Фото, доказывающие, что папе необходимо быть на родах

Вера Шибаева

«Присутствовать ли папе родах?» - многие пары обсуждают этот вопрос, когда тест на беременность показал две полоски. Совместные роды (в медицине принят термин «партнерские») – распространенное явление за рубежом, которое набирает популярность и в нашей стране. Первыми, как всегда, модную тенденцию поддержали знаменитости. О присутствии мужа при рождении малыша с гордостью рассказывают в интервью певицы Ани Лорак, Хелависа, Елена Темникова и Наталья Гулькина, актрисы Анна Ковальчук и Елизавета Боярская, телеведущая Тутта Ларсен.

Вот какой комментарий оставила Ларсен на сайте своего нового проекта – онлайн-телеканала tutta.tv: «Я решила рассказать, что рожать третьего ребенка, буду вместе с мужем! В конце июня мы ожидаем появление нашего третьего малыша (сын телеведущей появился на свет 1 июля. – Прим. ред.) и будем встречать его вместе. Для меня очень важно, чтобы отец принимал участие, перерезал пуповину, сразу взял малыша на руки. Конечно, к этому моменту мужчину нужно готовить, и, может быть, совместные роды подходят не всем парам, но мы с мужем уверены, что если делаем ребенка вместе, то и рожать должны вместе».

По статистике, в наши дни в России на партнерские роды решается каждая четвертая пара. Какими же причинами руководствуются новоиспеченные родители и почему специалисты – акушеры-гинекологи и психологи – солидарны с ними?

Пожалуй, главная причина «за», которую называют пары, прошедшие совместные роды, – это психологическая помощь роженице. Группа поддержки в лице одного-единственного человека, которого женщина любит и которому безгранично доверяет, способна творить чудеса: поправить подушку, убрать надоедливую прядь со лба, насмешить, выгулять по коридору или родзалу, если врач не против, крепко сжать руку, когда особенно трудно. Мысль «я не одна, мы вместе!» придает немало сил роженице, наполняет ее любовью и благодарностью ко второй половинке, убеждает маму, что приходящий в этот мир малыш важен и дорог для папы не меньше, чем для нее.

Любовь Курдяева, гинеколог-репродуктолог клинического госпиталя на Яузе (медицинское объединение «Хоум Клиник»):

«Роды для женщин – это процесс, тяжелый как в физическом, так и в моральном плане. Помимо болезненных ощущений женщина испытывает ответственность за жизнь и здоровье ее ребенка, и присутствие близкого, родного человека – мужа – имеет очень важное значение для поддержки роженицы. В первом периоде родов присутствие мужа может отвлекать женщину от болезненных ощущений, которыми этот период сопровождается. Для укрепления и поддержания семьи важно,чтобы в процессе рождения ребенка участвовали оба супруга. Когда мужчина видит те тяжелые испытания, которые выпали на долю женщины в процессе рождения ребенка, и участвует в них, он больше будет ценить семью, помогать жене. Для малыша тоже важно, что как только он рождается на свет, то сразу попадает в родные руки отца».

Без пяти минут маме необходимы не только ласковые, успокаивающие или подбадривающие слова и взгляды, но и нежные прикосновения (мужчине очень пригодятся навыки массажа!), возможность опереться на сильное плечо во время потуг, помощь в выполнении упражнений, облегчающих роды.

Камиль Бахтияров, акушер-гинеколог, профессор, д.м.н., врач высшей категории сети медицинских клиник «Семейная»:

«Мужчина должен быть в состоянии поддержать жену во время схваток, сделать ей расслабляющий массаж, дышать вместе с ней и всячески подбадривать, вовремя позвать врача, принять какое-либо решение и делать другие практические вещи. Это окажет неоценимую помощь как роженице, так и медицинскому персоналу. Родильный зал не место для излишней впечатлительности и страхов, поэтому мужчина должен понимать, на что он идет, быть сильным и позитивным. В такой ситуации, когда муж помогает и поддерживает, и женщина будет более расслаблена, сосредоточена и положительно настроена. Подобное состояние весьма благотворно отразится на процессе родов, они пройдут гораздо легче и быстрее. Для большинства пар совместные роды – положительный опыт, хорошо сказавшийся как на протекании родового процесса, так и на семейных отношениях».

Как свидетельствуют данные многочисленных зарубежных исследований и опыт практикующих врачей-акушеров, присутствие близкого человека снижает вероятность нарушений родовой деятельности и внеплановых оперативных вмешательств.Женщине присутствие мужа (или другого партнера по родам) дает ощущение защищенности и уверенности, что она не одна: ей помогут, есть кто-то, кто сможет контролировать в меру возможностей действия врачей, младшего медперсонала, – и что ей будет уделено должное внимание в случае возникновения такой необходимости. Наиболее полезным оказывается присутствие «доверенного лица» роженицы во время схваток и в послеродовой период.

