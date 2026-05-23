РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 237 подписчиков

Свежие комментарии

  • Мария Науменкова
    а  нам педиатр запретил принимать доксициклин, просто мы уже года 3 подряд с дачи ездим к нему с клещом... нам сказал...Ребенка укусил кл...
  • Виктор Попов
    Уважаемые Россияне!  Поломать НОРМАЛЬНО Работающий Механизм - ЛЕГКО!!!  С Этим Справится и ДУРАК!!!  А НАЛАДИТЬ(!) Ег...Педагоги Полысаев...
  • Виктор Попов
    Уважаемые Комментаторы!  Помните Выражение, "Войну Выиграл Школьный Учитель!"?  В Какие Времена и Где Можно Было Виде...Школа и ложный гу...

Почему у змей раздвоенный язык: объяснение для детей и советы родителям

Когда ребёнок видит змею по телевизору или в зоопарке, его часто поражает язык: тонкий, быстрый и раздвоенный на конце. Возникает вопрос: «Зачем он такой странный? Он что, сломан?» На самом деле раздвоенный язык — это не украшение и не случайность. Это очень важный инструмент, который помогает змее ориентироваться в мире.

Журналист, филолог
Змея
Источник: Unsplash

Зачем змее раздвоенный язык

Змеи плохо слышат и видят не так, как многие животные. Зато они отлично чувствуют запахи. И делают это не только носом.

Когда змея высовывает язык, она как будто «собирает» частицы запаха из воздуха или с поверхности земли. Затем язык прячется обратно, и эти частицы попадают в специальный орган во рту — он помогает распознавать запахи.

Можно объяснить ребёнку так: «Змея языком нюхает воздух».

Почему язык раздвоен

Вот тут и скрывается самое интересное. Раздвоенный кончик позволяет змее сравнивать запахи сразу с двух сторон.

Каждая половинка языка собирает частицы отдельно — с левой и с правой стороны. Мозг змеи сравнивает их и понимает, откуда идёт запах. Если запах сильнее с одной стороны, змея поворачивается в ту сторону. Это похоже на то, как мы слышим двумя ушами и понимаем, откуда доносится звук.

Можно сказать ребёнку: «Раздвоенный язык помогает змее находить дорогу по запаху».

Почему змея постоянно высовывает язык

Змея не дразнится и не пугает. Она просто проверяет окружающую среду. Каждый «взмах» языка — это сбор новой информации: есть ли поблизости добыча; нет ли опасности; куда двигаться дальше.

Это её способ читать мир.

Почему язык у змеи такой тонкий и быстрый

Тонкий язык легче двигается и быстрее собирает запахи. Быстрое движение помогает змее получать информацию почти непрерывно — как будто она постоянно обновляет карту вокруг себя.

Как объяснить ребёнку на примере

Можно привести простой образ. Представь, что у тебя два маленьких носа на кончике языка. Ты высовываешь язык и чувствуешь, где пахнет вкуснее или опаснее. Или ещё проще: «Раздвоенный язык — это навигатор для змеи».

Советы родителям

Объясняйте спокойно и без пугающих деталей: «У змеи раздвоенный язык, потому что он помогает ей чувствовать запахи и понимать, откуда они идут».

Если ребёнок боится змей, важно подчеркнуть, что высовывание языка — это не угроза, а способ ориентироваться.

Можно сравнить это с работой датчиков или антенн — детям часто нравится такой технический образ.

Этот вопрос помогает ребёнку понять, что необычные особенности животных — это результат приспособления к жизни. То, что кажется странным, часто оказывается очень умным решением природы.

Ссылка на первоисточник
Почемучка
наверх