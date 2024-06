Ученые объяснили, чем вреден физический труд во время беременности

Американские исследователи, статья которых опубликована в журнале Review of Economics of the Household, проанализировав данные о занятости беременных американок и весе их детей при рождении, установили, что у женщин, по долгу службы занимавшихся во время беременности тяжелым физическим трудом, на 17% повышен риск фетальной макросомии, то есть рождения ребенка весом более четырех килограммов.