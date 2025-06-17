Ребенок не хочет играть с детьми: что делать маме?

Ребенок-холерик сам жаждет быть в центре внимания, игры с другими детьми ему необходимы как воздух.

Сангвиник, как правило, относится к новым знакомым доброжелательно – если сам и не проявляет инициативы, то охотно дает увлечь себя в общий «хоровод». А вот маленькие флегматики или меланхолики не очень охотно идут на контакт, и подвигнуть таких ребят к активному общению – задача не из легких.