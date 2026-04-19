Почему в горах холоднее, чем внизу: объяснение для детей и советы родителям

Почему в горах холоднее
Можно объяснить ребёнку так: «Солнце сначала греет землю, а земля — воздух».
Чем выше в горы, тем дальше от нагретой земли. Воздух там получает меньше тепла. Кроме того, на высоте воздух более разреженный — в нём меньше частиц, которые могут удерживать тепло. Поэтому он быстрее остывает.
В среднем температура уменьшается примерно на 6 градусов на каждый километр высоты. Поэтому на вершинах гор может лежать снег даже летом.
В горах часто сильнее дует ветер. Он уносит тепло с поверхности тела и делает ощущение холода ещё сильнее.
Как объяснить ребёнку на примере
Можно привести простой образ. Представь костёр. Самое тепло — рядом с ним. Чем дальше отходишь, тем холоднее.
Или сказать проще: «В горах дальше от “теплой земли”, поэтому там холоднее».
Советы родителям
Объясняйте просто: «Внизу воздух нагревается от земли, а в горах этого тепла меньше, поэтому там холоднее».
Можно вспомнить поездку или показать фото гор с снегом на вершинах — это помогает лучше понять.
