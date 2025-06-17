Ребенок не хочет играть с детьми: что делать маме?

Психологи называют совместные игры наиболее простым и удобным способом развития ранней социализации личности. Этот урок непременно надо пройти, чтобы сделать шаг к умению самостоятельно общаться с самыми разными людьми, находить с ними общий язык, устанавливать контакты. Не зря же некоторые счастливцы с гордостью говорят: «С моим лучшим другом мы познакомились в песочнице, и до сих пор мы не разлей вода». Почему ваш ребенок не желает взаимодействовать с другими детьми? Вот несколько вероятных причин:
- У него еще не выработался такой навык.
Это самая простая и распространенная причина. До сих пор он общался в основном с собственными родителями, и другими взрослыми людьми (дедушками, бабушками, тетушками, нянями), которые всячески опекали чадо, подыгрывали ему, хвалили за любой пустяк. Сейчас другое дело: ребенок – равный среди равных, и находится в социуме на общих основаниях.
Совет: не форсируйте события, вполне возможно, что ребенку просто нужна «параллельная комфортная зона». Сделайте перерыв в пару недель, а потом вновь ведите чадо на приглянувшуюся детскую площадку.
- Врожденный темперамент.
Ребенок-холерик сам жаждет быть в центре внимания, игры с другими детьми ему необходимы как воздух.
Совет: научно доказано, что особенности темперамента проявляются не одинаково ярко на протяжении всей жизни. Вполне возможно, что, пообвыкнув в новой для себя среде и присмотревшись к новым лицам, ваш флегматик или меланхолик втянется в общие развлечения. Проявите терпение и такт, а еще постарайтесь сами сблизить чадо с другими детьми.
- Особенности характера
Кто-то чрезмерно стеснителен, кто-то с младенчества очень разборчив (не желает общаться со всеми подряд), кто-то легко обижается, впечатлителен и возбудим. А кто-то просто жадничает, и не хочет делиться с другими детьми своими игрушками или вниманием взрослых.
Совет: именно вы, как никто, можете определить личностные особенности собственного ребенка. Побудьте какое-то время беспристрастным наблюдателем. Определите, из-за чего адаптация малыша идет не так гладко, как хотелось бы. Станьте «играющим тренером», деликатно помогающим ребенку решить его коммуникативные проблемы.
Начните с себя, честно ответив всего на несколько довольно простых вопросов.
Вопрос 1. Умею ли я взаимодействовать с другими людьми, и всегда ли мое поведение адекватно?
Если вы отдаете себе отчет, что картина далека от идеальной, для начала хотя бы последите за своим тоном. Если в вашей речи, в том числе и при общении с ребенком, частенько звучат командные нотки, от этого надо избавляться. Дети – прекрасные имитаторы, фразы типа «Иди-ка быстро сюда и немедленно выкинь эту гадость», ваше чадо обязательно включит в свой лексикон. И другим детям это точно не понравится.
Вопрос. 2. Не слишком ли назойливо я пытаюсь контролировать ситуацию?
Мамочки-наседки постоянно вмешиваются в детские развлечения, чтобы их любимое чадо не пострадало. Запомните: немедленного вмешательства требуют только действительно опасные для здоровья и жизни ситуации. Все другие, в том числе и конфликтные, происшествия на детской площадке, могут решать сами дети. Это бесценный опыт.
Вопрос 3. Не чересчур ли многого я требую от своего малыша?
Может, у вашего ребенка нет желания играть, потому что все свободное время вы учите с ним английский и осваиваете азы компьютерной грамотности? Конечно, современное общество требует от детей ранних интеллектуальных успехов. Вы можете загружать детсадовца занятиями и развивающими играми, которые сами по себе хороши, но абсолютно не предполагают взаимодействия в коллективе.
Вопрос 4. Не тороплю ли я события?
В любом воспитательном процессе важна постепенность. Возможно, вы сбились с ног, впервые устраивая образцовый день рождения для своего ребенка, и пригласили в гости всю детвору из окрестных домов. Но в итоге праздник не задался: подарки вручены, торт съеден, приглашенные клоуны выступили, гости разбежалась, а ваш ребенок так и остался в одиночестве. Поймите: одноразовой акцией делу не поможешь, надо предоставить ребенку возможность встречаться с другими ребятами в вашем доме на постоянной основе, способствовать выработке навыков совместной игры в привычном для них месте, и, конечно, относиться миролюбиво к детским шалостям.
Как еще помочь ребенку?
На помощь тем родителям, чьих детей никак «не принимают в компанию», придут коммуникативные игры.
На общении не настаивайте, но если пойдет к детям на площадку – поощряйте. Его можете не заставлять играть, а сами попробуйте поиграть с другими детьми. Займитесь с ним каким-то интересным делом, которое привлечет других детей. Мы зимой лепили снежные фигурки и красками их разукрашивали. Я специально из дома брала 2-3 кисточки, чтобы желающие могли присоединиться.
Игры для развития речи. Необходимы тем детям, которые стесняются разговаривать с малознакомыми людьми. Рассказывайте малышу интересные истории, сказки, читайте стихи – но не монотонно. Сопровождайте свою речь мимикой, активными жестами, меняйте интонацию и разговаривайте разными голосами. Словом – актерствуйте. Малыш должен почувствовать, что свои мысли и чувства можно выражать самыми разными средствами – даже пантомимой. Потом попросите его изобразить полюбившегося героя, пересказать заинтересовавшую сказку. Поддерживайте интригу повествования, сопереживайте. Вполне возможно, что, увлекшись, ребенок начисто забудет о своем смущении, и очень скоро станет среди других детей главным рассказчиком.
Игры для развития эмоциональности. Для того чтобы уметь расположить к себе людей, необходимо распознавать и понимать чужие эмоции. У некоторых людей такие способности заложены с генами, а кого-то этому надо учить. Возможно, у вашего ребенка «эмоциональная глухота», и он просто не понимает, когда кому-то рядом грустно и обидно. Потому он и не может наладить отношения со сверстниками. Но все поправимо: для начала прослушайте с ребенком его любимую песенку, попросите определить, радостная она или не очень, быстрая или спокойная, и какие чувства вызывает. Постепенно переходите к более сложным, незнакомым малышу композициям. Например, отрывкам из классики – коротеньким, чтобы малыш не потерял интерес. Ровно те же упражнения можно проделать с картинками из книг, репродукциями картин (соответствующим возрасту ребенка), или с героями любимых мультфильмов.
После того как перечисленные этапы пройдены, пора приступать к «полевым испытаниям». Приведите малыша на площадку, затейте командную игру и посмотрите, как ваш ребенок будет взаимодействовать со сверстниками. Пусть не с первого раза, но у него обязательно все получится.
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