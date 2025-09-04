Как договориться со школьником о режиме и нагрузке: гайд для родителей

Педагог и главный методист образовательной платформы Учи.ру Юлия Морозова подтверждает, что подростки в этом возрасте остро реагируют на контроль: «Чем старше дети становятся, тем больше протестуют. Обычно это звучит так, “Не заставляйте меня делать то, что я и так знаю”. Им важно, чтобы их усилия уважали. Как учитель я их хорошо понимаю. Но проблема заключается в том, что в классе невозможно подстроиться под каждого — задания задаются сразу для всех. Поэтому ценно, когда в школе используются образовательные платформы как дополнение. В карточках Учи.ру, например, материалы подстраиваются под уровень знаний конкретного ученика. Он видит, что тему действительно закрепил, и может двигаться дальше, сосредоточившись только на том, что действительно требует усилий».