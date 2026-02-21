Пирог на сковороде с Нутеллой

Предлагаю простой рецепт пирога с Нутеллой. Тесто приготовим с помощью венчика, выпекать пирог будем на сковороде под крышкой. Пирог получается очень вкусным и ароматным, мелкопористым и воздушным. Такой пирог можно подать к чаю или кофе.

Ингредиенты Нутелла - 60 г Яйцо - 2 шт. Кефир - 50 мл Какао - 1 ст. л. Разрыхлитель - 1 ч.л. Мука пшеничная - 100 г Сливочное масло - для смазывания сковороды Получается пирог диаметром 18 см 293 кКал

0 ч. 30 мин. Б: 8.82

8.82 Ж: 14.09

14.09 У: 32.67

Фото готового блюда