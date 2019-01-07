Что нужно знать ребёнку, чтобы не потеряться? 7 важных правил

О том, как не потеряться на улице, в лесу или торговом центре и что делать, если это всё-таки случилось, рассказала волонтёр отряда «Лиза Алерт» Ольга Филатова.

На улице

Что должен делать малыш, если он потерялся в городе? Новости СМИ2

Во‑первых, оставаться на месте. Бродя по городу, создаёт себе сразу несколько угроз — недружелюбные незнакомцы, автомобили, собаки. Поэтому нужно остановиться, осмотреться и покричать. После этого ребёнок остаётся на месте и ждёт маму.

Если у «потеряшки» нет с собой мобильного телефона, он может обратиться за помощью к взрослому человеку, лучше к полицейскому или взрослому с ребёнком, и попросить мобильный телефон, чтобы позвонить маме.

Поисковики советуют придумать секретное слово — пароль (и держите его в секрете), которое ребёнок должен помнить и сказать в начале разговора. Также он пригодится детям и в общении за закрытой дверью. Прорабатывайте историю с паролем несколько раз. Повторение — ключ к успеху.

В общении с незнакомцами

В голове у детей злодей выглядит скорее как мультяшный персонаж с хитрой улыбкой и колючим взглядом. А на самом деле он может скрываться под личиной милых на первый взгляд людей. Мы никогда не знаем, какой человек вынашивает планы относительно нас или наших детей.

Ребёнка нужно научить, что незнакомый человек не имеет права к нему прикасаться. Лучше пусть малыш покажется невоспитанной букой в глазах другого человека, чем станет жертвой преступления. Проговаривайте с ним вопрос о прикосновениях, которые кажутся странными или неприятными.

Если незнакомые люди куда-то его зовут или что-то предлагают, единственный правильный ответ — это отказ. По общему правилу взрослые просят помощи у взрослых. Ни один нормальный взрослый человек за помощью к ребёнку не обратится. Если ребёнка хватают или тащат, он должен кричать: «Я тебя не знаю!»

В торговом центре

Теряют детей в торговых центрах чаще всего, но и находят быстрее и благополучнее. Когда вы идёте с ребёнком в торговый центр, важно, чтобы у него был при себе заряженный мобильный телефон. Лучше всего кнопочный, который отлично держит заряд и справляется со своей функцией — позвонить родным.

По общему правилу родители ищут детей, а не наоборот. Важно донести до детей: в тот момент, когда ты понял, что потерялся, твоя мама это тоже обнаружила. Ребёнок должен не усложнять задачу родителям и бродить в поисках, а оставаться на месте. Чем меньше он ходит, тем быстрее найдётся. К кому ребёнок может обратиться за помощью в торговом центре? Это сотрудники магазинов, которые одеты в специальные жилеты или форму с названием бутика, в котором они работают.

В транспорте

Детей в транспорте теряют редко. Обычно ситуация развивается по двум сценариям: ребёнок остался на остановке, а мама уехала на автобусе; ребёнок зашёл в автобус без мамы. Проговорите заранее все ситуации и алгоритмы действий.

Если ребёнок зашёл в автобус, а мама осталась на остановке, есть простое правило: он выходит на ближайшей остановке и либо сам звонит маме, либо просит помощи у взрослого с ребёнком. Мама спокойно ждёт следующего автобуса, на котором едет до ближайшей остановки. Если взрослый успел сесть в автобус, а ребёнок «задремал» на остановке, ему нужно ждать, пока мама не вернётся. Надо научить ребёнка пресекать своё инстинктивное желание броситься за мамой.

В Интернете

Незнакомцы есть и в соцсетях. Это могут быть детские фейковые странички с совсем немаленькими хозяевами. Они могут присылать странного содержания фотографии или просить выслать свои снимки, сообщить адрес или подробности личной жизни.

Не запрещайте подростку соцсети. Если ему нужно, он заведёт и фейковый аккаунт. И в случае если он решит сбежать, вы никогда не узнаете, где его искать и кто у него в друзьях. Создайте страничку вместе с ребёнком, где будет его настоящее имя, но никаких личных данных — адреса и телефона.

В лесу

Когда вы собираетесь в лес, каждый член семьи должен иметь свой собственный рюкзак, в котором имеются запас воды и яркая одежда. Мы каждый год ищем людей в камуфляже. Купите себе яркую накидку или куртку. Вас должно быть заметно в лесу. Ваша задача — сделать так, чтобы в случае ЧП вас легко можно было найти!

В лес нельзя ходить без полностью заряженного мобильного телефона. Если ребёнок потерялся в лесу, то первый звонок он делает не маме, а в МЧС по номеру 112 или 102. Потом уже можно позвонить семье и выключить телефон — он должен сохранить заряд до тех пор, пока его будут искать. И главное — оставайтесь на месте. Если спасатели включили сирену по краям дорог, то не нужно идти на звук сирены. Потому что лес искажает звук. Нужно позвонить спасателям и сказать, что слышите звук, а они уже сами решат, с какой стороны к вам подходить.

Купите свистки. В лесу можно быстро потерять голос, а свисток поможет вам обозначить ваше местоположение. Если вдруг нет свистка, стучите палкой по дереву. Отвечаем шумом на шум — это основное правило. Проговорите с ребёнком, что, если он остался в лесу один и слышит рядом шум, вряд ли это медведь — это волонтёры, которые его ищут. Нужно помочь им и издавать как можно больше шума.

Правила трёх суток не существует

Если самостоятельные поиски не увенчалась успехом, звоните в Службу спасения.

Никакого трёхдневного ожидания быть не может. Звонок в Службу спасения является официальным заявлением о пропаже человека. Вам необязательно звонить в отделение полиции. Более того, если вдруг в отделении полиции дежурный отказывается принимать у вас заявление, вы при нём, выясняя ФИО и звание, звоните в 112 и сообщаете о том, что полицейский отказался у вас принять заявление о пропаже человека. Это срабатывает в 100% случаев. Номер вашего заявления нужно взять для дальнейшего взаимодействия по пропавшему человеку.

Если пропал ребёнок или пожилой родственник, важно держать в голове тайминг. Он показывает, сколько времени занимает дорога из пункта А в пункт Б.

Даже если ваши пожилые родственники обслуживают себя хорошо, всё равно вы должны знать их основные маршруты — аптека, поликлиника, соцзащита, почта. То же самое с ребёнком: важно понимать, сколько занимает дорога домой из школы или музыкалки. Маршруты для своего ребёнка выбирает взрослый. Это должны быть освещённые и людные места. Никаких заброшенных гаражей и строек с короткой дорогой.