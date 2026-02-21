Пирог на сковороде с Нутеллой

Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Собрать продукты для приготовления пирога с Нутеллой на сковороде.
В миске соединить яйца и Нутеллу.
Перемешать массу венчиком, всыпать какао.
Перемешать массу венчиком и добавить кефир.
Всыпать в миску просеянную муку и разрыхлитель.
Перемешать тесто до однородного состояния. Сковороду диаметром 18 см смазать маслом.
Переложить тесто в сковороду.
Закрыть сковороду крышкой, поставить на минимальный огонь и выпекать пирог с Нутеллой на сковороде минут 15.
Пирог хорошо схватится, дно и бока уже пропекутся.
Перевернуть пирог и выпекать еще 5 минут.
Переложить пирог на тарелку, присыпать сахарной пудрой.
Готовый пирог нарезать на кусочки.
Приятного чаепития!
Свежие комментарии