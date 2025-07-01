Как развить социальные навыки у ребенка

Родители огорчаются, когда видят, как их дети не могут поделить между собой игрушку или не могут найти себе друзей. Если у ребенка развиты социальные навыки, он может справиться с такими сложными ситуациями.

Социально адаптированные дети знают, как заводить друзей, играть, начинать беседы со сверстниками и взрослыми.

Социальный навык: «Умение попросить»

Ребенку бывает нелегко подойти к другим детям и попроситься поиграть с ними. В конце концов, дети могут ответить: «Нет». Страх отказа может помешать ребенку даже попробовать, и тогда он упустит удовольствие от игры со сверстниками, а также возможность научиться чему-то новому в процессе игры.

Ребенок достигает наибольшего успеха, когда он сначала выясняет, чем занимается группа сверстников, затем выясняет, чем он может быть полезен, а затем предлагает присоединиться к игре. Например, если дети играют в школу, он может спросить: «Можно, я буду учеником?»

Как помочь ребенку научиться просить

Понаблюдайте вместе с ребенком, как играют другие дети. Задавайте ему наводящие вопросы: «Как ты думаешь, для чего Саша использует кубики? Достаточно ли у него кубиков, чтобы он поделился ими с тобой? Возможно, нам нужно поискать еще кубиков, чтобы ты мог поиграть с Сашей?» Предложите ребенку поиграть с кем-то вдвоем. Для него это будет легче, чем вливаться в большую группу.

Социальный навык: "Умение вести разговор"

Детям обычно требуется определенная практика, прежде чем они научатся вести беседу – говорить по очереди, не перебивать и слушать собеседника.

Детям-интровертам требуется, чтобы кто-то начал разговор и поддерживал его. Экстраверты, наоборот, должны научиться не перебивать собеседника и дать ему возможность высказаться.

Как помочь ребенку научиться вести разговор

Хорошим способом развить у ребенка данный навык является пример родителей и ролевые игры. Покажите ребенку, как правильно общаться, разговаривая с ним как можно чаще.

Спрашивайте его мнение по разным поводам и проявляйте искренний интерес к тому, что он говорит. Если его речь слишком длинная, осторожно верните его к теме разговора.

Играйте в игры, в которых каждый делает свой ход по очереди. Убедитесь, что у ребенка есть возможности для творческой игры. Игры по сценарию: «Давай представим, что…» помогут ему видеть различные ситуации с другой точки зрения.

Социальный навык: "Понимание эмоций окружающих"

Чтобы полноценно участвовать в социальных ситуациях и развивать отношения с окружающими, дети должны читать эмоции сверстников, с которыми они играют и общаются. Тогда они смогут их понять и ответить соответствующим образом. Это требует от ребенка уверенности, потому что интерпретировать чувства другого человека довольно трудно. Если уверенный в себе ребенок видит, что двое его сверстников спорят, он понимает, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы начинать игру. Более того, он может попытаться разрядить ситуацию. Или, если ребенок чувствует, что его друг грустит, он может предложить поддержку.

Как помочь ребенку понимать эмоции людей

Прежде всего научите ребенка определять собственные эмоции: «У тебя на лице улыбка! Должно быть, ты чувствуешь себя счастливым» или «Я вижу на твоем лице слезы. Тебе грустно?» После этого вы можете предложить, как применить этот навык по отношению к окружающим: «Саша кажется рассерженным. Как ты думаешь, что случилось?» или «Как ты думаешь, что почувствовала Аня, когда упала с качели? Как мы можем ей помочь?»

Социальный навык: "Уверенность в себе"

Когда ребенок в целом хорошо себя чувствует, это положительно сказывается и на его социальных навыках. Если он понимает, что совершать ошибки или терпеть неудачи – это нормально, ему проще высказывать свое мнение, просить о помощи или общаться друг с другом. Если ребенку отказывают в чем-то, он не воспринимает это на свой счет и готов настаивать на своем, при этом не выходя за рамки вежливости.

Как помочь ребенку обрести уверенность в себе

Это может показаться парадоксальным, но дети должны терпеть неудачи, чтобы добиться успеха. Им нужно знать, что они должны пробовать что-то снова и снова – и, в конце концов, у них получится. Ключ к овладению новыми навыками – уверенность в себе.

Также необходимо правильно хвалить ребенка. Ему нужно говорить не просто: «Хорошая работа», а быть максимально конкретными: «Я горжусь тем, как усердно ты работал, чтобы решить эту сложную задачу» или «Спасибо, что принес мне книгу. Мне она была очень нужна».