Что такое орнитоз?

Наши дети очень любят милых птичек – попугайчиков, голубей, курочек и уточек, но задумывались ли вы о том, что общение с птицами может быть чревато для малышей опасным заболеванием? Думаю, что мало кто знает о болезни, которая называется орнитозом или пситтакозом (болезнь попугаев), и является частным вариантом заболевания, уже более знакомого многим из вас – хламидиоза.

Конечно, далеко не все птицы опасны, но и болезнь эту не стоит сбрасывать со счетов, она достаточно распространена, хотя и распознается плохо, об орнитозе было рассказано даже в одной из серий знаменитого сериала «Доктор Хаус» где знаменитый врач по голубям догадался об истинной причине недуга пациента. Поговорим об этом заболевании и мы с вами.

Что это?

Орнитозом называют заболевание острой природы, вызываемое особым родом возбудителей – хламидиями, которая передается людям от инфицированных орнитозом птиц как в явно выраженной форме, так и при скрытом течении. Инфекцию можно подхватить преимущественно воздушно- капельным путем, хотя можно заразиться и при других видах контактов – поедании инфицированного мяса диких птиц или пылевым путем. Результатом заражения этим заболеванием является развитие мелкоочаговой пневмонии или интерстициальной, что типично для всех форм хламидиоза в целом, при этом поражаются также клетки системы мононуклеарных фагоцитов. При орнитозе могут быть как острые, так и затяжные или рецидивирующие, скрытые (латентные) формы инфицирования.

Об орнитозе впервые стало известно еще в девятнадцатом веке, когда при ввозе из Африки экзотических птиц стали отмечаться случаи нетипичных пневмоний.

Причины развития орнитоза

По мере исследования болезни врачи установили, что заражение орнитозом возможно и от других птиц, а не только от попугаев – это могут быть дикие птицы и даже домашняя птица. Отсюда и произошло название болезни орнитоз – «орнис» в переводе с латыни птица.

Орнитоз вызывает особый род хламидий, и по сути – это одни из видов атипичной пневмонии. Возбудитель Chlamidia psittaci (попугаичья хламидия), принадлежит к семейству хламидий. Это особые микроорганизмы, не совсем типичные микробы, они паразитируют внутри клеток, что делает их лечение особенным. Микробы устойчивы к холодным температурам, обезвреживаются привычными средствами дезинфекции и высокой температурой. Болеть можно круглый год, если имеется контакт с зараженными птицами. Резервуарами для носительства орнитоза могут быть около 150 видов птиц. Часто у птиц в естественной среде орнитоз не проявляется, болеть им они начинают в условиях неволи. Болеть могут как домашние птицы – куры, индюшки, гуси и утки, так дикие – голуби и попугаи, из особо актуальных. Также болеют воробьи, сойки, галки, дрозды и т.д.

Домашняя птица заражается от дикой при контактах, что приводит к формированию вторичных очагов орнитоза вблизи среды обитания человека. Наибольшее значение для сельских жителей имеют домашние птицы, в то время как для городских жителей — голуби. Пораженность голубей орнитозом составляет до 80%. Вспомните об этом в следующий раз, когда пойдете с малышом кормить птичек. Возбудитель выделяется у птиц с фекалиями, носовым секретом, и, высыхая, смешивается с пылью. Путь передачи инфекции — воздушно-капельный или пылевой. Запросто можно заразиться орнитозом, целуясь с милыми попугайчиками или подходя к клеткам, и вдыхая поднятые птицами при взмахах крыльев частицы сухих экскрементов. Возбудители могут быть и на частицах пуха птиц.

Можно также занести возбудителя грязными руками в глаза, нос и рот, но больной орнитозом человек для других людей не заразен. Восприимчивость к нему высока, чаще болеют взрослые, но дети также могут заразиться орнитозом от домашних птиц. Это заболевание также рассматривают как профессиональное для тех, кто занимается разведением птицы. Болезнь широко распространена по миру, роль пневмонии, вызванной орнитозом, достигает до 10% от всех, причем иммунитет к орнитозу не стойкий, очень возможны повторные заражения.

