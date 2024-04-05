Сколько блинов можно съесть детям без вреда для здоровья?

​Детям можно давать блины с полутора лет. Но это должны быть блинчики из бездрожжевого теста, состоящего из муки, соли, яиц и соды на воде или сильно разведенном молоке, без начинки. Они должны быть только домашнего приготовления и как можно менее жирными.

Давать блины ребенку диетологи советуют в первой половине дня и не чаще 1-2 раз в неделю.

Сколько блинов можно давать детям блины?

По словам педиатров, блины не могут заменять полноценный прием пищи детям, а также не могут быть включены в рацион ребенка как вариант для перекуса или завтрака.

Введение блинов в рацион ребенка можно начать, когда ему исполняется около 1,5-2 лет. Малышам рекомендуется давать небольшие порции блинов, начиная с одной-двух ложек, а затем постепенно увеличивать объем. Для детей до 3 лет рекомендуется использовать тесто на кефире или йогурте. Детям дошкольного возраста не рекомендуется кушать более 3-5 блинов за раз и не более одного-двух блинчиков с начинкой.

В качестве начинки лучше всего использовать куриное или индюшачье филе, яблоки, груши и другие фрукты, сезонные ягоды, творог.

Какие блины не стоит предлагать детям?

Как рассказала «Газете.ru» ведущий детский гастроэнтеролог Дарья Маркова, ребенку нельзя предлагать блины с солеными огурцами и большим количеством специй и приправ. По словам врача, блины являются жирным продуктом, а если их еще комбинировать с другой жирной пищей, например, майонезом, красной рыбой или икрой — переварить такое блюдо ребенку будет очень сложно. Гастроэнтеролог не советует на Масленицу кормить детей блинами в объеме больше обычного.

Также важно учитывать, что у некоторых детей может быта аллергия на молоко, яйца или глютен. Поэтому перед тем как вводить блины в рацион ребенка, рекомендуется проконсультироваться с педиатром и провести тест на аллергию.

Источники

https://здоровое-питание.рф

https://kondazdrav.ru

https://m.gazeta.ru