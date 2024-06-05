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Ученые объяснили, чем вреден физический труд во время беременности

Будущие мамы, которые вынуждены подолгу стоять, постоянно нагибаться или поднимать тяжести, рискуют родить очень тяжелого ребенка.
источник: Freepik

Американские исследователи, статья которых опубликована в журнале Review of Economics of the Household, проанализировав данные о занятости беременных американок и весе их детей при рождении, установили, что у женщин, по долгу службы занимавшихся во время беременности тяжелым физическим трудом, на 17% повышен риск фетальной макросомии, то есть рождения ребенка весом более четырех килограммов.

Исследования показывают, что слишком большой вес плода при рождении несет с собой негативные последствия и для ребенка, и для матери.

 

Татьяна Щеглова
Мама троих детей. Всю жизнь работаю с самыми разными текстами.
Ссылка на первоисточник
здоровье детей

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