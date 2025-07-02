Как правильно выбирать игрушки: научный подход

Американские ученые опубликовали результаты исследования, в соответствии с которыми родителям рекомендуется покупать детям традиционные игрушки и отказаться от электронных, которые, как считалось ранее, способствуют детскому развитию.

Электронные игрушки, отмечают ученые, мешают взаимодействию между детьми и родителями и друг с другом. Более того, многие утверждения о том, что электронные игрушки способствуют развитию ребенка, не нашли научного подтверждения.

Напротив, использование электронных игрушек в ходе исследования имело

негативные последствия, в частности, снижение некоторых психологических функций и общих двигательных действий (балансирование, бег и т.д.). Например, если ребенок использует электронные книги, а не традиционные бумажные, он хуже понимает их содержание.

Иными словами, по мнению ученых, электронные игрушки и устройства имеют для ребенка меньше преимуществ, чем традиционные.

Самые распространенные виды игрушек

Итак, какие же игрушки наиболее способствуют развитию детей? Их можно классифицировать по следующим признакам:

1. Игрушки, укрепляющие мелкую моторику

Определенные игрушки развивают мелкую моторику ребенка: ловкость пальцев, гибкость запястья и т. д. Игры с такими игрушками требуют, чтобы ребенок хватал, удерживал или манипулировал предметами. Например, ребенок может строить конструкции из кубиков, собирать головоломки или вырезать фигурки из бумаги.

2. Игрушки, развивающие воображение

Игрушечные машинки и самолеты, куклы, игрушечная посуда и т.

д. – все это атрибуты символических игр и игр на воображение. Чем проще игрушки, тем лучше, так как они дают ребенку больше пространства для воображения. Каждый раз, играя в такие игрушки, ребенок может создавать в своем представлении новые миры.

3. Игрушки, способствующие развитию креативности

Детям часто нравятся творческие занятия: рисование, лепка и т. д., особенно, если ребенок при этом чувствует свободу самовыражения и не боится критики. Для творчества ребенку могут понадобиться цветная бумага, ножницы, цветные карандаши, краски, пластилин и т. д.

4. Игрушки, развивающие образное мышление и языковые навыки

Настольные и карточные игры помогают учить детей простейшим математическим действиям, стратегическому мышлению, развивают социальные навыки и способность решать проблемы. Кроме того, полезно читать книги вместе с ребенком, так как благодаря этому он будет развивать свой словарный запас и языковые навыки.

5. Игрушки, которые способствуют физическому развитию

Многие игрушки, особенно электронные, не помогают физической активности ребенка. Длительное сидячее положение во время игры нередко приводит к проблемам со здоровьем (например, ожирению) и дает мало возможностей для развития у ребенка двигательных навыков. Определенные игрушки способствуют физическому развитию: велосипеды, мячи, скакалки и т. д.

В заключение

Главная задача любых игрушек – способствовать позитивному и поддерживающему взаимодействию детей или между детьми и родителями. Поэтому и традиционные, и электронные игрушки нужно использовать не для того, чтобы заменить социальное взаимодействие, а, наоборот, чтобы его развить. В этом контексте самые лучшие игрушки – те, которые способствуют развитию языковых навыков и навыков решения проблем, сотрудничества, творческих способностей и т. д.

Кроме того, исследователи акцентируют внимание родителей на том, что игрушки для ребенка должны быть безопасными и соответствовать его возрасту и уровню развития.

Поэтому выбирайте ребенку безопасные игрушки, развивающие его воображение, способствующие взаимодействию с другими детьми, учащие решать различные задачи, а также стимулирующие умственную и физическую активность. Электронные и звуковые игрушки не обязательно самые лучшие. Иногда лучшие игрушки – самые простые, потому что они мотивируют ребенка использовать свое воображение в процессе игры.