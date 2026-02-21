РЕБЁНОК.РУ
Пирог на сковороде с Нутеллой

Предлагаю простой рецепт пирога с Нутеллой. Тесто приготовим с помощью венчика, выпекать пирог будем на сковороде под крышкой. Пирог получается очень вкусным и ароматным, мелкопористым и воздушным. Такой пирог можно подать к чаю или кофе.

Ингредиенты

Нутелла - 60 г

Яйцо - 2 шт.

Кефир - 50 мл

Какао - 1 ст.

л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Мука пшеничная - 100 г

Сливочное масло - для смазывания сковороды

Получается пирог диаметром 18 см
  • 293 кКал
  • 0 ч. 30 мин.
  • Б: 8.82
  • Ж: 14.09
  • У: 32.67

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Собрать продукты для приготовления пирога с Нутеллой на сковороде.

 

Фото 1

 

 

В миске соединить яйца и Нутеллу.

 

Фото 2

 

 

Перемешать массу венчиком, всыпать какао.

 

Фото 3

 

 

Перемешать массу венчиком и добавить кефир.

 

Фото 4

 

 

Всыпать в миску просеянную муку и разрыхлитель.

 

Фото 5

 

 

Перемешать тесто до однородного состояния. Сковороду диаметром 18 см смазать маслом.

 

Фото 6

 

 

Переложить тесто в сковороду.

 

Фото 7

 

 

Закрыть сковороду крышкой, поставить на минимальный огонь и выпекать пирог с Нутеллой на сковороде минут 15.

 

Фото 8

 

 

Пирог хорошо схватится, дно и бока уже пропекутся.

 

Фото 9

 

 

Перевернуть пирог и выпекать еще 5 минут.

 

Фото 10

 

 

Переложить пирог на тарелку, присыпать сахарной пудрой.

 

Фото 11

 

 

Готовый пирог нарезать на кусочки.

 

Фото 12

 

 

Приятного чаепития!

 

Пирог на сковороде с Нутеллой, рецепт с фото
Фото 13
