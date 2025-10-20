Вакцина кончилась? Педиатр Чащина рассказала о реальных опасностях ветрянки

В СМИ разгоняется информация о грядущей эпидемии ветрянки. Мол, прививки делать нечем. А что на самом деле?

Вот что сообщили aif.ru в пресс-службе Росздравнадзора:

Вакцинация от ветряной оспы не входит и, вопреки информации, опубликованной в ряде СМИ и телеграм-каналов, никогда не входила в национальный календарь профилактических прививок.

В то же время вакцинация входит в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям, таким образом решение о проведении вакцинации, в том числе в группах риска, принимается регионами.

Вакцина для профилактики ветряной оспы стабильно вводится в гражданский оборот, с начала года введено более 357 тысяч упаковок, что на 30% превышает показатель за весь 2024 год.

Остатки вакцины в обороте, по данным системы маркировки лекарств, составляют 231 тысячу упаковок.

Об опасностях ветрянки aif.ru рассказала педиатр, инфекционист, главный научный сотрудник НМИЦ здоровья детей Минздрава России Ирина Чащина:

Ветряная оспа у большинства детей протекает нетяжело, особенно у детей раннего и младшего школьного возраста. Тяжелые формы отмечаются у подростков, лиц, получающих иммуносупрессивную или лучевую терапию (после трансплантации, ревматологические больные, гематологические пациенты), детей с наличием неврологической патологии.

Заразен заболевший еще в конце инкубационного периода (за 1-2 дня до появления высыпаний), когда никаких признаков болезни еще нет, но вирус уже выделяется в окружающую среду.

Повышение температуры, головная боль, слабость отмечаются накануне высыпаний, примерно за сутки.

Высыпания появляются волнообразно, сопровождаются подъемом температуры. Длительность высыпаний — 3-5 дней. Больной заразен еще 3 дня после появления последнего элемента. Применение красителей для туширования пузырьков важно не только для предотвращения кожных осложнений, но и для отсчета времени, когда ребенок может посещать коллектив.

Лечение ветряной оспы обычно симптоматическое, но для сокращения длительности высыпаний и облегчения симптомов возможно назначение этиотропной терапии, что может сделать только врач с учетом возраста, веса и наличия сопутствующей патологии.

Применение в качестве жаропонижающего аспирина при ветряной оспе недопустимо ввиду риска развития синдрома Рея (рвота, вялость, дезориентация, делирий, судороги, печеночная недостаточность), который может развиться через неделю после инфекции.

В некоторых случаях возможны осложнения. Надо помнить, что в последующие 6 месяцев ребенок будет подвержен большему риску развития стрептококковых тонзиллитов.

Своевременное обращение к врачу, кроме фиксации случая заболевания, позволит не терять время на диагностику осложнений, которые возможны в течение нескольких недель после заболевания.