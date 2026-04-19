РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1 235 подписчиков

Свежие комментарии

  • Виктор Попов
  • Vladimir Kurbatov
  • Лебедев Андрей Юрьевич
Почему в горах холоднее, чем внизу: объяснение для детей и советы родителям

Когда поднимаешься в горы, становится заметно холоднее, хотя ты как будто ближе к солнцу. Ребёнок может спросить: «Почему так, если солнце сверху?» Ответ связан не с расстоянием до солнца, а с тем, как нагревается воздух.

Журналист, филолог
Горнолыжный курорт
Источник: https://ru.freepik.com/

Почему в горах холоднее

Солнце в основном нагревает не сам воздух, а поверхность Земли — землю, камни, воду.

А уже от них нагревается воздух рядом. Внизу, у поверхности, воздух получает больше тепла. Поэтому там обычно теплее.

Можно объяснить ребёнку так: «Солнце сначала греет землю, а земля — воздух».

Чем выше в горы, тем дальше от нагретой земли. Воздух там получает меньше тепла. Кроме того, на высоте воздух более разреженный — в нём меньше частиц, которые могут удерживать тепло. Поэтому он быстрее остывает.

В среднем температура уменьшается примерно на 6 градусов на каждый километр высоты. Поэтому на вершинах гор может лежать снег даже летом.

В горах часто сильнее дует ветер. Он уносит тепло с поверхности тела и делает ощущение холода ещё сильнее.

Как объяснить ребёнку на примере

Можно привести простой образ. Представь костёр. Самое тепло — рядом с ним. Чем дальше отходишь, тем холоднее.

Или сказать проще: «В горах дальше от “теплой земли”, поэтому там холоднее».

Советы родителям

Объясняйте просто: «Внизу воздух нагревается от земли, а в горах этого тепла меньше, поэтому там холоднее».

Можно вспомнить поездку или показать фото гор с снегом на вершинах — это помогает лучше понять.

Этот вопрос помогает ребёнку понять, как работает тепло в природе.

Даже простое наблюдение — холод в горах — связано с физикой воздуха и солнечного тепла.

Ссылка на первоисточник
наверх