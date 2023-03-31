Неинтересная еда. Почему у ребенка может быть плохой аппетит?

Ребенок должен питаться по сформированному режиму, который составлен в соответствии с его возрастом. При этом обязательно должен быть подобран сбалансированный рацион, который важен для развития и роста ребенка. Почему же дети порой не хотят есть, даже если родители предлагают вкусные и интересные блюда? Об этом aif.ru рассказали специалисты.

Причины проблемы

«Причины плохого аппетита у ребенка могут быть разнообразными. Аппетит зависит от разнообразия рациона продуктов, которые он ест, его общего самочувствия, наличия острого или хронического заболевания. Если у ребенка младшего возраста не соблюдается режим питания, преобладают хаотичные и беспорядочные приемы пищи, в рационе присутствует большое количество сладостей, то, конечно, у малыша будет плохой аппетит. Это значит, что в обычные приемы пищи он может перестать есть овощи, фрукты, мясные блюда или вовсе будет отказываться от еды», — говорит Светлана Блат, к. м. н., врач-гастроэнтеролог, педиатр, заведующая консультативно-диагностическим отделением НИКИ педиатрии и детской хирургии им. Ю. Е. Вельтищева РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Также плохой аппетит у ребенка может быть не только следствием нарушения пищевого поведения, но и развиваться на фоне какого-то заболевания. Если отказ от еды — стойкий симптом, это может быть проявлением хронического заболевания, отмечает врач. В этом случае надо обязательно обратиться к педиатру и пройти обследование.

Вызвать проблему могут и психологические факторы. Лучше всего, если ребенок ест вместе с родителями и другими членами семьи. «Важно стараться заинтересовывать ребенка блюдами, которые вы ему предлагаете. Кормите его в тихой и спокойной обстановке, уберите игрушки, которые могут отвлечь внимание, выключите телевизор. Давайте ребенку маленькие порции, а если он все съест, похвалите его и предложите еще. Учитесь распознавать сигналы и признаки того, что ребенок сыт: убирайте еду, которую он не съел, без негативных комментариев», — советует Блат.

Чем грозит

Плохой аппетит ребенка становится причиной недостатка поступления необходимых витаминов и микроэлементов. Это приводит к развитию дефицитных состояний, например железодефицитной анемии. В такой ситуации аппетит может снижаться еще больше.

Родителям обязательно нужно контролировать вес своего ребенка и проводить ежемесячные взвешивания. Если он медленно набирает массу тела или похудел на 5% от массы тела и более, то нужно обращаться к педиатру для выяснения причины.

«Конечно, малыш может несколько похудеть в период острых инфекционных заболеваний — это нормально. Тем не менее нужно обращать внимание на то, как происходит прибавка веса в период восстановления. Если все в порядке и ребенок быстро возвращается к прежнему весу, поводов для тревоги нет. Если похудение сохраняется или прогрессирует, то это тоже повод для обращения к специалисту», — поясняет педиатр Блат.

Как распознать?

Понятие аппетита — очень растяжимое, поясняет Екатерина Цимбалова, к. м. н., врач-гастроэнтеролог, заместитель главного врача по педиатрической работе Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Кто-то может сказать, что аппетит у ребенка нормальный, а другие (особенно бабушки это любят) говорят, что аппетита у ребенка нет вообще или никогда не было. Важно смотреть не на аппетит, а на прибавку веса и роста. Если темпы прибавления веса, а главное, роста соответствуют нормальному развитию, то непринципиально, какой у него аппетит (большой или маленький). Это говорит о том, что получаемое ребенком питание в достаточной степени сбалансировано по калоражу, по соотношению питательных веществ, чтобы ребенок мог своевременно и адекватно развиваться и расти.

Тревожным сигналом может послужить резкое изменение аппетита или пищевых привычек. Например, резко изменилось в ту или иную сторону количество потребляемой пищи. Или в рационе стали преобладать нехарактерные для обычных вкусовых предпочтений ребенка продукты (может быть и обратная ситуация — внезапный отказ от каких-то продуктов, являвшихся частью постоянного рациона). В таких случаях родителям необходимо дойти до врача.

«Любая потеря веса для ребенка — крайне важный показатель. Особенно, если ребенок теряет вес на фоне постоянного, неизменяющегося образа жизни. Если ребенок всю зиму просидел за компьютером, а летом пошел вовсю бегать и играть в футбол — ничего страшного в этом нет, это нормально. Если же у ребенка не изменился образ жизни, досуг, и при этом происходит резкое похудение — это очень важно, и родители обязательно должны заострить на этом внимание, дойти до педиатра, а при необходимости обратиться к другим специалистам, например гастроэнтерологу», — поясняет Цимбалова.

Как быть?

Если что-то настораживает, не надо заниматься самодиагностикой и самолечением, предупреждают врачи. Важно начать поиск причины проблем с аппетитом с посещения врача. Всегда надо будет корректировать причину — будь то заболевание, психологические проблемы или организация правильного режима питания. При необходимости может быть назначено в качестве дополнения специальное лечебное питание — но такое решение принимает только врач.