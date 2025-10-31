"Оповестили, а что делать не сказали!": Рассказываем о порядке действий во время сирены воздушной тревоги

После последней массированной атаки дронов ВСУ на Москву и Подмосковье в городских чатах появились недоумённые вопросы о том, что означают те или иные сигналы тревоги, что делать, когда их слышишь. Эксперты разъяснили порядок действий во время сирены воздушной тревоги.

"Ну... Смысл происходящего.

- писали люди, например, в городском чате Коломны.

Специалисты подчёркивают, что сирена звучит не для "галочки". Её задача - быстро переключить людей в режим внимания: "в воздухе опасность, возможны работы ПВО и падение обломков". По словам сотрудников экстренных служб, нас не "бомбят ракетами по площадям", основной источник опасности для граждан это звуки перехватов, разрывы в небе и падающие осколки и фрагменты сбитых беспилотников.

Сирена, качающаяся "волнами", - это сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". Следует прислушаться, проверить новости и официальные каналы и приготовиться спуститься в укрытие. Долгая и непрерывная сирена - это фактически сигнал "ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА". Нужно уйти с открытых мест и укрыться.

Не стоит сразу начинать снимать "красивые вещи", нужно убрать телефон и оценить путь до ближайшего крепкого здания. При нахождении на улице следует зайти внутрь. Действует правило "двух стен": коридор, лестничная клетка, санузел - подальше от окон и фасада. При нахождении дома необходимо отойти от стекла, открыть межкомнатные двери, укрыться в санузле/коридоре.

Балкон в этом случае - табу. Если человек едет в машине, нужно остановиться и укрыться в ближайшем здании. Дети в школе и детском саду действуют по внутреннему плану. Не следует мешать персоналу. Родителям не стоит стараться забрать ребёнка прямо во время сигнала тревоги.

Фото: Elena Mayorova/GlobalLookPress

Не нужно стоять под деревьями, витринами, вблизи припаркованных автомобилей. Ни в коем случае не следует трогать упавшие обломки, это опасно. Главная мысль: сирена - не повод для паники, а команда действовать по нескольким простым правилам. Чем меньше людей залипают у окон и на открытых площадках, тем меньше травм от осколков.

Сотрудник МЧС, эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко в разговоре с корреспондентом Царьграда подчеркнул, что сирена тревоги предназначена прежде всего для привлечения внимания людей, это сигнал о чрезвычайной ситуации и призыв быть бдительными, не выходить из помещений, найти укрытие. Не следует оставаться на открытой местности, добавил также специалист.

Сирены звучат для того, чтобы люди могли спастись, это первое. То есть сам звук сирены означает "внимание-внимание",

- сказал Андрей Попов, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса ФСБ.

Он пояснил, что после сирены, как правило, следует уточнение, какая именно тревога: воздушная тревога, радиационная опасность, другая, может быть, биологическая опасность, химическое заражение. В данном случае, когда речь идёт о воздушной тревоге, при нахождении на улице нужно укрыться в ближайшем здании, продолжил эксперт. Он рассказал, что, например, в Белгороде, который часто подвергается атакам беспилотников ВСУ, работает такая система, которая при воздушной тревоге разблокирует все двери в подъездах, если они оснащены кодовыми замками.

https://tsargrad.tv/news/opovestili-a-chto-delat-ne-skazali-...