Под защиту. Эксперт Костинов рассказал, что ковид стал опасней для детей

Ковид постоянно мутирует, каждый год мы слышим о его новых штаммах. Кому сейчас нужно вакцинироваться от коронавируса, aif.ru рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Михаил Костинов.

— Сегодня более 60% циркулирующих вариантов ковида относятся к группе «флирт», но уже стал появляться и штамм ХЕС — один из очередных вариантов омикрона, который ускользает от иммунного ответа.

Однако это уже не тот патогенный вирус, который в 2020 году отправлял на ИВЛ молодых здоровых людей. По симптомам ХЕС почти не отличаются от своих предшественников — он вызывает боли в горле, повышение температуры, заложенность носа и проблемы с ЖКТ. Как и все штаммы, которые появились после омикрона, нынешний ковид представляют опасность в первую очередь для групп риска: людей старше 60 лет, пациентов с хроническими заболеваниями, людей с иммунодефицитами, а также тех, кто ранее не болел и не прививался от ковида. Им рекомендуется пройти вакцинацию обновленными вакцинами. Если раньше ковид считался «взрослой» инфекцией, то по мере того, как мутирует вирус, им все чаще болеют дети, чего мы не видели в первый-второй год циркуляции. Это во многом связано с тем, что у детей и подростков больший круг общения и они чаще, чем взрослые, находятся в скученных помещениях. Однако даже для детей основную опасность представляет не ковид, а ОРВИ, которыми они болеют гораздо чаще, у них болезнь нередко приводит к развитию опасных осложнений.