#4 : пробуждение отцовского инстинкта

То, что матери дано природой, – инстинкт заботы о ребенке, любовь к нему, отцу нужно «заработать», воспитать в себе. Страх перед плачущим крохотным свертком у представителей сильного пола закономерен: что делать с младенцем, как его аккуратно взять на руки, как успокоить? Когда букет позитивных чувств: любовь к ребенку и его матери, желание опекать их и беречь, помогать им во всем, да даже простое любопытство (какая она, моя копия?), – берет верх над страхами, на свет появляется папа, пусть и чуть позже, чем его малыш.

Вероника Казанцева, клинический психолог сети медицинских клиник «Семейная»:

«Для мужчины участие в рождении своего ребенка – мощнейшее эмоциональное переживание, благодаря которому просыпается сильный отцовский инстинкт. У мужчины есть возможность сразу начать заботиться о малыше, между ними возникает связь, отец с самого начала оказывается вовлечен в жизнь своего сына или дочери. В том числе благодаря присутствию на родах между папой и ребенком могут установиться очень прочные отношения на долгие годы вперед. Кроме того, совместный опыт, еще и такой важный, основополагающий, может укрепить отношения в паре, способствовать взаимопониманию и нежности, сделать супругов более близкими людьми, которые в состоянии доверить друг другу самое сокровенное».

#5 : программа счастливой семьи

Психологи убеждены: во время совместных родов не только в сознании взрослых: мамы и папы, – но и в сознании новорожденного крохи запечатлевается картинка счастливой, полной семьи, которая едина и в радости, и в дни испытаний, трудностей. Такие дети, подрастая, легче находят общий язык с родителями, доставляют меньше хлопот в воспитании и, повзрослев, имеют высокие шансы создать гармоничную семью.

Роза Герман, психолог клинического госпиталя на Яузе (медицинское объединение «Хоум Клиник»):

«Многие женщины сетуют на невключенность мужчин в процесс беременности и родов, и при этом сами не дают им возможность разделить трудности и ощутить себя нужными. Считается, что максимально ранний контакт отца с ребенком формирует надежную привязанность. Папы, державшие на руках своих новорожденных детей, более тесно включены в воспитание и уход за ними. Появление малыша на свет – это незабываемое переживание! Для многих семей это событие остается в памяти как самый восхитительный момент в жизни, наполненный осознанием любви и счастья. И, конечно же, если вы вместе проживаете этот необыкновенный опыт, ваша близость и доверие друг к другу только растут».

Советы папам

К партнерским родам будущим маме и папе следует готовиться заранее: вместе посещать школу для беременных, курсы массажа и дыхательной гимнастики, просматривать литературу и видеоматериалы о беременности, родах и уходе за младенцем. Это поможет мужчине лучше понимать физиологию родового процесса, состояние женщины в разные периоды родов, ее потребности и ощущения. Такая подготовка позволит без пяти минут папе не впасть в панику, а, наоборот, быть полезным в нужные моменты, иметь представление о том, что будет происходить в родзале, знать, что и когда необходимо делать.

Заранее договоритесь с будущей мамой о каком-то условном сигнале, если она вдруг почувствует желание остаться наедине с врачом и попросит «посторонних» выйти. Также, подсказывают наши эксперты, неплохо было бы мужчине предварительно обсудить с женой и врачом предполагаемый план ведения родов, включая и то, какую степень медицинского вмешательства оба супруга считают подходящей.

«С улицы» к роженице не пустят: тому, кто сопровождает роды, будь то муж, мама, подруга, духовный наставник, необходимо предоставить врачам справку о состоянии здоровья и актуальные анализы на ВИЧ, гепатит, РВ (сифилис), общие анализы крови и мочи, а также флюорографию.

Подытожим?

Мода модой, но решение, рожать ли вместе или порознь, «по старинке», остается только за вами. Никого нельзя принуждать, а врачи примут и поддержат любой ваш выбор. Согласитесь, муж, забирающий жену и ребенка с крыльца роддома с цветами, волнуется за чадо и его маму и любит их не меньше того смельчака, который слышит первый крик своего крохи в родильном зале. Совместные роды лишь позволяют убедиться в том, что не стоит недооценивать (а то и приравнивать к нулю) важность участия папы в этом важном и сложном процессе.

Автор: Вера Шибаева