Проявления орнитоза

Период инкубации длится от трех до тридцати дней, в среднем – это две недели, и вы уже и забудете о том, что у вас были контакты с птицами или появился недавно попугайчик у родни. Достаточно условно в течении орнитоза выделяют типичную или пневмонийную форму, а также гриппо-подобную, менингеальную, тифоподобную и стертую формы болезни. Продромальный, начальный период болезни длится недолго и выявляется лишь у 10% больных. Типичные пневомнические формы заболевания начинаются остро, с резкого озноба и лихорадки до 38-39 и выше градусов, появления головной боли, сильных болей в мышцах и суставах, потливости и тошноты, рвоты, заторможенности и бессонницы.

Со второго-третьего дня появляется сухой кашель, иногда с трудным отделением маленького кусочка мокроты, проявлениями ларингитов или трахеобронхитов. Постепенно воспалительные явления в дыхательной системе переходят на легкие и это происходит к четвертому-шестому дню заболевания. Для проявлений орнитозной пневмонии характерно очень небольшое количество симптомов, которые можно выявить глазом или ухом. При ней нет одышки, данные перкуссии легких (простукивания) или выслушивания фонендоскопом непостоянные и необильные, часто эти скупые данные совсем не соответствуют данным обследования, тому что видит и слышит врач.

Может быть ослабление дыхания или жесткое дыхание, небольшие и рассеянные сухие хрипы, иногда на некоторых участках можно выслушать мелкопузырчатые хрипы. Пневмонии при орнитозе обычно обширные, интерстициальные – то есть воспаляется ткань, окружающая легочные клетки, иногда это может быть очаговая или лобарная пневмония. Обычно она развивается с одной стороны, поражение сразу обоих легких развивается редко. Лихорадка при орнитозе может длиться от пяти до двадцати дней, иногда и дольше. С четвертых-седьмых суток болезни может увеличиваться печень или селезенка. Выявляется пневмония в основном на рентгене, обычно это нижние или средние отделы легких, слева, при этом расширяются корни легких, увеличиваются лимфоузлы в области бифуркации трахеи. При не леченом орнитозе пневмония может принимать рецидивирующий характер.

Тяжелое течение орнитоза может затрагивать сердечно-сосудистую систему с приглушением тонов сердца, уменьшением частоты сердечных сокращений, понижением давления. Иногда может развиться гепатит, поражение почек с нефритом. При любых формах орнитоза поражаются нервная система с формированием слабости и бессонницы, головными болями и нарушением активности. В тяжелых случаях это может быть бред и галлюцинации, потеря остроты зрения и признаки менингита. В крови при этом выявляются моноцитоз, понижение лейкоцитов и эозинофилов, при этом СОЭ ускорена.

Как ставят диагноз

Орнитоз как диагноз ставят нечасто, особенно если нет указаний на контакт с птицами или пациент об этом не помнит. Дети могут общаться с птицами в садике, у друзей, и потом не помнят об этом факте. Основа диагноза – наличие на рентгене пневмонии с типичными поражениями, при этом скупые данные со стороны осмотра. А вот подтвердить пневмонию именно орнитозную можно только высеяв хламидии из мокроты, или определив наличие к ним антител по анализу крови.

Как и чем лечить

Хламидии – это особые возбудители, которые имеют чувствительность к определенным видам антибиотиков. Обычно это достаточно серьезные препараты для детского возраста – тетрациклины, эритромицин и его аналоги. К привычным антибиотикам эти возбудители могут быть нечувствительными, и приходится длительно подбирать эффективное лечение. Препараты вводят внутрь и только при тяжелых поражениях – в уколах. Дополняется лечение приемом противовоспалительных препаратов и противоаллергических капель, в случае тяжелого течения применяют глюкокортикостероидные гормоны. Также показаны дезинтоксикация и введение препаратов для поддержания тонуса сосудов и давления. Особенно трудно излечить хронические формы заболевания. После выписки из больницы дети находятся под наблюдением не менее полугода.

Что делать для профилактики?

Прежде всего, для профилактики орнитоза стоит избегать контакта с больными или подозрительными птицами, не стоит держать в неволе диких птиц, голубей, при покупке попугаев и канареек требовать от продавцов ветеринарный паспорт птицы и наличие ветеринарного заключения о здоровье. Не стоит покупать птичек на рынках или в мелких зоомагазинах, там обычно продаются птицы, привезенные к нам контрабандой, и не имеющие никаких документов.

Для домашних птиц на частных подворьях требуется регулярный контроль со стороны ветеринара проведением осмотра и истребления больных птиц. Это позволит не допустить распространения инфекции.

