. Такое состояние бессимптомное, но из-за повышенной нагрузки на сердце могут отмечаться боли в груди, одышка и учащенное сердцебиение. Из-за этого растет риск нарушения сердечного ритма , что становится причиной внезапной смерти человека.

Были проанализированы данные 1505 добровольцев в возрасте 17-24 лет. Внимание привлекли замеры уровня глюкозы в крови как предвестника метаболических изменений, связанных с изменением структуры сердца.

Более ранние исследования показывали, что высокий уровень сахара крови у молодых — сильный фактор риска развития диабета второго типа. А это заболевание в два раза повышает риск развития сердечных патологий. Сейчас же появились данные, что повреждение сердца может начаться еще до того, как разовьется диабет.

Рекомендуется избегать употребления слишком большого количества сладкой пищи, бороться со стрессом и регулярно заниматься спортом.

При подготовке материала использованы следующие источники:

Daily Mail