ЧТО ТАКОГО ДЕЛАЮТ РОДИТЕЛИ, ЧТОБЫ ИХ ДЕТИ ЧИТАЛИ КНИЖКИ

«Дарю книги в подарок на каждый праздник»

Если лето, то квесты и поиск сокровищ мы с детьми устраиваем на даче. Если зима - дома. В самих квестах даем задания и загадки, связанные с персонажами книг. А когда дети добираются до финиша, их всегда там ждет книга. Бывает и другой приз, но с книгой обязательно. На дни рождения и разные праздники всегда дарим книги - и себе, и друзьям. А когда папа нам высылает алименты, мы с Машей торжественно идем в книжный и тратим там на книжки половину суммы… Я стараюсь культивировать в детях отношение к книгам как к ценности, сокровищу, желанному подарку. (Арина М., дочь Маша, 2 класс, сын Олег, 7 класс, сын Дима, 11 класс)

«По всему дому раскладываю книги»

У нас дома нет огромного книжного шкафа, в котором хранятся все книги. У нас есть много маленьких полочек, тумбочек, столиков, комодов, стеллажей - и везде лежат книги. Буквально! В коридоре лежат книги на тумбочке прихожей, на кухне в обеденной зоне лежат книги, на всех подоконниках лежат книги, в туалете и в ванной лежат книги, летом - еще на балконе. Я не неряха, просто за книгой ребенок может и не захотеть специально идти к шкафу, искать ее, вытаскивать, а потом нести на место.

«С собой всегда есть книга»

А вот так - они всегда на глазах, всегда доступны. Можно взять книгу на кухне и уйти с ней в туалет, там и оставить, если что. Пару раз в месяц я обновляю нашу блуждающую библиотеку, что-то из прочитанного и не заинтересовавшего убираю повыше, поглубже, подальше, а на вид кладу новое или то, что давно не читали - перечитать. (Ангелина Т., дочки Влада и Гелена, 2 и 4 класс)

Студенческая привычка носить с собой в сумочке какую-нибудь книгу перешла и в мою семейную жизнь. Только теперь это не сумочка, а нормальный такой рюкзачок. И уже не печатная книга, а хороший ридер. Если мы сидим где-то в очереди и ждем, я достаю ридер себе, а сыну - книжку. Все-таки детям лучше живые книжки предлагать. Не хочешь - не читай, но и в телефоне не играй. Сидит, листает, картинки смотрит, постепенно увлекается и читает. (Марина Б., сын Валя, 7 лет)

«Пополняем фонды библиотек»

Однажды накопилось очень много непрочитанных книг, а места дома было мало. Я не знала, какие оставлять, а какие отдать в школьную библиотеку. Поэтому попросила сына проинспектировать книги: прочитать и решить, какие оставлять, а какие подарить. Он читал-просматривал в день по 1-3 книги. А на следующий день уносил в школу. И однажды наткнулся на несколько книг из серии «Как приручить дракона» и прочитал их взахлеб. А когда они кончились, попросил купить продолжение. Книга его увлекла настолько, что он стал всем одноклассникам про нее рассказывать, те тоже захотели прочитать серию. Когда прочитал всю серию, то торжественно подарил ее библиотеке класса… С тех пор читаем какую-нибудь книгу и думаем, хотелось бы разделить удовольствие от нее с другими ребятами или нет? Если - да, то несем в подарок местной библиотеке с просьбой рассказать о ней всем! (Евгения К., сын Федор, 9 лет)

«Не держим дома телевизор»

С тех пор, как мы избавились от телевизоров в доме, дети стали больше читать. Сначала они сопротивлялись чтению, но потом подошли к нашей обширной, доставшейся в наследство от моих родителей библиотеке, вытащили Жюля Верна, Прокофьеву, Волкова и втянулись. Недостаток визуальных впечатлений стали компенсировать совместным с писателями воображением. На окне мы им устроили мягкое уютное место, у нас там очень широкий подоконник, закроются шторкой и сидят как в домике - читают. Надоест - идут гулять. Мы не принуждаем, читают сами, когда захотят. (Вера А., Оля и Максим, 10 и 12 лет)

«Читаем вслух по вечерам»

У нас классический рецепт. С самого раннего детства мы с мужем читаем детям перед сном. Каждый - свои книги, к голосу быстро привыкаешь и так и ассоциируешь книгу - «папина» или «мамина». Дети росли, а мы все читали и читали… Нам просто нравилось самим, столько новых интересных книг узнали! И вот дети привыкли к этой традиции. Им сейчас по 12 и 16 лет, а мы все читаем на ночь вслух! Это потрясающе, конечно. Дети тоже нам читают книги по вечерам, если мы недомогаем или просто устали. Не каждый день получается, особенно летом, но раз в неделю хотя бы обязательно стараемся собираться нашим вечерним читательским клубом. (Александра М., Лена, 16 лет и Ваня, 12 лет)

***

А у вас какие секреты, которые помогают вам воспитывать в детях любовь к чтению?

Оля и Стас Ивановы